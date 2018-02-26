Матич вышел против "Челси" с "дополнительной мотивацией"

Неманья Матич Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич заявил, что не расскажет об истинных причинах своего ухода из "Челси", но признал, что хотел победить свою бывшую команду сильнее, чем какую-либо другую.

Перед воскресным визитом на "Олд Траффорд" рулевой "синих" Антонио Конте выразил сожаление тем, что его клуб решил продать Матича прямому конкуренту прошлым летом. Сам серб не говорит, что стояло за его уходом из "Челси", однако победа над старыми знакомыми для него дополнительно сладка.

"Конечно, я вышел на поле с дополнительной мотивацией. В конце концов я выступал за "Челси" на протяжении трех с половиной лет. Я отдал все силы, чтобы победить их и вновь продемонстрировать свое мастерство".

"Я не имею ничего против "Челси", и мне нечего им доказывать. Я лишь хотел показать, что заслуживаю носить футболку "Манчестер Юнайтед".

"Мне не хотелось бы говорить о том, почему я покинул "Челси". Я оставлю это при себе. Могу лишь сказать, что мне хорошо в Манчестере, и я всем доволен", - цитирует Матича London Evening Standard.




Метки Манчестер Юнайтед, Матич, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 26.02.2018 19:00

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  1. sergey7205 26.02.2018 19:54 # sergey7205
    Лучший был в МЮ

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  2. sawbones 26.02.2018 19:53 # sawbones
    Истинная мотивация была в записке написанной Мауриньей "Три дня выходных"
    https://www.instagram.com/p/BfqVbeoHoia/?taken-by=nemanjamatic

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  3. alexomck 26.02.2018 19:42 # alexomck
    хорош был серб, Абрам и компашка в очередной раз "помогли" клубу.

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  4. celebrate 26.02.2018 19:36 # celebrate
    Это было видно невооружённым глазом.

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  5. pauk 26.02.2018 19:10 # pauk
    Так хуле играл как полено?

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  6. chelsea-69 26.02.2018 19:04 # chelsea-69
    Пeздит, как дышит. Ему об этом в записочке напомнили

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  7. ganinilyha 26.02.2018 19:02 # ganinilyha
    Косил всех, кого видел

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