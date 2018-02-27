"Барселона" обдумывает покупку Алдервейрелда
"Барселона" внимательно следит за ситуацией с будущим защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда и может сделать предложение по бельгийцу грядущим летом.
Как известно, "Тоттенхэм" до сих пор не договорился о подписании нового контракта с Алервейрелдом, хотя срок действующего соглашения с бельгийцем истекает уже в 2020 году.
По слухам, переговоры "шпор" с Тоби и его представителями давно находятся в тупике. Алдервейрелда не устраивают условия новой сделки – защитник хочет зарабатывать на уровне Виргила Ван Дейка из "Ливерпуля".
Как сообщает The Independent, ситуация с туманным будущим Тоби пробудила интерес к игроку со стороны "Барселоны". Если 28-летний защитник продолжит игнорировать новый контракт с "Тоттенхэмом", то в конце сезона каталонский клуб сделает официальное предложение по игроку.
27.02.2018 06:00
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Кидала Тоби
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можно баш на баш на Кэхилла поменять.
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