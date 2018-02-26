Венгер видит у "Сити" преимущество перед игрой на "Эмирейтс"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что "Манчестер Сити" теперь имеет преимущество перед очным матчем в рамках Премьер-Лиги, победив "канониров" в финале Кубка Лиги.

Накануне подопечные Пепа Гвардиолы легко расправились с командой Венгера на "Уэмбли". Несмотря на претензии в адрес рефери Крейга Поусона, даже Арсен признал, что "Сити" победил совершенно заслуженно.



Теперь Венгер обеспокоен тем, что заряд положительных эмоций от завоевания трофея поможет "горожанам" в матче Премьер-Лиги, который состоится на "Эмирейтс" в ближайший четверг.



"Безусловно, это поражение только усложнит нам жизнь. Они будут в приподнятом настроении, а нам еще только предстоит оправиться от разочарования. В этом плане у "Сити" есть преимущество", - сообщил Венгер London Evening Standard.