Сборная Италии жаждет вернуть Конте
Главный тренер "Челси" Антонио Конте остается кандидатом номер один на пост рулевого сборной Италии.
Как известно, итальянская сборная находится в поисках нового наставника с тех пор, как этот пост покинул Джампьеро Вентура, не сумев вывести национальную команду на Чемпионат Мира в России.
С назначением на вакантный пост связывают многих именитых итальянских тренеров, однако вице-комиссионер Федерации футбола Италии Алессандро Костакурта отдает предпочтение Конте, под руководством которого сборная добиралась до четвертьфинала Евро-2016.
"Выбор пока не сделан, но я думаю, Конте лучше всех справился бы с этой работой. Я определенно поговорю с ним в течение пары ближайших месяцев. Конте уже показал, что понимает роль тренера национальной команды, в отличие от других".
"Это не означает, что я не был бы рад Манчини или Анчелотти, хотя последний, как кажется, исключает свое назначение", — сообщил Костакурта Gazzetta dello Sport.
27.02.2018 15:00
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а манчини?
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psycho1 - латентная шлюха сплетница, чё то там пиздит про проблемы других клубов, при этом болеет за гейклуб, в котором проблем и зашквара на порядок больше, ну что за пидopas, аа
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Самим нужен, купит летом топчиков и новый сезон будет лучше
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Единственное место, откуда его не успели выпнуть с позором после очередного скандала или договорняка. Очень надеюсь, что абрам зажмёт неустойку, нужно, чтобы парик хотя бы отработал нынешний контракт, который он так слёзно и долго выбивал. Хочется увидеть продолжение трансферной клоунады со всеми этими дноратами и бакаёками.
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не сметь отпускать
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Ещё бы, такого топаря!
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Через 10 туров забирайте.
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Арсена в Челси, Философа в Арсенал. Изи схема
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