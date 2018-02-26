Лукаку не жалеет, что выбрал "Юнайтед" вместо "Челси"
Нападающий Ромелу Лукаку не жалеет, что прошлым летом выбрал "Манчестер Юнайтед" вместо "Челси".
Перед тем, как заполучить Альваро Морату, "Челси" рассматривал вариант с возвращением в клуб Лукаку, но 24-летний бельгиец предпочел продолжить карьеру на "Олд Траффорд".
По словам Ромелу, он нисколько не жалеет о своем решении. Лукаку лишь хочет, чтобы болельщики выше ценили его усилия и те 24 гола, что он уже забил во всех турнирах.
"Нет, я ни о чем не жалею. Когда я принимаю решение, то делаю это головой и сердцем. И, думаю, я сделал правильный выбор, перебравшись сюда. Мне хорошо в "Манчестер Юнайтед", тренер и игроки постоянно меня мотивируют и заставляют прибавлять. Это то, чего я так хотел".
"Когда забиваешь столько голов, то автоматически ждешь большего уважения к себе. Несмотря на критику, я буду продолжать усердно работать. Я знаю, в чем именно могу прибавить, и хочу показать людям, чего я на самом деле стою", - цитирует Лукаку London Evening Standard.
26.02.2018 17:00
Просмотров: 2340
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
чувак ниже перекрасился после посещения бара под названием "Голубая Луна"
(ответить)
в сверхудачный сезон для красной помойки твой максимум это 2-3 место
в сверхудачный сзон Челси ты был бы чемпионом и еще имел какой-нибудь кубок или даже ЛЧ
лицемерный мукака
(ответить)
помог бы челси за ЛЕ побороться, ониж тебя воспитали.
(ответить)
трансферный фейл уровня мораты
(ответить)
конечно, куда ж тебе до топчика чмораты.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий