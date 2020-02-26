"Сити" потерял с травмой Фернандиньо
Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо получил травму задней поверхности бедра и не поможет лидерам Премьер-Лиги как минимум неделю.
Повреждение Фернандиньо, полученной во втором тайме матча с "Арсеналом", подпортило "горожанам" вкус от победы в финале Кубка Лиги накануне вечером.
Теперь главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола должен решить, кто сможет заменить 32-летнего бразильца, ставшего ключевой фигурой в этом сезоне. Восстановление Фернандиньо займет минимум две игры.
"Он травмировался и пропустит наши следующие матчи. Завтра мы посмотрим, что именно с ним произошло, но это, безусловно, большая потеря для нас. Мы должны найти игрока, который сможет выйти на позицию Фернандиньо", - сообщил Гвардиола The Independent.
Таким образом, бразилец пропустит визит на "Эмирейтс" в рамках Премьер-Лиги в ближайший четверг и домашний матч против "Челси" в следующий уикенд.
26.02.2018 08:00
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СУки, поднасрали таки, говорил же Пеп, чтоб берегли наших игроков...вы просто мразишы ФА
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Капец, с Туре центр просядет, Гюндоган давно не выполнял черновую работу. Можно попробовать Отаменди или Лапорта, только это сильно экспериментально на такие важные матчи
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Судьи проклятые виноваты
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