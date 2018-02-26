Матич вышел против "Челси" с "дополнительной мотивацией"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич заявил, что не расскажет об истинных причинах своего ухода из "Челси", но признал, что хотел победить свою бывшую команду сильнее, чем какую-либо другую.

Перед воскресным визитом на "Олд Траффорд" рулевой "синих" Антонио Конте выразил сожаление тем, что его клуб решил продать Матича прямому конкуренту прошлым летом. Сам серб не говорит, что стояло за его уходом из "Челси", однако победа над старыми знакомыми для него дополнительно сладка.



"Конечно, я вышел на поле с дополнительной мотивацией. В конце концов я выступал за "Челси" на протяжении трех с половиной лет. Я отдал все силы, чтобы победить их и вновь продемонстрировать свое мастерство".



"Я не имею ничего против "Челси", и мне нечего им доказывать. Я лишь хотел показать, что заслуживаю носить футболку "Манчестер Юнайтед".



"Мне не хотелось бы говорить о том, почему я покинул "Челси". Я оставлю это при себе. Могу лишь сказать, что мне хорошо в Манчестере, и я всем доволен", - цитирует Матича London Evening Standard.