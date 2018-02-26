Тьерри Анри хотел бы занять место Венгера

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри заявил, что был бы заинтересован сместить Арсена Венгера на посту главного тренера "канониров".

Унизительная капитуляция в финале Кубка Лиги против "Манчестер Сити" лишь увеличила долю фанатов "Арсенала", которые считают, что их клубу нужны перемены — в первую очередь на тренерском мостике.



Анри, который сейчас ассистирует Роберто Мартинесу в сборной Бельгии, не желает спекулировать на тему будущего Венгера, хотя и признает, что хотел бы вернуться в Северный Лондон.



"У меня все еще есть работа в сборной Бельгии, но давайте посмотрим, что произойдет. Возвращение в "Арсенал" — это моя мечта, но я все еще тружусь в сборной Бельгии".



"Заинтересован ли я в работе главным тренером "Арсенала"? А кто бы не был? Однако я не могу говорить об этом из-за уважения к человеку, который все еще занимает этот пост, и к своей нынешней работе в сборной Бельгии. Но кто бы не был?" — сообщил Анри в эфире Sky Sports.