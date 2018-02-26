"Челси" и "Юнайтед" готовы побороться за Левандовски

Роберт Левандовски "Челси" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за нападающего Роберта Левандовски, если тот убедит "Баварию" отпустить его.

Как стало известно Sky Sports от своих источников, капитан сборной Польши полон решимости покинуть "Баварию", за которую он забил 97 голов в 108 матчах Бундеслиги после своего перехода из дортмундской "Боруссии" в июле 2014.

С этой целью 29-летний Левандовски специально нанял авторитетного агента Пини Захави, который уже активно общается с боссами клуба из Мюнхена. Ожидается, что будущее Роберта станет яснее в ближайшие пару недель.

Захави потребуется проявить чудеса красноречия, чтобы убедить "Баварию" отпустить Левандовски, потому что в данный момент чемпионы Бундеслиги совершенно не желают отпускать своего бомбардира, чей контракт рассчитан до 2021 года.

Однако если Роберт вдруг станет доступен, интерес к нему будет огромен. Конкуренцию "Челси" и "Юнайтед" в борьбе за Левандовски могут составить "Реал" и ПСЖ.



Метки Бавария, Левандовски, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2018 20:40

Количество просмотров Просмотров: 1311

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Последние комментарии:




  1. rentv 26.02.2018 21:54 # rentv
    опять кинопоиск дизайн сменил...


    Чтож им так не имётся то...

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  2. wengerrrro 26.02.2018 21:45 # wengerrrro
    имхо, левандовски это топ форвард только с топ командой
    у него есть удар и выбор позиции, но скорости и техники не супер много, как у того же суареса или агуеры года 3 назад

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  3. arctur-mengsk 26.02.2018 21:45 # arctur-mengsk
    Там же у нас Мукака за хренолиард и на 5 лет моложе, о каком Левандовски может идти речь?

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  4. quavo 26.02.2018 21:43 # quavo
    нассут второй раз ?

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  5. al-faarabi 26.02.2018 21:35 # al-faarabi
    бля, топовое усиление будет, это не днората или макаку, это совершенный нападающий мирового уровня

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  6. nuka2012 26.02.2018 21:21 # nuka2012
    В АПЛ не всем по силу играть

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  7. mrjingles 26.02.2018 21:20 # mrjingles
    Швайни нашептал ему, как кайфово в Англии получать лимоны прогревая лавку. Теперь это мечта всех немецких топарей ветеранов

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  8. raimbek1 26.02.2018 21:13 # raimbek1
    Пару годиков попылит на своем уровне, дальше у Левы будет только спад

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  9. bezviz 26.02.2018 21:05 # bezviz
    не нужен он Челси, в АПЛ будет как Морат а то и хуже

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  10. danmancunian 26.02.2018 20:49 # danmancunian
    На место Бенземы, адекватный вариант.

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  11. spartan 26.02.2018 20:47 # spartan
    синяя помойка отправится в ЛЕ в следующем году
    какой Левандовски лол

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  12. cfc000000 26.02.2018 20:47 # cfc000000
    Отработанный материал

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