Венгер видит у "Сити" преимущество перед игрой на "Эмирейтс"
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что "Манчестер Сити" теперь имеет преимущество перед очным матчем в рамках Премьер-Лиги, победив "канониров" в финале Кубка Лиги.
Накануне подопечные Пепа Гвардиолы легко расправились с командой Венгера на "Уэмбли". Несмотря на претензии в адрес рефери Крейга Поусона, даже Арсен признал, что "Сити" победил совершенно заслуженно.
Теперь Венгер обеспокоен тем, что заряд положительных эмоций от завоевания трофея поможет "горожанам" в матче Премьер-Лиги, который состоится на "Эмирейтс" в ближайший четверг.
"Безусловно, это поражение только усложнит нам жизнь. Они будут в приподнятом настроении, а нам еще только предстоит оправиться от разочарования. В этом плане у "Сити" есть преимущество", - сообщил Венгер London Evening Standard.
26.02.2018 06:00
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Должен был сказать, в четверг будет ответка, а сказал, что сказал... Пора уходить.
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Это что-то новенькое. Заранее сдался. Или такое уже было?
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ничего особенного, топ клуб против середняка
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