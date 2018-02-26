Лукаку не жалеет, что выбрал "Юнайтед" вместо "Челси"

Ромелу Лукаку Нападающий Ромелу Лукаку не жалеет, что прошлым летом выбрал "Манчестер Юнайтед" вместо "Челси".

Перед тем, как заполучить Альваро Морату, "Челси" рассматривал вариант с возвращением в клуб Лукаку, но 24-летний бельгиец предпочел продолжить карьеру на "Олд Траффорд".

По словам Ромелу, он нисколько не жалеет о своем решении. Лукаку лишь хочет, чтобы болельщики выше ценили его усилия и те 24 гола, что он уже забил во всех турнирах.

"Нет, я ни о чем не жалею. Когда я принимаю решение, то делаю это головой и сердцем. И, думаю, я сделал правильный выбор, перебравшись сюда. Мне хорошо в "Манчестер Юнайтед", тренер и игроки постоянно меня мотивируют и заставляют прибавлять. Это то, чего я так хотел".

"Когда забиваешь столько голов, то автоматически ждешь большего уважения к себе. Несмотря на критику, я буду продолжать усердно работать. Я знаю, в чем именно могу прибавить, и хочу показать людям, чего я на самом деле стою", - цитирует Лукаку London Evening Standard.




Метки Лукаку, Манчестер Юнайтед

Автор foxmcfc   

Дата 26.02.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 26.02.2018 20:23 # manutd-20champ
    чувак ниже перекрасился после посещения бара под названием "Голубая Луна"

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  2. bezviz 26.02.2018 18:12 # bezviz
    в сверхудачный сезон для красной помойки твой максимум это 2-3 место

    в сверхудачный сзон Челси ты был бы чемпионом и еще имел какой-нибудь кубок или даже ЛЧ

    лицемерный мукака

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  3. alexomck 26.02.2018 17:41 # alexomck
    помог бы челси за ЛЕ побороться, ониж тебя воспитали.

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  4. narcot 26.02.2018 17:04 # narcot
    трансферный фейл уровня мораты

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  5. manutd-20champ 26.02.2018 17:04 # manutd-20champ
    конечно, куда ж тебе до топчика чмораты.

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