"Челси" и "Юнайтед" готовы побороться за Левандовски

"Челси" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за нападающего Роберта Левандовски, если тот убедит "Баварию" отпустить его.

Как стало известно Sky Sports от своих источников, капитан сборной Польши полон решимости покинуть "Баварию", за которую он забил 97 голов в 108 матчах Бундеслиги после своего перехода из дортмундской "Боруссии" в июле 2014.



С этой целью 29-летний Левандовски специально нанял авторитетного агента Пини Захави, который уже активно общается с боссами клуба из Мюнхена. Ожидается, что будущее Роберта станет яснее в ближайшие пару недель.



Захави потребуется проявить чудеса красноречия, чтобы убедить "Баварию" отпустить Левандовски, потому что в данный момент чемпионы Бундеслиги совершенно не желают отпускать своего бомбардира, чей контракт рассчитан до 2021 года.



Однако если Роберт вдруг станет доступен, интерес к нему будет огромен. Конкуренцию "Челси" и "Юнайтед" в борьбе за Левандовски могут составить "Реал" и ПСЖ.