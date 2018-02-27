Гранды Премьер-Лиги интересуются Милинкович-Савичем

Агент Матея Кежман, представляющий интересы полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича, заявил, что в услугах его клиента заинтересованы гранды Премьер-Лиги.

22-летний Милинкович-Савич проводит восхитительный сезон за римский клуб и даже заслужил сравнения с Полем Погба. В общей сложности серб забил девять голов и сделал две результативные передачи в текущей кампании Серии А.



Интерес к долговязому полузащитнику проявляют сразу несколько европейских грандов, в том числе из Премьер-Лиги. Это подтвердил выступавший ранее за "Челси" Матея Кежман.



"К Сергею прикован большой интерес со стороны лучших клубов Италии, Англии, Испании и Франции. Я не хочу говорить о его трансферной стоимости, но, думаю, в ближайшие годы он может стать лучшим игроком на континенте".



"Обо всех потенциальных трансферах мы поговорим в конце сезона. Пока же "Лацио" играет в отличный футбол и пытается добиться поставленных целей. Сергей помогает им в этом, поэтому давайте не будем отвлекаться", - сообщил Кежман Tuttomercatoweb.