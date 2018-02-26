Конте призвал к введению VAR в Премьер-Лиге
Рулевой "Челси" Антонио Конте считает, что система видеопомощи рефери помогла бы уберечь его команду от поражения в гостях у "Манчестер Юнайтед".
В воскресенье "синие" были биты на "Олд Траффорд" со счетом 2:1, однако за пять минут до конца подопечные Конте на мгновение подумали, что ушли от поражения — Альваро Морате удалось отправить мяч в ворота Давида Де Хеа.
К разочарованию для "Челси", это гол был отменен из-за офсайда, хотя видеоповторы показывают что испанский нападающий находился в правильном положении. Конте увидел в этом еще один повод начать использовать VAR в матчах Премьер-Лиги.
"Такого рода ситуация могла изменить окончательный результат. Поэтому я придерживаюсь очень хорошего мнения насчет VAR, особенно здесь в Англии".
"Во время игры бывает много ситуаций, когда важно все перепроверить. Нам необходимо, чтобы эта новая система помогала арбитрам избегать больших ошибок", — цитирует Конте Sky Sports.
26.02.2018 00:05
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Последние комментарии:
Капец вы тут смешные, отвечаю в реале каждому из вас ебало разнесу
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Мората конечно слабоват... может пока не в форме, а может натура у него нытикавская. От каждого косания по нему летал и жаловался. Разочаровывает. Я радовался что Лукаку не купили. Но Мората тоже не то...
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Да пошел ты. Себе в шары лучше вставь это ВАР...что бы видел дохлого Морату и беспантовые потуги цеплятся за мяч. Ни в атаке ни в обороне не играл. Вел себя как шмара арсенальская. Вот кого нужно было менять а не Азара! Надеюсь Азар напишет этому упертому эсэмэску и уйдет в Сити. Пусть с Абрамовичем потом Грановскую ставят в старт. Угробили клуб..
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Вас дерево из семейства Лукаковых обыграло.
Какие видеоповторы тебе еще нужны?
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кто всрался? судья конечно
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скоро тебе в Англии не будет так что не хууй тут советовать что то. Презик сраный
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парик по прежнему является самым слабым звеном синей помойки chelsea после их абс.еб.фонадов.
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Повтор как раз показал, что был офсайд. Аналогичный офсайд был у Маты в кубке, где и был отменен гол.
У пенсов как обычно, во всем виноваты арбитры.
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Так-то да, но мозгов судьям бы. А то в бундеслиге каждое второе решение после просмотра неправильное. Утрирую конечно, но случаев подобных много.
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FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
Конте раскритиковал VAR
Источник: http://fapl.ru/posts/59951/
е6ать ору
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