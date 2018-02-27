Лукаку предложил Премьер-Лиге провести Матч Всех Звезд

Ромелу Лукаку Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку предложил Премьер-Лиге организовать Матч Всех Звезд, по примеру НБА.

Каждый февраль самая популярная баскетбольная лига мира проводит выставочный матч между двумя командами, составы которых определяются из лучших игроков посредством голосования болельщиков.

Ромелу считает, что Премьер-Лиге стоит подумать над тем, чтобы скопировать эту идею. Лукаку предлагает лучшим футболистам северных клубов сыграть против лучших с юга.

"Как вам такая идея, парни... Матч Всех Звезд НБА! Не стоит ли нам организовать такой в Премьер-Лиге? Север против Юга. И чтобы фанаты голосовали. Что думаете?" — написал Лукаку в Твтттере.



Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 4224

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mcfc-fantactic 27.02.2018 18:53 # mcfc-fantactic
    Эпический долб, аеб! С хоя ли нам Ман Сити, играть лишний матч со сбродом из ландана и ко, отстаивая мнимую честь севера...а Мукаку будет смотреть похрустыаая попкорном. Вот же ебень!!!

    (ответить)

  2. osivori 27.02.2018 16:02 # osivori
    еле гол челси забил, а второй как то соорудил и уже о себе возомнил, предложения выдвигает, себе в звездную команду предлагает, середняк и есть середняк

    (ответить)

  3. asnural 27.02.2018 15:54 # asnural
    Что себе позволяет этот нигга?

    (ответить)

  4. yxaxaxaxaxa 27.02.2018 14:40 # yxaxaxaxaxa
    Пукаку одним словом....

    (ответить)

  5. tovorot 27.02.2018 14:38 # tovorot
    ДеХея Эдерсон
    Уокер Валенсия
    Байи Фертонген
    Стоунс Кристенсен
    Орье Алонсо
    Погба Али
    КДБ Эрискен
    Матич Дембеле
    Салах Вильян
    Санчес Марсьяль
    Лукаку Кейн

    (ответить)

  6. nstrv 27.02.2018 14:34 # nstrv
    какие бы не были таланты у ТТх, одним им будет не вывезти Ливерпульско-манчестерскую силу

    (ответить)

  7. ganinilyha 27.02.2018 14:26 # ganinilyha
    Матчи звёзд - худшее, что есть в СА лигах.
    Мем "Тренер, а где кольцо?" про Лукаку похоже.

    (ответить)

  8. mu-fc 27.02.2018 14:19 # mu-fc
    да интерфел изнасилует красный замок
    ДеХея Носатый
    Уокер Аспи
    Бай Алдервейд
    ВД Кристенсен
    Янг Алонсо
    Погба Али
    КДБ Эрискен
    Матич Канте
    Салах Азар
    Санчес Обемеянг
    Агуерро Кейн

    (ответить)

  9. sellman 27.02.2018 13:54 # sellman
    От Челси железобетонно будут:
    - Алонсо
    - Канте
    - Азар

    27% команды от действующих чемпионов АПЛ

    (ответить)

  10. tursa 27.02.2018 13:37 # tursa
    он же не попадет в состав, хочет посмотреть на топарей?

    (ответить)

  11. martingor 27.02.2018 13:35 # martingor
    У всех негров в крови баскетбол,север-юг, цепи,рабство, принести тапки для белого господина, но эта нигретянская жопа видно до сих пор не понял что он сука в АНГЛИИ, а не дома в Африке

    (ответить)

  12. chr1s8rown 27.02.2018 13:30 # chr1s8rown
    долбаеб

    (ответить)

  13. kalei 27.02.2018 13:22 # kalei
    Включая испанию герман голанди португали франце итали игроков тогда мож чтото получится

    (ответить)

  14. gidro-met 27.02.2018 13:19 # gidro-met
    будут смесь Шпор-Челси-Арса(мб. кто-то из Саутгемптона) будут гамать против Ливерчестера.

    на данный момент так:
    1) Куртуа, Аспиликуэта, Вертонген, Рюдигер, Алонсо.
    Канте-Ваньяма-Эриксен-Азар-Кейн-Обамеянг

    2)ДеХеа, Отаменди, Стоунс, Уолкер, Фернандиньо, ДеБрюйне, Погба,Сильва, Агуэро, Фирмино, Саллах.

    (ответить)

  15. chelsea-69 27.02.2018 13:13 # chelsea-69
    раскудахтался бегемот

    (ответить)

  16. moneymaker 27.02.2018 13:06 # moneymaker
    Пф, Все понимают просто что Лондон будет ебать всю переферию каждый год, поэтому Лукака, такую хуйню не мутят

    (ответить)

  17. ynwa1221 27.02.2018 13:06 # ynwa1221
    Какой самоуверенный человек , 100 пудово сам не попадёт в состав

    (ответить)

  18. psycho1 27.02.2018 13:06 # psycho1
    Будет несправедливо по отношению к челси, они столько хлама набрали за последние годы, что даже отправить на такой матч некого будет(

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: