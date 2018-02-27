Гранды Премьер-Лиги интересуются Милинкович-Савичем
Агент Матея Кежман, представляющий интересы полузащитника "Лацио" Сергея Милинкович-Савича, заявил, что в услугах его клиента заинтересованы гранды Премьер-Лиги.
22-летний Милинкович-Савич проводит восхитительный сезон за римский клуб и даже заслужил сравнения с Полем Погба. В общей сложности серб забил девять голов и сделал две результативные передачи в текущей кампании Серии А.
Интерес к долговязому полузащитнику проявляют сразу несколько европейских грандов, в том числе из Премьер-Лиги. Это подтвердил выступавший ранее за "Челси" Матея Кежман.
"К Сергею прикован большой интерес со стороны лучших клубов Италии, Англии, Испании и Франции. Я не хочу говорить о его трансферной стоимости, но, думаю, в ближайшие годы он может стать лучшим игроком на континенте".
"Обо всех потенциальных трансферах мы поговорим в конце сезона. Пока же "Лацио" играет в отличный футбол и пытается добиться поставленных целей. Сергей помогает им в этом, поэтому давайте не будем отвлекаться", - сообщил Кежман Tuttomercatoweb.
27.02.2018 16:00
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Кежман чертила, уже в агенты заделался.
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Вот он Лакомый Кусочек)
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Норм игрочила , надо было летом брать вместо бакайоки и пока он был не таким хайповым игроком
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Шо не рожа то Серожа
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