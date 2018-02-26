Венгер видит у "Сити" преимущество перед игрой на "Эмирейтс"

Венгер и Гвардиола Наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что "Манчестер Сити" теперь имеет преимущество перед очным матчем в рамках Премьер-Лиги, победив "канониров" в финале Кубка Лиги.

Накануне подопечные Пепа Гвардиолы легко расправились с командой Венгера на "Уэмбли". Несмотря на претензии в адрес рефери Крейга Поусона, даже Арсен признал, что "Сити" победил совершенно заслуженно.

Теперь Венгер обеспокоен тем, что заряд положительных эмоций от завоевания трофея поможет "горожанам" в матче Премьер-Лиги, который состоится на "Эмирейтс" в ближайший четверг.

"Безусловно, это поражение только усложнит нам жизнь. Они будут в приподнятом настроении, а нам еще только предстоит оправиться от разочарования. В этом плане у "Сити" есть преимущество", - сообщил Венгер London Evening Standard.




Метки Арсенал, Венгер, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 26.02.2018 06:00

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Последние комментарии:




  1. arman-kz 26.02.2018 08:08 # arman-kz
    Должен был сказать, в четверг будет ответка, а сказал, что сказал... Пора уходить.

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  2. scouser2005 26.02.2018 07:23 # scouser2005
    Это что-то новенькое. Заранее сдался. Или такое уже было?

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  3. tursa 26.02.2018 06:06 # tursa
    ничего особенного, топ клуб против середняка

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