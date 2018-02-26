Мане: "Ливерпуль" может финишировать вторым"
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане уверен, что его команда имеет все шансы завершить этот сезон Премьер-Лиги на втором месте.
После суток, проведенных сразу позади "Манчестер Сити", в воскресенье "красные" вернулись на третью позицию в Премьер-Лиги. "Ливерпуль" является одной из пяти команд, которые в остатке сезона распределят места со второго по шестое.
25-летний сенегалец, забивший семь голов и отдавший пять результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги, уже не надеется догнать лидера. А вот задача выиграть все 10 оставшихся матчей и финишировать вторыми видится Садио выполнимой.
"Второе место — одна из наших целей на остаток сезона. Признаем честно, "Манчестер Сити" слишком далеко впереди, и догнать их будет сложно, однако мы все еще можем стать вторыми, и мы постараемся изо все сил, чтобы этого добиться".
"Также мы сделаем все возможное в Лиге Чемпионов. Почему бы нам не выиграть все оставшиеся матчи? У нас отличная команда. Это футбол, и здесь может случиться всякое", — цитирует Мане Liverpool Echo.
26.02.2018 15:00
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Парень реально тупит! Хотя бы в четверке остаться - вот о чем ему надо думать!
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может, но не может
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вото она какая амбициозность помойки? покупать игроков дороже сити, но иметь придел мечтаний 2-4 места! просто позорище, птицы крайне низкого полета, а эти местячковые "амбиции" только и и продлевают бестрофейную эпоху лузерпуля, которая уже длится 12 безсветных лет глотаний и разочарований!
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Как нех делать
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давно ничего не может
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хоть десятым, главное ЛЧ оформить.
и нормальный финал, типа ЛФК-МЮ, без всяких ситей, реалов, и прочих мешков выскочек.
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Ивоби: "Арсенал" может финишировать пятым"
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а почему не первым? хэхэ
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2-е место АПЛ, кубок лч. Всё верно.
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