Франк Кесси: "Мечтаю играть за "Юнайтед"

Полузащитник "Милана" Франк Кесси признался, что мечтает выступать за "Манчестер Юнайтед".

Год назад пресса сообщала об интересе к Кесси со стороны "Челси" и "Эвертона". С тех пор Франк успел сменить "Аталанту" на "Милан" и вывести свою игру на совершенно новый уровень.



21-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара выходил в стартовом составе "россонери" на 25 из 26 матчей Серии А этого сезона. Если в будущем Франку будет суждено покинуть "Сан Сиро", то он уже знает, куда хотел бы отправиться.



"Мне нравится Премьер-Лига и в частности "Манчестер Юнайтед" — команда, за которую я мечтаю играть. Челси" тоже замечательный клуб, никто бы ему не отказал, но я мечтаю о "Юнайтед", — сообщил Кесси Tuttomercatoweb.



Добавим, что в следующем месяце поклонники английского футбола смогут воочию оценить таланты Франка, чей "Милан" стал соперником "Арсенала" по 1/8 финала Лиги Европы.