"Арсенал" рассматривает кандидатов на замену Венгеру

Арсен Венгер По окончании этого сезона "Арсенал" собирается дать оценку работе Арсена Венгера и решить вопрос о возможной замене своему главному тренеру.

Каждый из 21 своих предыдущих сезонов у руля лондонского клуба Венгер завершал либо в топ-4 Премьер-Лиги, либо с трофеем, однако в последнее время сложилось стойкое ощущение, что "канониры" остановились в развитии, и кампания вообще без каких-либо достижений — лишь вопрос ближайшего времени.

Таким сезоном, когда Венгеру будет абсолютно нечем похвастать, может стать уже нынешний. Сокрушительно проиграв "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги, теперь Арсен может надеяться лишь на победу в Лиге Европы или внезапный рывок в топ-4 Премьер-Лиги, но обе задачи выглядят чрезвычайно сложными.

Второй подряд сезон без Лиги Чемпионов может значительно усугубить положение Венгера и подтолкнуть руководство "Арсенала" к решительным действиям. Как утверждает The Telegraph, боссы клуба не сидят сложа руки и уже анализируют ситуацию, присматривая потенциального сменщика для Арсена.

В данный момент список кандидатов на замену Венгеру весьма обширен. Здесь и легенда "Арсенала" Тьерри Анри, Леонардо Жардим из "Монако", Пауло Фонсека из "Шахтера", Йоахим Лев из сборной Германии, Брендан Роджерс из "Селтика", экс-наставник "Баварии" и "Челси" Карло Анчелотти, а также бывший капитан "канониров" Микель Артета, ныне ассистирующий Хосепу Гвардиоле в "Манчестер Сити".

Окончательное решение о судьбе Венгера будет принято по окончании сезона. В данный момент ситуация выглядит так, что спасти Арсена может только возвращение "Арсенала" в Лигу Чемпионов.



Метки Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2018 05:55

Количество просмотров Просмотров: 3633

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Последние комментарии:




  1. masterofcactus 27.02.2018 09:53 # masterofcactus
    Xуй сосешь ты в огороде?
    Знач ты сельман и ты додий.

    (ответить)

  2. skychnie-oboi 27.02.2018 09:43 # skychnie-oboi
    C*****n-o*t

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  3. fc-zenit 27.02.2018 09:41 # fc-zenit
    ко-ко-ко жардим, ко-ко-ко лёв, ко-ко-ко анчелотти.
    по факту радужные гомосеки снова одели свои розовые очки и думают что их гейклуб кому-то нужен.

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  4. iroquez 27.02.2018 09:41 # iroquez
    Говнониры сосите причмокивая

    (ответить)

  5. kara-balapan 27.02.2018 09:37 # kara-balapan
    5 28 53

    (ответить)

  6. electric 27.02.2018 09:34 # electric
    Лапшу на уши вешают ггшникам, а они и верят. Кек

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  7. tovorot 27.02.2018 09:32 # tovorot
    Карраско... один из самых талантливых вингеров Ла Лиги
    24 года
    в Китай...

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  8. redwhitegun 27.02.2018 09:26 # redwhitegun
    Жардим, Артета или Лёв. Нах рассматривать остальных из этого списка я ваще хз

    (ответить)

  9. sellman 27.02.2018 09:18 # sellman
    С детства нюхаешь трусы?
    Ты болельщик колбасы!

    Фууу, как же зашкварно быть колбасником

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  10. speedwagon-ars 27.02.2018 09:00 # speedwagon-ars
    НАКОНЕЦ-ТО СУКИ ТВАРИ МУЧИЛИ НАС ПОСЛЕДНИЕ 10 лет

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  11. lfc-krr 27.02.2018 08:56 # lfc-krr
    Смутные времена наступают для арсенала. Роджерс, это конечно лол

    (ответить)

  12. spartan 27.02.2018 08:56 # spartan
    норм Андроса Эллелу в тюряге опустят и пукан насадят на кукан
    впрочем скаммерам не привыкать. похоже на обряд посвящения в манки
    вместо кукана - стеклянная бутылка правда

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  13. xiaomi 27.02.2018 08:40 # xiaomi
    Жардим очень интересный вариант. Атакующий футбол. Если надо будет и автобуса он топово поставить умеет. Гибкий тренер

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  14. emily-lfc-2005 27.02.2018 08:32 # emily-lfc-2005
    Михаилу-респект за фото!

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  15. wiz-khalifa 27.02.2018 08:25 # wiz-khalifa
    Жардима хочется видеть, многим бы пуканы взъерошил в АПЛ с нашим составчиком

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  16. sellman 27.02.2018 08:14 # sellman
    Глянул цены на финал ЛЧ в Киеве - от $1300 на человека у перекупов, на оф.сайте от 3200 евро

    Взял 3 шт, смотрю билеты на поезд в Киев ))))

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  17. liverpool1892est 27.02.2018 08:12 # liverpool1892est
    Пока Сеня у руля я спокоен,как удав!

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  18. kalei 27.02.2018 08:00 # kalei
    Что МЮ топчет всех после ухода САФа?апл или лч когда выигрывали?вот вам и ответ, здесь надо постепенно передавать снача в помошники Венгеру нанять и уже тогда переводить всех под новое руководство, а блеать ща отрубят голову у Арсенала нет столько бабла и он опустится в 10ку+потеряет ту модель игры за которую и любят этот клуб, превратится в гребанное челси навесы тупые никакой комбинационной игры

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  19. mixmaster 27.02.2018 07:58 # mixmaster
    Займёт место челчи в четверке

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  20. pauk 27.02.2018 07:48 # pauk
    льют фанатам в уши, чтоб не горели. никого не ищут, на самом деле, тру стори!

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