Мане: "Ливерпуль" может финишировать вторым"

Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане уверен, что его команда имеет все шансы завершить этот сезон Премьер-Лиги на втором месте.

После суток, проведенных сразу позади "Манчестер Сити", в воскресенье "красные" вернулись на третью позицию в Премьер-Лиги. "Ливерпуль" является одной из пяти команд, которые в остатке сезона распределят места со второго по шестое.

25-летний сенегалец, забивший семь голов и отдавший пять результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги, уже не надеется догнать лидера. А вот задача выиграть все 10 оставшихся матчей и финишировать вторыми видится Садио выполнимой.

"Второе место — одна из наших целей на остаток сезона. Признаем честно, "Манчестер Сити" слишком далеко впереди, и догнать их будет сложно, однако мы все еще можем стать вторыми, и мы постараемся изо все сил, чтобы этого добиться".

"Также мы сделаем все возможное в Лиге Чемпионов. Почему бы нам не выиграть все оставшиеся матчи? У нас отличная команда. Это футбол, и здесь может случиться всякое", — цитирует Мане Liverpool Echo.



Метки Ливерпуль, Мане, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1796

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Последние комментарии:




  1. cleverley88 26.02.2018 21:19 # cleverley88
    Парень реально тупит! Хотя бы в четверке остаться - вот о чем ему надо думать!

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  2. manutd-20champ 26.02.2018 16:52 # manutd-20champ
    может, но не может

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  3. bezviz 26.02.2018 16:23 # bezviz
    вото она какая амбициозность помойки? покупать игроков дороже сити, но иметь придел мечтаний 2-4 места! просто позорище, птицы крайне низкого полета, а эти местячковые "амбиции" только и и продлевают бестрофейную эпоху лузерпуля, которая уже длится 12 безсветных лет глотаний и разочарований!

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  4. suarezov 26.02.2018 15:58 # suarezov
    Как нех делать

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  5. mancunia-planet 26.02.2018 15:42 # mancunia-planet
    давно ничего не может

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  6. alexomck 26.02.2018 15:37 # alexomck
    хоть десятым, главное ЛЧ оформить.
    и нормальный финал, типа ЛФК-МЮ, без всяких ситей, реалов, и прочих мешков выскочек.

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  7. royal-arsenal 26.02.2018 15:36 # royal-arsenal
    Ивоби: "Арсенал" может финишировать пятым"

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  8. temur-13 26.02.2018 15:25 # temur-13
    а почему не первым? хэхэ

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  9. electric 26.02.2018 15:05 # electric
    2-е место АПЛ, кубок лч. Всё верно.

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