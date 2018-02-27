Уилшир списал провал "Арсенала" в финале Кубка Лиги на плохое судейство
Проанализировав сокрушительное поражение своей команды в финале Кубка Лиги от "Манчестер Сити", полузащитник Джек Уилшир пришел к выводу, что "канониры" стали жертвой плохого судейства.
Напомним, "Уэмбли" давно не видел таких односторонних финалов, как воскресное противостояние "Арсенала" и "Сити". "Горожане" отпраздновали комфортную победу со счетом 0:3.
Оправившись после столь болезненного поражения, 26-летний Уилшир обратился к социальным сетям, чтобы выразить свою точку зрения на произошедшее. Джек считает, что рефери Крейг Поусон просто засудил "Арсенал".
"Сложно выразить свои эмоции в словах после вчерашнего. У "Сити" хорошая команда, и они заслуженно выиграли вчера. Многие люди высказались насчет нас, и мы должны принимать критику, когда проигрываем".
"Тем не мене, я считаю, что некоторые из решений были против нас вчера. Что бы вы ни говорили о первом голе, там был фол. Второй гол был забит из офсайда. В первом тайме их игрок должен был получить вторую желтую карточку. Такие вещи происходят в футболе, но с ними все равно сложно смириться".
"Люди будут говорить, что мы ищем оправдания, но я привел вам факты. Так или иначе, но мы должны ответить, и начать необходимо в четверг. Спасибо всем болельщикам за вашу поддержку. Поверьте мне, мы чувствуем то же самое, но нам нужно сплотиться", — написал Уилшир в Инстаграм.
Добавим, в большинстве своем болельщики "Арсенала" не согласились со мнением Уилшира в социальных сетях, а некоторые в шутку предположили, что аккаунт Джека был взломан Арсеном Венгером.
27.02.2018 00:05
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Последние комментарии:
Правда в моменте с первым голом оффсайд там конечно был (очевидный).
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Да что за xyйня? Сука нырял весь матч, ещё и пи3дит. Где там во втором голе оффсайд? Может у Сане и был оффсайд, но он-то в моменте и близко не участвовал. Где там был фол в моменте с первым голом? Там было касание, почти дуновение, и просто-напросто Мустафи опять обосрался. Третий гол я не видел, т.к. смотреть эту порнуху уже не оставалось никаких сил. Надо уволить наxyй Уилшира, Мустафи и Венгера, а чемберса усадить на банку пожизненно - тогда клуб может и заиграет.
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поговаривают что вилшора орсен родил через жопу
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Плохое судейство, за нырок нужно было уилшеру вторую жк давать.
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Ага, и в остальных матчах(особенно гостевых) тоже судейство виновато )))
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