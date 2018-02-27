В Премьер-Лиге появится зимний перерыв
Премьер-Лига последует примеру большинства европейских лиг и тоже введет зимний перерыв, начиная с сезона 2019/20.
Как стало известно The Times, переговоры между Премьер-Лигой, Футбольной Лигой и FA увенчались успехом. Все стороны согласились с тем, что английскому футболу необходимы зимние каникулы.
Данное нововведение не должно нарушить традицию играть на Boxing Day и около Нового года, потому что перерыв продолжительностью минимум в 13 дней ждет выступающих в Премьер-Лиге футболистов только в начале февраля.
Стоит отметить, что в этот период все равно будут проходить матчи — у каждого клуба будет свой двухнедельный перерыв, но между собой эти перерывы могут быть сдвинуты. Кроме того, 5-й раунд Кубка Англии лишится переигровок.
Футбольные власти ожидают, что введение перерыва благоприятно скажется как на выступлении английских клубов в еврокубках, так и на сборной Англии.
Предполагается, что зимние каникулы появятся только у клубов Премьер-Лиги, но не в Чемпионшипе, Лиге Один и Лиге Два, поскольку расписание низших дивизионов гораздо насыщеннее и едва ли позволяет найти окно продолжительностью в две недели.
27.02.2018 14:00
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Последние комментарии:
Молодцы. Это давно напрашивалось. А то, что сохранили боксинг дэй - вдвойне молодцы. И овцы сыты и волки целы.
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перерыв аккурат перед 1/8 ЛЧ
Палка о двух концах
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Как раз для Арсенала под ЛЧ, а вообще тупое решение чисто в стиле ФА
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И потом Ливерпуль станет чемпионом, и все поймут в чем была проблема всех лет
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не должно - это как то не внушает доверие, хера тогда делать в новы год?
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Не плохой компрамисс. Но можно было бы еще недельку накинуть
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Так и было, вы что, ебобо?
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футбольная лига соснула все-таки, хотя тоже в "увенчавшихся успехом" переговорах принимала участие
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Boxing Day остаётся, норм.
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