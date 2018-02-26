"Челси" и "Юнайтед" готовы побороться за Левандовски
"Челси" и "Манчестер Юнайтед" поспорят за нападающего Роберта Левандовски, если тот убедит "Баварию" отпустить его.
Как стало известно Sky Sports от своих источников, капитан сборной Польши полон решимости покинуть "Баварию", за которую он забил 97 голов в 108 матчах Бундеслиги после своего перехода из дортмундской "Боруссии" в июле 2014.
С этой целью 29-летний Левандовски специально нанял авторитетного агента Пини Захави, который уже активно общается с боссами клуба из Мюнхена. Ожидается, что будущее Роберта станет яснее в ближайшие пару недель.
Захави потребуется проявить чудеса красноречия, чтобы убедить "Баварию" отпустить Левандовски, потому что в данный момент чемпионы Бундеслиги совершенно не желают отпускать своего бомбардира, чей контракт рассчитан до 2021 года.
Однако если Роберт вдруг станет доступен, интерес к нему будет огромен. Конкуренцию "Челси" и "Юнайтед" в борьбе за Левандовски могут составить "Реал" и ПСЖ.
26.02.2018 20:40
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Последние комментарии:
опять кинопоиск дизайн сменил...
Чтож им так не имётся то...
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имхо, левандовски это топ форвард только с топ командой
у него есть удар и выбор позиции, но скорости и техники не супер много, как у того же суареса или агуеры года 3 назад
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Там же у нас Мукака за хренолиард и на 5 лет моложе, о каком Левандовски может идти речь?
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нассут второй раз ?
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бля, топовое усиление будет, это не днората или макаку, это совершенный нападающий мирового уровня
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В АПЛ не всем по силу играть
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Швайни нашептал ему, как кайфово в Англии получать лимоны прогревая лавку. Теперь это мечта всех немецких топарей ветеранов
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Пару годиков попылит на своем уровне, дальше у Левы будет только спад
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не нужен он Челси, в АПЛ будет как Морат а то и хуже
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На место Бенземы, адекватный вариант.
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синяя помойка отправится в ЛЕ в следующем году
какой Левандовски лол
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