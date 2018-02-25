Венгер считает, что "Арсеналу" не повезло с судейством
После поражения в финале Кубка Лиги от "Манчестер Сити" (0:3) наставник "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что его команде не повезло с судейством.
Венгер считает, что все попытки "канониров" выиграть трофей уничтожил второй гол "горожан", забитый, по мнению француза, из офсайда. В остальном "Арсенал" имел все шансы на победу, убежден Арсен.
"Я чувствовал, что игра была в наших руках. Мы первыми создали хороший момент, но, к сожалению, затем очень легко пропустили, допустив серьезную ошибку".
"Мы неплохо контролировали их в первом тайме, но после перерыва нам не повезло – второй гол был забит из офсайда. В любом случае я поздравляю "Манчестер Сити", они заслуженно выиграли", - цитирует Венгера BBC.
25.02.2018 22:15
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Последние комментарии:
Странно... оказывается у Арсенала есть адекватные фанаты. Мьдааа...не повезло вам, Внегре побил таки рекорд сафа, а съеб,ывать по ходу не собирается.
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Заебал этот старый пердун, у него все виноваты, только не он
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pidaraz
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А еще 1 числа снова пиздюлей получите. Как вас жаль убогие....
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Какие же фапловцы ничтожные. Высказывая свое мнение не забудьте вспомнить сколько Арсен сделал для арсенала и что ему по хрен на мнение русских и казахов. Он просто клал на ваше мнение немощи
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до жирафа лучше доходит. Никогда этого не говорил, но пора ему сьебывать....
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Иван,ска
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Гении!
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второй гол был забит из офсайда
что несет этот е6анат?
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Ну Венгер ты даешь. Прими поражение и признай что Сити сильнее!
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второй из оффсайда?француз сошел с ума!
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Мне кажется что Арсеналу не повезло с тренером
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Венгер считает что пролетавший метеорит помешал его команде выиграть.
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Определённо топ
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