Венгер считает, что "Арсеналу" не повезло с судейством

Арсен Венгер После поражения в финале Кубка Лиги от "Манчестер Сити" (0:3) наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его команде не повезло с судейством.

Венгер считает, что все попытки "канониров" выиграть трофей уничтожил второй гол "горожан", забитый, по мнению француза, из офсайда. В остальном "Арсенал" имел все шансы на победу, убежден Арсен.

"Я чувствовал, что игра была в наших руках. Мы первыми создали хороший момент, но, к сожалению, затем очень легко пропустили, допустив серьезную ошибку".

"Мы неплохо контролировали их в первом тайме, но после перерыва нам не повезло – второй гол был забит из офсайда. В любом случае я поздравляю "Манчестер Сити", они заслуженно выиграли", - цитирует Венгера BBC.



Метки Арсенал, Венгер, Кубок Лиги, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 25.02.2018 22:15

Количество просмотров Просмотров: 3665

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mcfc-fantactic 26.02.2018 08:45 # mcfc-fantactic
    Странно... оказывается у Арсенала есть адекватные фанаты. Мьдааа...не повезло вам, Внегре побил таки рекорд сафа, а съеб,ывать по ходу не собирается.

    (ответить)

  2. vengerbai86 26.02.2018 05:20 # vengerbai86
    Заебал этот старый пердун, у него все виноваты, только не он

    (ответить)

  3. kukuruzzo 26.02.2018 05:09 # kukuruzzo
    pidaraz

    (ответить)

  4. scouser2005 26.02.2018 05:00 # scouser2005
    А еще 1 числа снова пиздюлей получите. Как вас жаль убогие....

    (ответить)

  5. unreal84 26.02.2018 03:07 # unreal84
    Какие же фапловцы ничтожные. Высказывая свое мнение не забудьте вспомнить сколько Арсен сделал для арсенала и что ему по хрен на мнение русских и казахов. Он просто клал на ваше мнение немощи

    (ответить)

  6. denk 25.02.2018 23:59 # denk
    до жирафа лучше доходит. Никогда этого не говорил, но пора ему сьебывать....

    (ответить)

  7. bartello 25.02.2018 23:41 # bartello
    Иван,ска

    (ответить)

  8. gunars 25.02.2018 23:18 # gunars
    Гении!

    (ответить)

  9. wengerrrro 25.02.2018 22:40 # wengerrrro
    второй гол был забит из офсайда

    что несет этот е6анат?

    (ответить)

  10. saladdin81 25.02.2018 22:37 # saladdin81
    Ну Венгер ты даешь. Прими поражение и признай что Сити сильнее!

    (ответить)

  11. kaban4eek 25.02.2018 22:32 # kaban4eek
    второй из оффсайда?француз сошел с ума!

    (ответить)

  12. nestea 25.02.2018 22:26 # nestea
    Мне кажется что Арсеналу не повезло с тренером

    (ответить)

  13. valuev13 25.02.2018 22:25 # valuev13
    Венгер считает что пролетавший метеорит помешал его команде выиграть.

    (ответить)

  14. fanat-united 25.02.2018 22:18 # fanat-united
    Определённо топ

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: