Гранды Премьер-Лиги интересуются Милинкович-Савичем

Сергей Милинкович-Савич Агент Матея Кежман, представляющий интересы полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича, заявил, что в услугах его клиента заинтересованы гранды Премьер-Лиги.

22-летний Милинкович-Савич проводит восхитительный сезон за римский клуб и даже заслужил сравнения с Полем Погба. В общей сложности серб забил девять голов и сделал две результативные передачи в текущей кампании Серии А.

Интерес к долговязому полузащитнику проявляют сразу несколько европейских грандов, в том числе из Премьер-Лиги. Это подтвердил выступавший ранее за "Челси" Матея Кежман.

"К Сергею прикован большой интерес со стороны лучших клубов Италии, Англии, Испании и Франции. Я не хочу говорить о его трансферной стоимости, но, думаю, в ближайшие годы он может стать лучшим игроком на континенте".

"Обо всех потенциальных трансферах мы поговорим в конце сезона. Пока же "Лацио" играет в отличный футбол и пытается добиться поставленных целей. Сергей помогает им в этом, поэтому давайте не будем отвлекаться", - сообщил Кежман Tuttomercatoweb.




Метки Лацио, Милинкович-Савич

Автор foxmcfc   

Дата 27.02.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1694

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  1. ccchelsea 27.02.2018 20:22 # ccchelsea
    Кежман чертила, уже в агенты заделался.

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  2. jack-willsher 27.02.2018 20:14 # jack-willsher
    Вот он Лакомый Кусочек)

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  3. didier-11 27.02.2018 18:00 # didier-11
    Норм игрочила , надо было летом брать вместо бакайоки и пока он был не таким хайповым игроком

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  4. mancityman 27.02.2018 16:03 # mancityman
    Шо не рожа то Серожа

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