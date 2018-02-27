Андеру Эррере грозит реальный тюремный срок

Андер Эррера Над полузащитником "Манчестер Юнайтед" Андером Эррерой нависла угроза реального тюремного заключения за участие в договорном матче.

Как известно, 28-летний Эррера является одним из 35 футболистов, вокруг которых уже достаточно давно развивается скандал с договорными матчами в испанском футболе.

До сих пор считалось, что максимальное наказание, которое грозит Андеру — это два месяцы тюрьмы условно. Именно такие санкции запросил государственный прокурор.

Однако авторитетное издание Las Provincias утверждает, что прокуроры, действующие от лица Ла Лиги, потребовали гораздо более суровое наказание для игроков, если вина тех будет доказана в суде. Речь идет о четырех годах тюремного заключения, как максимум.

Также следствие требует наложить на каждого из провинившихся футболистов штраф в 2.56 миллионов фунтов и шестилетнюю дисквалификацию, которая бы действовала в мировых масштабах.

Что касается лично Эрреры, то ему вменяется сознательный проигрыш в составе "Реал Сарагосы" "Леванте" в мае 2011. Судебный процесс по этому громкому делу начнется в конце этого года или начале следующего.



Метки Манчестер Юнайтед, Эррера

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2018 07:00

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Последние комментарии:




  1. mancityman 27.02.2018 09:17 # mancityman
    На бутылку этого хуесоса

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  2. electric 27.02.2018 08:49 # electric
    Такого топаря дайва и не жалко будет.

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  3. denk 27.02.2018 08:22 # denk
    та хер там его посадаят. Невьебенный штраф зплатит максимум и будет себе спокойно на лавке сидеть

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  4. asnural 27.02.2018 07:58 # asnural
    Скоро очередь до Мауринью дойдет...найдут как он сливал матчи на заре карьеры. Контекс ему припомнит потом все!

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  5. asnural 27.02.2018 07:56 # asnural
    Игроки Моура)) помнится недавно он че то мычал про это..что его это ни как не затронет

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  6. mikkiynwa 27.02.2018 07:52 # mikkiynwa
    Пемос повесится на барной стойке.

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  7. j-silver 27.02.2018 07:34 # j-silver
    эллелатоп ежже

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  8. fc-zenit 27.02.2018 07:17 # fc-zenit
    в тюрьму эту cyку, и дисквалифицировать помойку.

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  9. knvlay 27.02.2018 07:12 # knvlay
    Все делают, лишь бы этот лучший цпз лиги перестал унижать всяких пенсов и колбасов.

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  10. glorfindel 27.02.2018 07:09 # glorfindel
    Жаль будет парня, если реально дадут срок

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