Тьерри Анри хотел бы занять место Венгера

Тьерри Анри Легенда "Арсенала" Тьерри Анри заявил, что был бы заинтересован сместить Арсена Венгера на посту главного тренера "канониров".

Унизительная капитуляция в финале Кубка Лиги против "Манчестер Сити" лишь увеличила долю фанатов "Арсенала", которые считают, что их клубу нужны перемены — в первую очередь на тренерском мостике.

Анри, который сейчас ассистирует Роберто Мартинесу в сборной Бельгии, не желает спекулировать на тему будущего Венгера, хотя и признает, что хотел бы вернуться в Северный Лондон.

"У меня все еще есть работа в сборной Бельгии, но давайте посмотрим, что произойдет. Возвращение в "Арсенал" — это моя мечта, но я все еще тружусь в сборной Бельгии".

"Заинтересован ли я в работе главным тренером "Арсенала"? А кто бы не был? Однако я не могу говорить об этом из-за уважения к человеку, который все еще занимает этот пост, и к своей нынешней работе в сборной Бельгии. Но кто бы не был?" — сообщил Анри в эфире Sky Sports.



Метки Анри, Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 26.02.2018 18:18 # makeewadim
    Единственное, что вас объединяет - это малость еблом.

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  2. fly-emirates7 26.02.2018 17:59 # fly-emirates7
    Анри такой Анри... Кого бы не заинтересовала такая работа, но я не могу про это говорить, потому что там "человек", но я думаю что любой бы был заинтересован.....

    Мастер тонких намеков)

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  3. parlor3 26.02.2018 17:29 # parlor3
    Может сначала докажешь свою проф пригодность??? Для этих педиков нужен тренер со стальными яйцами, что б мог хоть что то сделать с этими педиками.

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  4. royal-arsenal 26.02.2018 16:24 # royal-arsenal
    Анри 2!18

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  5. celebrate 26.02.2018 16:17 # celebrate
    Этот нонейм точно грохнет гейклуб в чемпионшип.

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  6. theo-zm 26.02.2018 16:05 # theo-zm
    Негры тренеры не очень
    Буду рад если он разовьёт такие сомнения

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