"Барселона" обдумывает покупку Алдервейрелда

Тоби Алдервейрелд "Барселона" внимательно следит за ситуацией с будущим защитника "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелда и может сделать предложение по бельгийцу грядущим летом.

Как известно, "Тоттенхэм" до сих пор не договорился о подписании нового контракта с Алервейрелдом, хотя срок действующего соглашения с бельгийцем истекает уже в 2020 году.

По слухам, переговоры "шпор" с Тоби и его представителями давно находятся в тупике. Алдервейрелда не устраивают условия новой сделки – защитник хочет зарабатывать на уровне Виргила Ван Дейка из "Ливерпуля".

Как сообщает The Independent, ситуация с туманным будущим Тоби пробудила интерес к игроку со стороны "Барселоны". Если 28-летний защитник продолжит игнорировать новый контракт с "Тоттенхэмом", то в конце сезона каталонский клуб сделает официальное предложение по игроку.




Метки Алдервейрелд, Барселона, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 27.02.2018 06:00

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