Лукаку предложил Премьер-Лиге провести Матч Всех Звезд
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку предложил Премьер-Лиге организовать Матч Всех Звезд, по примеру НБА.
Каждый февраль самая популярная баскетбольная лига мира проводит выставочный матч между двумя командами, составы которых определяются из лучших игроков посредством голосования болельщиков.
Ромелу считает, что Премьер-Лиге стоит подумать над тем, чтобы скопировать эту идею. Лукаку предлагает лучшим футболистам северных клубов сыграть против лучших с юга.
"Как вам такая идея, парни... Матч Всех Звезд НБА! Не стоит ли нам организовать такой в Премьер-Лиге? Север против Юга. И чтобы фанаты голосовали. Что думаете?" — написал Лукаку в Твтттере.
27.02.2018 13:00
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Последние комментарии:
Эпический долб, аеб! С хоя ли нам Ман Сити, играть лишний матч со сбродом из ландана и ко, отстаивая мнимую честь севера...а Мукаку будет смотреть похрустыаая попкорном. Вот же ебень!!!
(ответить)
еле гол челси забил, а второй как то соорудил и уже о себе возомнил, предложения выдвигает, себе в звездную команду предлагает, середняк и есть середняк
(ответить)
Что себе позволяет этот нигга?
(ответить)
Пукаку одним словом....
(ответить)
ДеХея Эдерсон
Уокер Валенсия
Байи Фертонген
Стоунс Кристенсен
Орье Алонсо
Погба Али
КДБ Эрискен
Матич Дембеле
Салах Вильян
Санчес Марсьяль
Лукаку Кейн
(ответить)
какие бы не были таланты у ТТх, одним им будет не вывезти Ливерпульско-манчестерскую силу
(ответить)
Матчи звёзд - худшее, что есть в СА лигах.
Мем "Тренер, а где кольцо?" про Лукаку похоже.
(ответить)
да интерфел изнасилует красный замок
ДеХея Носатый
Уокер Аспи
Бай Алдервейд
ВД Кристенсен
Янг Алонсо
Погба Али
КДБ Эрискен
Матич Канте
Салах Азар
Санчес Обемеянг
Агуерро Кейн
(ответить)
От Челси железобетонно будут:
- Алонсо
- Канте
- Азар
27% команды от действующих чемпионов АПЛ
(ответить)
он же не попадет в состав, хочет посмотреть на топарей?
(ответить)
У всех негров в крови баскетбол,север-юг, цепи,рабство, принести тапки для белого господина, но эта нигретянская жопа видно до сих пор не понял что он сука в АНГЛИИ, а не дома в Африке
(ответить)
долбаеб
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Включая испанию герман голанди португали франце итали игроков тогда мож чтото получится
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будут смесь Шпор-Челси-Арса(мб. кто-то из Саутгемптона) будут гамать против Ливерчестера.
на данный момент так:
1) Куртуа, Аспиликуэта, Вертонген, Рюдигер, Алонсо.
Канте-Ваньяма-Эриксен-Азар-Кейн-Обамеянг
2)ДеХеа, Отаменди, Стоунс, Уолкер, Фернандиньо, ДеБрюйне, Погба,Сильва, Агуэро, Фирмино, Саллах.
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раскудахтался бегемот
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Пф, Все понимают просто что Лондон будет ебать всю переферию каждый год, поэтому Лукака, такую хуйню не мутят
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Какой самоуверенный человек , 100 пудово сам не попадёт в состав
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Будет несправедливо по отношению к челси, они столько хлама набрали за последние годы, что даже отправить на такой матч некого будет(
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