Жиру хотел выиграть Премьер-Лигу с "Арсеналом"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру признался, что хотел выиграть Премьер-Лигу, выступая за "Арсенал".

За пять с половиной лет на "Эмирейтс" француз трижды побеждал в Кубке Англии и столько же раз выигрывал Суперкубок Англии. Однако главная мечта Оливье в "Арсенале" так и не сбылась.



"О чем я жалею? Думаю, вам будет не трудно догадаться. Я покинул клуб, так и не закончив начатое, я действительно хотел выиграть Премьер-Лигу с "Арсеналом".



"Это не сотрет из памяти те пять с половиной лет, что я провел в "Арсенале", но это была моя мечта. С другой стороны, ее еще можно осуществить в "Челси". Да, этом году нам уже не удастся взять титул, но в следующем сезоне мы продемонстрируем самые серьезные амбиции", - сообщил Жиру SFR Sport.