Лукаку не жалеет, что выбрал "Юнайтед" вместо "Челси"

Нападающий Ромелу Лукаку не жалеет, что прошлым летом выбрал "Манчестер Юнайтед" вместо "Челси".

Перед тем, как заполучить Альваро Морату, "Челси" рассматривал вариант с возвращением в клуб Лукаку, но 24-летний бельгиец предпочел продолжить карьеру на "Олд Траффорд".



По словам Ромелу, он нисколько не жалеет о своем решении. Лукаку лишь хочет, чтобы болельщики выше ценили его усилия и те 24 гола, что он уже забил во всех турнирах.



"Нет, я ни о чем не жалею. Когда я принимаю решение, то делаю это головой и сердцем. И, думаю, я сделал правильный выбор, перебравшись сюда. Мне хорошо в "Манчестер Юнайтед", тренер и игроки постоянно меня мотивируют и заставляют прибавлять. Это то, чего я так хотел".



"Когда забиваешь столько голов, то автоматически ждешь большего уважения к себе. Несмотря на критику, я буду продолжать усердно работать. Я знаю, в чем именно могу прибавить, и хочу показать людям, чего я на самом деле стою", - цитирует Лукаку London Evening Standard.