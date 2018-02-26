Почеттино: "Алли стал легкой мишенью"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что его полузащитник Деле Алли стал "легкой мишенью" для обвинений в симуляции.

В преддверии воскресного дерби со "шпорами" главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон говорил, что не считает своего бывшего подопечного по сборной Англии симулянтом. Однако Алли сделал все возможное, чтобы разочаровать опытного специалиста.



В процессе матча, выигранного "Тоттенхэмом" со счетом 0:1 благодаря позднему голу Харри Кейна, Деле дважды падал в чужой штрафной: сперва после минимального контакта с голкипером Уэйном Хеннесси, а затем после легкого единоборства с Патриком Ван Анхольтом.



Особенно возмутительным выглядит первый эпизод, после которого Гари Линекер в своем Твиттере в шутку назвал 21-летнего англичанина "Дайви Алли" ("Divey Alli" — "Ныряющий Алли"). Однако Почеттино спешит не согласиться со мнением большинства.



"Он стал легкой мишенью для каждого. Нам нужно перестать слишком говорить о нем, чтобы не помогать людям, фанатам создавать соответствующую репутацию".



"Он настоящий боец, и он провел очень хороший матч, однако Деле стал легкой мишенью. Деле очень особенный парень. Он будет продолжать играть, несмотря ни на что. Он будет демонстрировать свое мастерство. Его не волнует, что люди говорят про него", — цитирует Почеттино The Independent.