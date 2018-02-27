Де Брюйне уверен, что Кубок Лиги поможет "Сити" выиграть другие трофеи

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне уверен, что завоевание Кубка Лиги станет ценным опытом и пробудит в его команде аппетит к другим трофеям.

В минувшее воскресенье "горожане" завоевали свой первый трофей при Хосепе Гвардиоле, в финале Кубка Лиги разгромив "Арсенал" со счетом 0:3.



Де Брюйне уверен, что полученный на "Уэмбли" опыт пригодится его молодым партнерам в будущем. Также Кевин надеется, что Кубок Лиги — лишь первый из многих трофеев его команды.



"Многие наши молодые игроки выиграли не так много за свои карьеры. Так что этот финал добавит им опыта и научит, как правильно держаться в такого рода матча, как правильно его заканчивать".



"У нас очень молодая команда. Когда я пришел два года назад, команда была совершенно другой. У "Сити" удивительная трансферная стратегия. Поэтому парни действительно хорошо справились".



"Думаю, это поможет им в будущем, поможет им быть более стойкими в финалах и важных матчах. Думаю, во втором тайме мы показали абсолютно волшебную игру. Мы проявили характер и продемонстрировали, как нужно играть", — цитирует Де Брюйне Daily Mail.