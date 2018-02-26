"Тоттенхэм" готов заплатить до 35 миллионов фунтов за Сессеньона
"Тоттенхэм" готов выложить до 35 миллионов фунтов за левого защитника "Фулхэма" Райана Сессеньона.
В свои 17 лет Сессеньон уже является ключевым игроком команды Славиши Йокановича, в минувшую субботу против лидирующего в Чемпионшипе "Вулверхэмптона" забив свой 13-й гол в этом сезоне.
После Нового года Райана набрал просто потрясающую форму, отличившись восемь раз в семи матчах чемпионата — в четырех высших дивизионах Англии только Серхио Агуэро забил голов больше в 2018 году.
Как стало известно The Telegraph, "шпоры" готовы сделать Сессеньона своим вторым самым дорогостоящим приобретением в истории после защитника Давинсона Санчеса. Однако предложения в 35 млн. фунтов может не хватить — "дачники" уверены, что им удастся выручить до 50 млн. фунтов за Райана грядущим летом.
Самый серьезный интерес к Сессеньону проявляют и некоторые другие клубы Премьер-Лиги, включая "Манчестер Юнайтед", однако "Тоттенхэм" видится наиболее подходящим вариантом продолжения карьеры для талантливого англичанина, учитывая умение Маурисио Почеттино работать с молодежью.
Дополнительно заинтересовать Сессеньона "шпоры" могут, если продадут Данни Роуза, который на протяжении последнего года открыто ставит под вопрос амбиции своего клуба.
26.02.2018 22:00
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У нас есть Шоу!)
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колбаса купит через год за 76
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говорят полностью стоит своего баблинского. Щас бы ебучую мурену слить за 10 хотя бы и купить этого.
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Топарем жутким будет....
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К волкам бы его
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в Ливерпуль этого топаря. как раз нет молодых ЛЗ
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Н е т р о г а т ь
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