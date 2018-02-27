Андеру Эррере грозит реальный тюремный срок

Над полузащитником "Манчестер Юнайтед" Андером Эррерой нависла угроза реального тюремного заключения за участие в договорном матче.

Как известно, 28-летний Эррера является одним из 35 футболистов, вокруг которых уже достаточно давно развивается скандал с договорными матчами в испанском футболе.



До сих пор считалось, что максимальное наказание, которое грозит Андеру — это два месяцы тюрьмы условно. Именно такие санкции запросил государственный прокурор.



Однако авторитетное издание Las Provincias утверждает, что прокуроры, действующие от лица Ла Лиги, потребовали гораздо более суровое наказание для игроков, если вина тех будет доказана в суде. Речь идет о четырех годах тюремного заключения, как максимум.



Также следствие требует наложить на каждого из провинившихся футболистов штраф в 2.56 миллионов фунтов и шестилетнюю дисквалификацию, которая бы действовала в мировых масштабах.



Что касается лично Эрреры, то ему вменяется сознательный проигрыш в составе "Реал Сарагосы" "Леванте" в мае 2011. Судебный процесс по этому громкому делу начнется в конце этого года или начале следующего.