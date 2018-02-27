"Арсенал" рассматривает кандидатов на замену Венгеру

По окончании этого сезона "Арсенал" собирается дать оценку работе Арсена Венгера и решить вопрос о возможной замене своему главному тренеру.

Каждый из 21 своих предыдущих сезонов у руля лондонского клуба Венгер завершал либо в топ-4 Премьер-Лиги, либо с трофеем, однако в последнее время сложилось стойкое ощущение, что "канониры" остановились в развитии, и кампания вообще без каких-либо достижений — лишь вопрос ближайшего времени.



Таким сезоном, когда Венгеру будет абсолютно нечем похвастать, может стать уже нынешний. Сокрушительно проиграв "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги, теперь Арсен может надеяться лишь на победу в Лиге Европы или внезапный рывок в топ-4 Премьер-Лиги, но обе задачи выглядят чрезвычайно сложными.



Второй подряд сезон без Лиги Чемпионов может значительно усугубить положение Венгера и подтолкнуть руководство "Арсенала" к решительным действиям. Как утверждает The Telegraph, боссы клуба не сидят сложа руки и уже анализируют ситуацию, присматривая потенциального сменщика для Арсена.



В данный момент список кандидатов на замену Венгеру весьма обширен. Здесь и легенда "Арсенала" Тьерри Анри, Леонардо Жардим из "Монако", Пауло Фонсека из "Шахтера", Йоахим Лев из сборной Германии, Брендан Роджерс из "Селтика", экс-наставник "Баварии" и "Челси" Карло Анчелотти, а также бывший капитан "канониров" Микель Артета, ныне ассистирующий Хосепу Гвардиоле в "Манчестер Сити".



Окончательное решение о судьбе Венгера будет принято по окончании сезона. В данный момент ситуация выглядит так, что спасти Арсена может только возвращение "Арсенала" в Лигу Чемпионов.