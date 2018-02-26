Мане: "Ливерпуль" может финишировать вторым"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане уверен, что его команда имеет все шансы завершить этот сезон Премьер-Лиги на втором месте.

После суток, проведенных сразу позади "Манчестер Сити", в воскресенье "красные" вернулись на третью позицию в Премьер-Лиги. "Ливерпуль" является одной из пяти команд, которые в остатке сезона распределят места со второго по шестое.



25-летний сенегалец, забивший семь голов и отдавший пять результативных передач в этом сезоне Премьер-Лиги, уже не надеется догнать лидера. А вот задача выиграть все 10 оставшихся матчей и финишировать вторыми видится Садио выполнимой.



"Второе место — одна из наших целей на остаток сезона. Признаем честно, "Манчестер Сити" слишком далеко впереди, и догнать их будет сложно, однако мы все еще можем стать вторыми, и мы постараемся изо все сил, чтобы этого добиться".



"Также мы сделаем все возможное в Лиге Чемпионов. Почему бы нам не выиграть все оставшиеся матчи? У нас отличная команда. Это футбол, и здесь может случиться всякое", — цитирует Мане Liverpool Echo.