Компани сравнил работу с Гвардиолой с учебой в университете

Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани сравнил работу с главным тренером Пепом Гвардиолой с учебой в университете.

В воскресенье "горожане" выиграли первый трофей под руководством Гвардиолы, победив в финале Кубка Лиги "Арсенал". По мнению Компани, этой победе "Сити" обязан своему тренеру, с которым игроки получают преимущество над любым соперником.



"Будь то "Уиган" или "Арсенал", мы всегда по-особому готовится к матчам. Пеп дает нам невероятное количество информации и хорошо доводит ее до игроков".



"Мы знаем, что у нас есть преимущество над соперником: Пеп подбирает очень точную информацию и хорошо объясняет, что ждет от нас. Он никогда не останавливается и вечно живет игрой".



"Работа с ним похожа на 10 лет учебы, я могу сравнить это с ежедневными лекциями в университете. Мы не прекращаем учиться и каждый день узнаем что-то новое", - сообщил Компани Goal.