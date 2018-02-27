Сборная Италии жаждет вернуть Конте

Антонио Конте Главный тренер "Челси" Антонио Конте остается кандидатом номер один на пост рулевого сборной Италии.

Как известно, итальянская сборная находится в поисках нового наставника с тех пор, как этот пост покинул Джампьеро Вентура, не сумев вывести национальную команду на Чемпионат Мира в России.

С назначением на вакантный пост связывают многих именитых итальянских тренеров, однако вице-комиссионер Федерации футбола Италии Алессандро Костакурта отдает предпочтение Конте, под руководством которого сборная добиралась до четвертьфинала Евро-2016.

"Выбор пока не сделан, но я думаю, Конте лучше всех справился бы с этой работой. Я определенно поговорю с ним в течение пары ближайших месяцев. Конте уже показал, что понимает роль тренера национальной команды, в отличие от других".

"Это не означает, что я не был бы рад Манчини или Анчелотти, хотя последний, как кажется, исключает свое назначение", — сообщил Костакурта Gazzetta dello Sport.



Метки Конте, сборная Италии, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2018 15:00

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  1. tursa 27.02.2018 18:24 # tursa
    а манчини?

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  2. lancerlancer1 27.02.2018 17:48 # lancerlancer1
    psycho1 - латентная шлюха сплетница, чё то там пиздит про проблемы других клубов, при этом болеет за гейклуб, в котором проблем и зашквара на порядок больше, ну что за пидopas, аа

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  3. skydreams 27.02.2018 16:18 # skydreams
    Самим нужен, купит летом топчиков и новый сезон будет лучше

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  4. psycho1 27.02.2018 15:59 # psycho1
    Единственное место, откуда его не успели выпнуть с позором после очередного скандала или договорняка. Очень надеюсь, что абрам зажмёт неустойку, нужно, чтобы парик хотя бы отработал нынешний контракт, который он так слёзно и долго выбивал. Хочется увидеть продолжение трансферной клоунады со всеми этими дноратами и бакаёками.

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  5. osivori 27.02.2018 15:59 # osivori
    не сметь отпускать

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  6. pauk 27.02.2018 15:19 # pauk
    Ещё бы, такого топаря!

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  7. blueswin 27.02.2018 15:17 # blueswin
    Через 10 туров забирайте.

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  8. dred 27.02.2018 15:14 # dred
    Арсена в Челси, Философа в Арсенал. Изи схема

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