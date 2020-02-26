"Сити" потерял с травмой Фернандиньо

Фернандиньо Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо получил травму задней поверхности бедра и не поможет лидерам Премьер-Лиги как минимум неделю.

Повреждение Фернандиньо, полученной во втором тайме матча с "Арсеналом", подпортило "горожанам" вкус от победы в финале Кубка Лиги накануне вечером.

Теперь главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола должен решить, кто сможет заменить 32-летнего бразильца, ставшего ключевой фигурой в этом сезоне. Восстановление Фернандиньо займет минимум две игры.

"Он травмировался и пропустит наши следующие матчи. Завтра мы посмотрим, что именно с ним произошло, но это, безусловно, большая потеря для нас. Мы должны найти игрока, который сможет выйти на позицию Фернандиньо", - сообщил Гвардиола The Independent.

Таким образом, бразилец пропустит визит на "Эмирейтс" в рамках Премьер-Лиги в ближайший четверг и домашний матч против "Челси" в следующий уикенд.




Метки Манчестер Сити, травмы, Фернандиньо

Автор foxmcfc   

Дата 26.02.2018 08:00

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Последние комментарии:




  1. mcfc-fantactic 26.02.2018 08:42 # mcfc-fantactic
    СУки, поднасрали таки, говорил же Пеп, чтоб берегли наших игроков...вы просто мразишы ФА

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  2. glorfindel 26.02.2018 08:19 # glorfindel
    Капец, с Туре центр просядет, Гюндоган давно не выполнял черновую работу. Можно попробовать Отаменди или Лапорта, только это сильно экспериментально на такие важные матчи

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  3. apl-nash 26.02.2018 08:18 # apl-nash
    Судьи проклятые виноваты

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