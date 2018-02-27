Жиру хотел выиграть Премьер-Лигу с "Арсеналом"

Оливье Жиру Нападающий "Челси" Оливье Жиру признался, что хотел выиграть Премьер-Лигу, выступая за "Арсенал".

За пять с половиной лет на "Эмирейтс" француз трижды побеждал в Кубке Англии и столько же раз выигрывал Суперкубок Англии. Однако главная мечта Оливье в "Арсенале" так и не сбылась.

"О чем я жалею? Думаю, вам будет не трудно догадаться. Я покинул клуб, так и не закончив начатое, я действительно хотел выиграть Премьер-Лигу с "Арсеналом".

"Это не сотрет из памяти те пять с половиной лет, что я провел в "Арсенале", но это была моя мечта. С другой стороны, ее еще можно осуществить в "Челси". Да, этом году нам уже не удастся взять титул, но в следующем сезоне мы продемонстрируем самые серьезные амбиции", - сообщил Жиру SFR Sport.



Метки Арсенал, Жиру, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 27.02.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1811

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kukuruzzo 27.02.2018 14:11 # kukuruzzo
    неудивительно, что закончил пенсом. синдромо даунито хромосомо

    (ответить)

  2. chelsea-69 27.02.2018 13:15 # chelsea-69
    Диего > Жиру > Мурата

    (ответить)

  3. mixmaster 27.02.2018 12:57 # mixmaster
    Понимает, что с челси ещё меньше шансов

    (ответить)

  4. chelsea1983 27.02.2018 12:43 # chelsea1983
    C он что подьебнул тонко ?? С арсеналом можно 4 место выграть когда другие клубы не форме

    (ответить)

  5. j-silver 27.02.2018 12:18 # j-silver
    в этом чисто ЛЧ затащат пенсы, по другому на будущий сезон в нее не попасть уже

    (ответить)

  6. royal-arsenal 27.02.2018 12:17 # royal-arsenal
    Настоящие тупой
    Не знает, что с Арсеналом можно выиграть только Лигу Чемпионов

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: