В Премьер-Лиге появится зимний перерыв

Зима Премьер-Лига последует примеру большинства европейских лиг и тоже введет зимний перерыв, начиная с сезона 2019/20.

Как стало известно The Times, переговоры между Премьер-Лигой, Футбольной Лигой и FA увенчались успехом. Все стороны согласились с тем, что английскому футболу необходимы зимние каникулы.

Данное нововведение не должно нарушить традицию играть на Boxing Day и около Нового года, потому что перерыв продолжительностью минимум в 13 дней ждет выступающих в Премьер-Лиге футболистов только в начале февраля.

Стоит отметить, что в этот период все равно будут проходить матчи — у каждого клуба будет свой двухнедельный перерыв, но между собой эти перерывы могут быть сдвинуты. Кроме того, 5-й раунд Кубка Англии лишится переигровок.

Футбольные власти ожидают, что введение перерыва благоприятно скажется как на выступлении английских клубов в еврокубках, так и на сборной Англии.

Предполагается, что зимние каникулы появятся только у клубов Премьер-Лиги, но не в Чемпионшипе, Лиге Один и Лиге Два, поскольку расписание низших дивизионов гораздо насыщеннее и едва ли позволяет найти окно продолжительностью в две недели.



Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. ulterior 27.02.2018 19:07 # ulterior
    Молодцы. Это давно напрашивалось. А то, что сохранили боксинг дэй - вдвойне молодцы. И овцы сыты и волки целы.

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  2. farot 27.02.2018 15:19 # farot
    перерыв аккурат перед 1/8 ЛЧ
    Палка о двух концах

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  3. reams 27.02.2018 15:18 # reams
    Как раз для Арсенала под ЛЧ, а вообще тупое решение чисто в стиле ФА

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  4. jayspearingagent 27.02.2018 15:16 # jayspearingagent
    И потом Ливерпуль станет чемпионом, и все поймут в чем была проблема всех лет

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  5. kalei 27.02.2018 14:56 # kalei
    не должно - это как то не внушает доверие, хера тогда делать в новы год?

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  6. gerrard08 27.02.2018 14:35 # gerrard08
    Не плохой компрамисс. Но можно было бы еще недельку накинуть

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  7. moneymaker 27.02.2018 14:26 # moneymaker
    Так и было, вы что, ебобо?

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  8. hammersmith 27.02.2018 14:05 # hammersmith
    футбольная лига соснула все-таки, хотя тоже в "увенчавшихся успехом" переговорах принимала участие

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  9. fc-zenit 27.02.2018 14:03 # fc-zenit
    Boxing Day остаётся, норм.

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