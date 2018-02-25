Венгер считает, что "Арсеналу" не повезло с судейством

После поражения в финале Кубка Лиги от "Манчестер Сити" (0:3) наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его команде не повезло с судейством.

Венгер считает, что все попытки "канониров" выиграть трофей уничтожил второй гол "горожан", забитый, по мнению француза, из офсайда. В остальном "Арсенал" имел все шансы на победу, убежден Арсен.



"Я чувствовал, что игра была в наших руках. Мы первыми создали хороший момент, но, к сожалению, затем очень легко пропустили, допустив серьезную ошибку".



"Мы неплохо контролировали их в первом тайме, но после перерыва нам не повезло – второй гол был забит из офсайда. В любом случае я поздравляю "Манчестер Сити", они заслуженно выиграли", - цитирует Венгера BBC.