Уилшир списал провал "Арсенала" в финале Кубка Лиги на плохое судейство

Проанализировав сокрушительное поражение своей команды в финале Кубка Лиги от "Манчестер Сити", полузащитник Джек Уилшир пришел к выводу, что "канониры" стали жертвой плохого судейства.

Напомним, "Уэмбли" давно не видел таких односторонних финалов, как воскресное противостояние "Арсенала" и "Сити". "Горожане" отпраздновали комфортную победу со счетом 0:3.



Оправившись после столь болезненного поражения, 26-летний Уилшир обратился к социальным сетям, чтобы выразить свою точку зрения на произошедшее. Джек считает, что рефери Крейг Поусон просто засудил "Арсенал".



"Сложно выразить свои эмоции в словах после вчерашнего. У "Сити" хорошая команда, и они заслуженно выиграли вчера. Многие люди высказались насчет нас, и мы должны принимать критику, когда проигрываем".



"Тем не мене, я считаю, что некоторые из решений были против нас вчера. Что бы вы ни говорили о первом голе, там был фол. Второй гол был забит из офсайда. В первом тайме их игрок должен был получить вторую желтую карточку. Такие вещи происходят в футболе, но с ними все равно сложно смириться".



"Люди будут говорить, что мы ищем оправдания, но я привел вам факты. Так или иначе, но мы должны ответить, и начать необходимо в четверг. Спасибо всем болельщикам за вашу поддержку. Поверьте мне, мы чувствуем то же самое, но нам нужно сплотиться", — написал Уилшир в Инстаграм.



Добавим, в большинстве своем болельщики "Арсенала" не согласились со мнением Уилшира в социальных сетях, а некоторые в шутку предположили, что аккаунт Джека был взломан Арсеном Венгером.