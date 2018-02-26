Уолкер рад, что переход в "Сити" себя оправдал

Кайл Уолкер Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер заявил, что победа в Кубке Лиге доказывает: он не зря покинул "Тоттенхэм".

Выступая за "Тоттенхэм", Уолкер два года подряд был близок к победе в Премьер-Лиге, но так и не завоевал вожделенный трофей — как и любой другой. Перебравшись в "Сити", Кайл уже выиграл Кубок Лиги и совсем скоро сможет поднять над головой чемпионский титул.

Перед финальным матчем с "Арсеналом" англичанин рассказал, что будет вечно благодарен "Тоттенхэму", который подарил ему шанс во взрослом футболе. Но одновременно Уолкер рад, что противоречивый трансфер в "Сити" оправдал себя уже в конце февраля.

"Я долго этого ждал и, наконец, выиграл свой первый трофей. Когда я приезжал на "Уэмбли" с "Тоттенхэмом", мы оба раза проиграли. Так что да, я нервничал, ведь это была особенная для меня игра", - сообщил Уолкер Goal.




Метки Манчестер Сити, Уолкер

Автор foxmcfc   

Дата 26.02.2018 13:00

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  1. nuka2012 26.02.2018 17:42 # nuka2012
    бедный

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  2. cheltenham 26.02.2018 13:35 # cheltenham
    На фото горит мочеприёмник от величия Челси!

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  3. mancityman 26.02.2018 13:25 # mancityman
    Плюёт на ссаный петунхем

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  4. blackdreamer 26.02.2018 13:05 # blackdreamer
    на фото ссыт на челси

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