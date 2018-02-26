"Тоттенхэм" готов заплатить до 35 миллионов фунтов за Сессеньона

Райан Сессеньон "Тоттенхэм" готов выложить до 35 миллионов фунтов за левого защитника "Фулхэма" Райана Сессеньона.

В свои 17 лет Сессеньон уже является ключевым игроком команды Славиши Йокановича, в минувшую субботу против лидирующего в Чемпионшипе "Вулверхэмптона" забив свой 13-й гол в этом сезоне.

После Нового года Райана набрал просто потрясающую форму, отличившись восемь раз в семи матчах чемпионата — в четырех высших дивизионах Англии только Серхио Агуэро забил голов больше в 2018 году.

Как стало известно The Telegraph, "шпоры" готовы сделать Сессеньона своим вторым самым дорогостоящим приобретением в истории после защитника Давинсона Санчеса. Однако предложения в 35 млн. фунтов может не хватить — "дачники" уверены, что им удастся выручить до 50 млн. фунтов за Райана грядущим летом.

Самый серьезный интерес к Сессеньону проявляют и некоторые другие клубы Премьер-Лиги, включая "Манчестер Юнайтед", однако "Тоттенхэм" видится наиболее подходящим вариантом продолжения карьеры для талантливого англичанина, учитывая умение Маурисио Почеттино работать с молодежью.

Дополнительно заинтересовать Сессеньона "шпоры" могут, если продадут Данни Роуза, который на протяжении последнего года открыто ставит под вопрос амбиции своего клуба.



Метки Сессеньон, Тоттенхэм, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2018 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1469

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  1. star69 27.02.2018 09:52 # star69
    У нас есть Шоу!)

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  2. sj606 26.02.2018 23:09 # sj606
    колбаса купит через год за 76

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  3. gerrard08 26.02.2018 22:35 # gerrard08
    говорят полностью стоит своего баблинского. Щас бы ебучую мурену слить за 10 хотя бы и купить этого.

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  4. chelsealondon 26.02.2018 22:27 # chelsealondon
    Топарем жутким будет....

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  5. gunner87 26.02.2018 22:24 # gunner87
    К волкам бы его

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  6. recyjoed 26.02.2018 22:16 # recyjoed
    в Ливерпуль этого топаря. как раз нет молодых ЛЗ

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  7. fulhamlove 26.02.2018 22:12 # fulhamlove
    Н е т р о г а т ь

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