Конте призвал к введению VAR в Премьер-Лиге

Антонио Конте Рулевой "Челси" Антонио Конте считает, что система видеопомощи рефери помогла бы уберечь его команду от поражения в гостях у "Манчестер Юнайтед".

В воскресенье "синие" были биты на "Олд Траффорд" со счетом 2:1, однако за пять минут до конца подопечные Конте на мгновение подумали, что ушли от поражения — Альваро Морате удалось отправить мяч в ворота Давида Де Хеа.

К разочарованию для "Челси", это гол был отменен из-за офсайда, хотя видеоповторы показывают что испанский нападающий находился в правильном положении. Конте увидел в этом еще один повод начать использовать VAR в матчах Премьер-Лиги.

"Такого рода ситуация могла изменить окончательный результат. Поэтому я придерживаюсь очень хорошего мнения насчет VAR, особенно здесь в Англии".

"Во время игры бывает много ситуаций, когда важно все перепроверить. Нам необходимо, чтобы эта новая система помогала арбитрам избегать больших ошибок", — цитирует Конте Sky Sports.



Метки VAR, Конте, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2018 00:05

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Последние комментарии:




  1. sayanara 26.02.2018 07:48 # sayanara
    Капец вы тут смешные, отвечаю в реале каждому из вас ебало разнесу

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  2. artu-19 26.02.2018 06:18 # artu-19
    Мората конечно слабоват... может пока не в форме, а может натура у него нытикавская. От каждого косания по нему летал и жаловался. Разочаровывает. Я радовался что Лукаку не купили. Но Мората тоже не то...

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  3. asnural 26.02.2018 05:33 # asnural
    Да пошел ты. Себе в шары лучше вставь это ВАР...что бы видел дохлого Морату и беспантовые потуги цеплятся за мяч. Ни в атаке ни в обороне не играл. Вел себя как шмара арсенальская. Вот кого нужно было менять а не Азара! Надеюсь Азар напишет этому упертому эсэмэску и уйдет в Сити. Пусть с Абрамовичем потом Грановскую ставят в старт. Угробили клуб..

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  4. scouser2005 26.02.2018 05:07 # scouser2005
    Вас дерево из семейства Лукаковых обыграло.
    Какие видеоповторы тебе еще нужны?

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  5. manutd-20champ 26.02.2018 02:12 # manutd-20champ
    кто всрался? судья конечно

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  6. cruise877 26.02.2018 01:43 # cruise877
    скоро тебе в Англии не будет так что не хууй тут советовать что то. Презик сраный

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  7. injection-4-u 26.02.2018 00:33 # injection-4-u
    парик по прежнему является самым слабым звеном синей помойки chelsea после их абс.еб.фонадов.

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  8. fc-oil 26.02.2018 00:20 # fc-oil
    Повтор как раз показал, что был офсайд. Аналогичный офсайд был у Маты в кубке, где и был отменен гол.
    У пенсов как обычно, во всем виноваты арбитры.

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  9. ganinilyha 26.02.2018 00:12 # ganinilyha
    Так-то да, но мозгов судьям бы. А то в бундеслиге каждое второе решение после просмотра неправильное. Утрирую конечно, но случаев подобных много.

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  10. kos9k 26.02.2018 00:12 # kos9k
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Конте раскритиковал VAR

    Источник: http://fapl.ru/posts/59951/

    е6ать ору

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