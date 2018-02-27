"Барселона" обдумывает покупку Алдервейрелда

"Барселона" внимательно следит за ситуацией с будущим защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда и может сделать предложение по бельгийцу грядущим летом.

Как известно, "Тоттенхэм" до сих пор не договорился о подписании нового контракта с Алервейрелдом, хотя срок действующего соглашения с бельгийцем истекает уже в 2020 году.



По слухам, переговоры "шпор" с Тоби и его представителями давно находятся в тупике. Алдервейрелда не устраивают условия новой сделки – защитник хочет зарабатывать на уровне Виргила Ван Дейка из "Ливерпуля".



Как сообщает The Independent, ситуация с туманным будущим Тоби пробудила интерес к игроку со стороны "Барселоны". Если 28-летний защитник продолжит игнорировать новый контракт с "Тоттенхэмом", то в конце сезона каталонский клуб сделает официальное предложение по игроку.