"Тоттенхэм" готов заплатить до 35 миллионов фунтов за Сессеньона

"Тоттенхэм" готов выложить до 35 миллионов фунтов за левого защитника "Фулхэма" Райана Сессеньона.

В свои 17 лет Сессеньон уже является ключевым игроком команды Славиши Йокановича, в минувшую субботу против лидирующего в Чемпионшипе "Вулверхэмптона" забив свой 13-й гол в этом сезоне.



После Нового года Райана набрал просто потрясающую форму, отличившись восемь раз в семи матчах чемпионата — в четырех высших дивизионах Англии только Серхио Агуэро забил голов больше в 2018 году.



Как стало известно The Telegraph, "шпоры" готовы сделать Сессеньона своим вторым самым дорогостоящим приобретением в истории после защитника Давинсона Санчеса. Однако предложения в 35 млн. фунтов может не хватить — "дачники" уверены, что им удастся выручить до 50 млн. фунтов за Райана грядущим летом.



Самый серьезный интерес к Сессеньону проявляют и некоторые другие клубы Премьер-Лиги, включая "Манчестер Юнайтед", однако "Тоттенхэм" видится наиболее подходящим вариантом продолжения карьеры для талантливого англичанина, учитывая умение Маурисио Почеттино работать с молодежью.



Дополнительно заинтересовать Сессеньона "шпоры" могут, если продадут Данни Роуза, который на протяжении последнего года открыто ставит под вопрос амбиции своего клуба.