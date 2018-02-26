"Вест Бромвич" решил повременить с увольнением Пардью

Алан Пардью останется во главе "Вест Бромвича" на матч следующего уикенда против "Уотфорда", однако отрицательный результат в этой игре может предрешить его судьбу.

Как стало известно BBC, китайский владелец "дроздов" Гочуань Лай и новоиспеченный исполнительный директор Марк Дженкинс выразили поддержку Пардью, несмотря на домашнее поражение 1:2 от "Хаддерсфилда" в субботу.



Таким образом, Алан задержится на посту главного тренера "дроздов" еще минимум неделю. На "Хоторнс" не горят желанием в третий раз за сезон менять рулевого, однако поражение от "шершней" может не оставить боссам клуба иного выбора.



В данный момент план "Вест Бромвича" состоит в том, чтобы постараться создать максимально позитивную атмосферу и поддержать Пардью. На "Хоторнс" еще не смирились с вылетом, несмотря на последнюю позицию в Премьер-Лиге, да и четыре из шести заключительных матчей сезона "дрозды" проведут против команд, которые тоже сражаются за выживание.



Сообщается, что решение отсрочить увольнение Пардью также связано с отсутствие подходящих кандидатур на замену Алану.