Льюис Кук заинтересовал "Ливерпуль"

Полузащитник "Борнмута" Льюис Кук пополнил число трансферных целей "Ливерпуля" на грядущее лето.

Несмотря на весь блеск своей атаки, "красные" имеют ряд проблем с составом в этом сезоне. Одна из таких проблем — дефицит полузащитников оборонительного плана. К чистым опорникам можно отнести разве что Эмре Джана, чей контракт истекает через считанные месяцы.



Риск лишиться Джана безо всякой компенсации дополнительно подталкивает главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа к покупке опорного полузащитника. Лишь на прошлой неделе пресса связывала с переходом в мерсисайдский клуб Жоржиньо из "Наполи".



По информации ESPN, еще одной целью Клоппа является Льюис Кук, который в прошлом сезоне отметился только четырьмя появлениями в старте "вишенок" в рамках Премьер-Лиги, но в этой кампании по-настоящему расцвел и превратился в ключевого игрока команды Эдди Хау.



Сообщается, что скауты "Ливерпуля" достаточно давно следят за экс-игроком "Лидса", который был капитаном на победном для юношеской сборной Англии (U-20) Чемпионате Мира в Южной Корее прошлым летом.



В данный момент 21-летний Кук, приглашенный в первую сборную Англии на товарищеский матч против Бразилии в ноябре, оценивается в 20 миллионов фунтов.