Сборная Италии жаждет вернуть Конте

Главный тренер "Челси" Антонио Конте остается кандидатом номер один на пост рулевого сборной Италии.

Как известно, итальянская сборная находится в поисках нового наставника с тех пор, как этот пост покинул Джампьеро Вентура, не сумев вывести национальную команду на Чемпионат Мира в России.



С назначением на вакантный пост связывают многих именитых итальянских тренеров, однако вице-комиссионер Федерации футбола Италии Алессандро Костакурта отдает предпочтение Конте, под руководством которого сборная добиралась до четвертьфинала Евро-2016.



"Выбор пока не сделан, но я думаю, Конте лучше всех справился бы с этой работой. Я определенно поговорю с ним в течение пары ближайших месяцев. Конте уже показал, что понимает роль тренера национальной команды, в отличие от других".



"Это не означает, что я не был бы рад Манчини или Анчелотти, хотя последний, как кажется, исключает свое назначение", — сообщил Костакурта Gazzetta dello Sport.