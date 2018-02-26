Клопп надеется, что "Ливерпуль" останется "злым"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что несколько последних побед не расслабят его команду, призвав подопечных сохранить "злость к остальному миру".
В этом сезоне "красные" забили уже 103 гола и сейчас занимают третье место в Премьер-Лиге, а также находятся на пороге выхода в четвертьфинал Лиги Чемпионов.
За последние недели "Ливерпуль" одержал ряд ярких побед, включая над "Манчестер Сити" и "Порту", однако Клопп предупреждает, что расслабляться нельзя.
"Теперь нам нужно сохранить злость к остальному миру. Нам нужно оставаться агрессивными".
"Ты слегка теряешь в этом отношении, когда постоянно побеждаешь. Мы не побеждаем постоянно, а лишь на протяжении двух, трех или четырех недель. Победить пятую неделю подряд становится тяжело, но мы должны сделать это, не сбавляя обороты. Все мы понимаем, что в случае поражения от "Ньюкасла" разговор будет совсем другим, поэтому нам нужно продолжать идти вперед", — цитирует Клоппа The Telegraph.
26.02.2018 14:00
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Последние комментарии:
ахаха скажите этому очкарику физруку что его лузерпуль не злой и агрессивный а обиженный и плаксивый, после 12 лет бестрофейности и унижения от всех клубов Европы! просто жалкие и ничтожные выскочки, временно занимающие место в 4-ке, пока Челси и арсенал в кризисе!
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Теперь нам нужно сохранить злость к остальному миру
прям как иг.
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