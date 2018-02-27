В Премьер-Лиге появится зимний перерыв

Премьер-Лига последует примеру большинства европейских лиг и тоже введет зимний перерыв, начиная с сезона 2019/20.

Как стало известно The Times, переговоры между Премьер-Лигой, Футбольной Лигой и FA увенчались успехом. Все стороны согласились с тем, что английскому футболу необходимы зимние каникулы.



Данное нововведение не должно нарушить традицию играть на Boxing Day и около Нового года, потому что перерыв продолжительностью минимум в 13 дней ждет выступающих в Премьер-Лиге футболистов только в начале февраля.



Стоит отметить, что в этот период все равно будут проходить матчи — у каждого клуба будет свой двухнедельный перерыв, но между собой эти перерывы могут быть сдвинуты. Кроме того, 5-й раунд Кубка Англии лишится переигровок.



Футбольные власти ожидают, что введение перерыва благоприятно скажется как на выступлении английских клубов в еврокубках, так и на сборной Англии.



Предполагается, что зимние каникулы появятся только у клубов Премьер-Лиги, но не в Чемпионшипе, Лиге Один и Лиге Два, поскольку расписание низших дивизионов гораздо насыщеннее и едва ли позволяет найти окно продолжительностью в две недели.