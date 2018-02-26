Льюис Кук заинтересовал "Ливерпуль"

Льюис Кук Полузащитник "Борнмута" Льюис Кук пополнил число трансферных целей "Ливерпуля" на грядущее лето.

Несмотря на весь блеск своей атаки, "красные" имеют ряд проблем с составом в этом сезоне. Одна из таких проблем — дефицит полузащитников оборонительного плана. К чистым опорникам можно отнести разве что Эмре Джана, чей контракт истекает через считанные месяцы.

Риск лишиться Джана безо всякой компенсации дополнительно подталкивает главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа к покупке опорного полузащитника. Лишь на прошлой неделе пресса связывала с переходом в мерсисайдский клуб Жоржиньо из "Наполи".

По информации ESPN, еще одной целью Клоппа является Льюис Кук, который в прошлом сезоне отметился только четырьмя появлениями в старте "вишенок" в рамках Премьер-Лиги, но в этой кампании по-настоящему расцвел и превратился в ключевого игрока команды Эдди Хау.

Сообщается, что скауты "Ливерпуля" достаточно давно следят за экс-игроком "Лидса", который был капитаном на победном для юношеской сборной Англии (U-20) Чемпионате Мира в Южной Корее прошлым летом.

В данный момент 21-летний Кук, приглашенный в первую сборную Англии на товарищеский матч против Бразилии в ноябре, оценивается в 20 миллионов фунтов.



Метки Борнмут, Кук, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2018 20:00

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Последние комментарии:




  1. electric 26.02.2018 20:39 # electric
    Всяко лучше хундерсена.

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  2. gerrard08 26.02.2018 20:21 # gerrard08
    Лол, че за хер с горы?)
    Успокаивает только то что еспн средняковый источник.

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  3. zubast 26.02.2018 20:17 # zubast
    если верить footbaal manager 2015-2018 - наиболее перспективный английский полузащитник...=)

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  4. blackdreamer 26.02.2018 20:00 # blackdreamer
    усиление под 7 лч
    ну топари
    что творят

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