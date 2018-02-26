Франк Кесси: "Мечтаю играть за "Юнайтед"

Франк Кесси Полузащитник "Милана" Франк Кесси признался, что мечтает выступать за "Манчестер Юнайтед".

Год назад пресса сообщала об интересе к Кесси со стороны "Челси" и "Эвертона". С тех пор Франк успел сменить "Аталанту" на "Милан" и вывести свою игру на совершенно новый уровень.

21-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара выходил в стартовом составе "россонери" на 25 из 26 матчей Серии А этого сезона. Если в будущем Франку будет суждено покинуть "Сан Сиро", то он уже знает, куда хотел бы отправиться.

"Мне нравится Премьер-Лига и в частности "Манчестер Юнайтед" — команда, за которую я мечтаю играть. Челси" тоже замечательный клуб, никто бы ему не отказал, но я мечтаю о "Юнайтед", — сообщил Кесси Tuttomercatoweb.

Добавим, что в следующем месяце поклонники английского футбола смогут воочию оценить таланты Франка, чей "Милан" стал соперником "Арсенала" по 1/8 финала Лиги Европы.



Метки Кесси, Манчестер Юнайтед, Милан

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2018 18:00

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  1. cleverley88 26.02.2018 21:17 # cleverley88
    Обоссал Членси!

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  2. pauk 26.02.2018 19:13 # pauk
    Только за реалселону юнайтед

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  3. ganinilyha 26.02.2018 18:26 # ganinilyha
    Перевожу: "Челси конечно лучший клуб в мире, но я мечтаю играть за скум".

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  4. kylixgunner 26.02.2018 18:03 # kylixgunner
    ему минимум 35 лет

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  5. kukuruzzo 26.02.2018 18:02 # kukuruzzo
    бабуинов обычно рабинович коллекционирует

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