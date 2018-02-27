"Арсенал" рассматривает кандидатов на замену Венгеру
По окончании этого сезона "Арсенал" собирается дать оценку работе Арсена Венгера и решить вопрос о возможной замене своему главному тренеру.
Каждый из 21 своих предыдущих сезонов у руля лондонского клуба Венгер завершал либо в топ-4 Премьер-Лиги, либо с трофеем, однако в последнее время сложилось стойкое ощущение, что "канониры" остановились в развитии, и кампания вообще без каких-либо достижений — лишь вопрос ближайшего времени.
Таким сезоном, когда Венгеру будет абсолютно нечем похвастать, может стать уже нынешний. Сокрушительно проиграв "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги, теперь Арсен может надеяться лишь на победу в Лиге Европы или внезапный рывок в топ-4 Премьер-Лиги, но обе задачи выглядят чрезвычайно сложными.
Второй подряд сезон без Лиги Чемпионов может значительно усугубить положение Венгера и подтолкнуть руководство "Арсенала" к решительным действиям. Как утверждает The Telegraph, боссы клуба не сидят сложа руки и уже анализируют ситуацию, присматривая потенциального сменщика для Арсена.
В данный момент список кандидатов на замену Венгеру весьма обширен. Здесь и легенда "Арсенала" Тьерри Анри, Леонардо Жардим из "Монако", Пауло Фонсека из "Шахтера", Йоахим Лев из сборной Германии, Брендан Роджерс из "Селтика", экс-наставник "Баварии" и "Челси" Карло Анчелотти, а также бывший капитан "канониров" Микель Артета, ныне ассистирующий Хосепу Гвардиоле в "Манчестер Сити".
Окончательное решение о судьбе Венгера будет принято по окончании сезона. В данный момент ситуация выглядит так, что спасти Арсена может только возвращение "Арсенала" в Лигу Чемпионов.
27.02.2018 05:55
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Последние комментарии:
Xуй сосешь ты в огороде?
Знач ты сельман и ты додий.
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C*****n-o*t
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ко-ко-ко жардим, ко-ко-ко лёв, ко-ко-ко анчелотти.
по факту радужные гомосеки снова одели свои розовые очки и думают что их гейклуб кому-то нужен.
(ответить)
Говнониры сосите причмокивая
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5 28 53
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Лапшу на уши вешают ггшникам, а они и верят. Кек
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Карраско... один из самых талантливых вингеров Ла Лиги
24 года
в Китай...
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Жардим, Артета или Лёв. Нах рассматривать остальных из этого списка я ваще хз
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С детства нюхаешь трусы?
Ты болельщик колбасы!
Фууу, как же зашкварно быть колбасником
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НАКОНЕЦ-ТО СУКИ ТВАРИ МУЧИЛИ НАС ПОСЛЕДНИЕ 10 лет
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Смутные времена наступают для арсенала. Роджерс, это конечно лол
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норм Андроса Эллелу в тюряге опустят и пукан насадят на кукан
впрочем скаммерам не привыкать. похоже на обряд посвящения в манки
вместо кукана - стеклянная бутылка правда
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Жардим очень интересный вариант. Атакующий футбол. Если надо будет и автобуса он топово поставить умеет. Гибкий тренер
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Михаилу-респект за фото!
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Жардима хочется видеть, многим бы пуканы взъерошил в АПЛ с нашим составчиком
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Глянул цены на финал ЛЧ в Киеве - от $1300 на человека у перекупов, на оф.сайте от 3200 евро
Взял 3 шт, смотрю билеты на поезд в Киев ))))
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Пока Сеня у руля я спокоен,как удав!
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Что МЮ топчет всех после ухода САФа?апл или лч когда выигрывали?вот вам и ответ, здесь надо постепенно передавать снача в помошники Венгеру нанять и уже тогда переводить всех под новое руководство, а блеать ща отрубят голову у Арсенала нет столько бабла и он опустится в 10ку+потеряет ту модель игры за которую и любят этот клуб, превратится в гребанное челси навесы тупые никакой комбинационной игры
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Займёт место челчи в четверке
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льют фанатам в уши, чтоб не горели. никого не ищут, на самом деле, тру стори!
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