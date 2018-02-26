Виллаш-Боаш предрекает уход Кейна из "Тоттенхэма"

Экс-наставник "Тоттенхэма" Андре Виллаш-Боаш предрек уход нападающего Харри Кейна из лондонского клуба в поисках трофеев.

Напомним, 24-летний Кейн стал самым результативным игроком Европы в 2017, если учитывать голы за клуб и сборную (56). В минувшее воскресенье Харри отличился в 35-й раз в этом сезоне, обеспечив "шпорам" минимальную победу над "Кристал Пэлас".



Виллаш-Боаш, уволенный из "Тоттенхэма" в 2013 году после 18 месяцев у руля, считает, что Кейну не нужно спешить со сменой клуба. Однако Андре не верит до конца, что Харри сможет удовлетворить свои трофейные амбиции в Северном Лондоне.



"Это зависит от Харри и его амбиции на будущее, а также от того, каким он видит свою дальнейшую карьеру. Если он голоден до трофеев и славы, тогда ему придется уйти из "Тоттенхэма". Если он не голоден до этого, но хочет почтения и стабильности, тогда он останется со "шпорами".



"В данный момент "шпоры" на пороге того, чтобы стать великой футбольной командой — у них строится новый стадион, есть вся инфраструктура, тренировочная база, прогрессирующая команда, и все это очень хорошо управляется".



Трофейный кабинет — вот чего не хватает этому клубу для величия. Именно это преследуют футболисты — слава, победы".



"Думаю, еще пара лет в "Тоттенхэме" не повредят Харри, пусть он посмотрит, как будет развиваться клуб. Учитывая новый стадион, у "шпор" еще есть этот запас для него", — цитирует Виллаш-Боаша Sky Sports.