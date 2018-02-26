Конте призвал к введению VAR в Премьер-Лиге

Рулевой "Челси" Антонио Конте считает, что система видеопомощи рефери помогла бы уберечь его команду от поражения в гостях у "Манчестер Юнайтед".

В воскресенье "синие" были биты на "Олд Траффорд" со счетом 2:1, однако за пять минут до конца подопечные Конте на мгновение подумали, что ушли от поражения — Альваро Морате удалось отправить мяч в ворота Давида Де Хеа.



К разочарованию для "Челси", это гол был отменен из-за офсайда, хотя видеоповторы показывают что испанский нападающий находился в правильном положении. Конте увидел в этом еще один повод начать использовать VAR в матчах Премьер-Лиги.



"Такого рода ситуация могла изменить окончательный результат. Поэтому я придерживаюсь очень хорошего мнения насчет VAR, особенно здесь в Англии".



"Во время игры бывает много ситуаций, когда важно все перепроверить. Нам необходимо, чтобы эта новая система помогала арбитрам избегать больших ошибок", — цитирует Конте Sky Sports.