Уолкер рад, что переход в "Сити" себя оправдал
Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уолкер заявил, что победа в Кубке Лиге доказывает: он не зря покинул "Тоттенхэм".
Выступая за "Тоттенхэм", Уолкер два года подряд был близок к победе в Премьер-Лиге, но так и не завоевал вожделенный трофей — как и любой другой. Перебравшись в "Сити", Кайл уже выиграл Кубок Лиги и совсем скоро сможет поднять над головой чемпионский титул.
Перед финальным матчем с "Арсеналом" англичанин рассказал, что будет вечно благодарен "Тоттенхэму", который подарил ему шанс во взрослом футболе. Но одновременно Уолкер рад, что противоречивый трансфер в "Сити" оправдал себя уже в конце февраля.
"Я долго этого ждал и, наконец, выиграл свой первый трофей. Когда я приезжал на "Уэмбли" с "Тоттенхэмом", мы оба раза проиграли. Так что да, я нервничал, ведь это была особенная для меня игра", - сообщил Уолкер Goal.
26.02.2018 13:00
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