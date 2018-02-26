Тьерри Анри хотел бы занять место Венгера
Легенда "Арсенала" Тьерри Анри заявил, что был бы заинтересован сместить Арсена Венгера на посту главного тренера "канониров".
Унизительная капитуляция в финале Кубка Лиги против "Манчестер Сити" лишь увеличила долю фанатов "Арсенала", которые считают, что их клубу нужны перемены — в первую очередь на тренерском мостике.
Анри, который сейчас ассистирует Роберто Мартинесу в сборной Бельгии, не желает спекулировать на тему будущего Венгера, хотя и признает, что хотел бы вернуться в Северный Лондон.
"У меня все еще есть работа в сборной Бельгии, но давайте посмотрим, что произойдет. Возвращение в "Арсенал" — это моя мечта, но я все еще тружусь в сборной Бельгии".
"Заинтересован ли я в работе главным тренером "Арсенала"? А кто бы не был? Однако я не могу говорить об этом из-за уважения к человеку, который все еще занимает этот пост, и к своей нынешней работе в сборной Бельгии. Но кто бы не был?" — сообщил Анри в эфире Sky Sports.
26.02.2018 16:00
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Последние комментарии:
Единственное, что вас объединяет - это малость еблом.
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Анри такой Анри... Кого бы не заинтересовала такая работа, но я не могу про это говорить, потому что там "человек", но я думаю что любой бы был заинтересован.....
Мастер тонких намеков)
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Может сначала докажешь свою проф пригодность??? Для этих педиков нужен тренер со стальными яйцами, что б мог хоть что то сделать с этими педиками.
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Анри 2!18
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Этот нонейм точно грохнет гейклуб в чемпионшип.
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Негры тренеры не очень
Буду рад если он разовьёт такие сомнения
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