Лукаку предложил Премьер-Лиге провести Матч Всех Звезд

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку предложил Премьер-Лиге организовать Матч Всех Звезд, по примеру НБА.

Каждый февраль самая популярная баскетбольная лига мира проводит выставочный матч между двумя командами, составы которых определяются из лучших игроков посредством голосования болельщиков.



Ромелу считает, что Премьер-Лиге стоит подумать над тем, чтобы скопировать эту идею. Лукаку предлагает лучшим футболистам северных клубов сыграть против лучших с юга.



"Как вам такая идея, парни... Матч Всех Звезд НБА! Не стоит ли нам организовать такой в Премьер-Лиге? Север против Юга. И чтобы фанаты голосовали. Что думаете?" — написал Лукаку в Твтттере.