Клопп надеется, что "Ливерпуль" останется "злым"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что несколько последних побед не расслабят его команду, призвав подопечных сохранить "злость к остальному миру".

В этом сезоне "красные" забили уже 103 гола и сейчас занимают третье место в Премьер-Лиге, а также находятся на пороге выхода в четвертьфинал Лиги Чемпионов.



За последние недели "Ливерпуль" одержал ряд ярких побед, включая над "Манчестер Сити" и "Порту", однако Клопп предупреждает, что расслабляться нельзя.



"Теперь нам нужно сохранить злость к остальному миру. Нам нужно оставаться агрессивными".



"Ты слегка теряешь в этом отношении, когда постоянно побеждаешь. Мы не побеждаем постоянно, а лишь на протяжении двух, трех или четырех недель. Победить пятую неделю подряд становится тяжело, но мы должны сделать это, не сбавляя обороты. Все мы понимаем, что в случае поражения от "Ньюкасла" разговор будет совсем другим, поэтому нам нужно продолжать идти вперед", — цитирует Клоппа The Telegraph.