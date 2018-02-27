Жиру хотел выиграть Премьер-Лигу с "Арсеналом"
Нападающий "Челси" Оливье Жиру признался, что хотел выиграть Премьер-Лигу, выступая за "Арсенал".
За пять с половиной лет на "Эмирейтс" француз трижды побеждал в Кубке Англии и столько же раз выигрывал Суперкубок Англии. Однако главная мечта Оливье в "Арсенале" так и не сбылась.
"О чем я жалею? Думаю, вам будет не трудно догадаться. Я покинул клуб, так и не закончив начатое, я действительно хотел выиграть Премьер-Лигу с "Арсеналом".
"Это не сотрет из памяти те пять с половиной лет, что я провел в "Арсенале", но это была моя мечта. С другой стороны, ее еще можно осуществить в "Челси". Да, этом году нам уже не удастся взять титул, но в следующем сезоне мы продемонстрируем самые серьезные амбиции", - сообщил Жиру SFR Sport.
27.02.2018 12:00
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Последние комментарии:
неудивительно, что закончил пенсом. синдромо даунито хромосомо
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Диего > Жиру > Мурата
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Понимает, что с челси ещё меньше шансов
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C он что подьебнул тонко ?? С арсеналом можно 4 место выграть когда другие клубы не форме
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в этом чисто ЛЧ затащат пенсы, по другому на будущий сезон в нее не попасть уже
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Настоящие тупой
Не знает, что с Арсеналом можно выиграть только Лигу Чемпионов
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