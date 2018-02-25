Гвардиола: "Трофей выиграл "Сити", а не только я один"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что Кубок Лиги прежде всего выиграл клуб и только потом он сам.

Благодаря победе в финале Кубка Лиги над "Арсеналом" Гвардиола завоевал свой первый трофей в Англии. К этому достижению Пеп шел полтора года своего пребывания в "Сити".



После матча Гвардиола наблюдал за награждением с поля, пока игроки получали трофей на верхнем ярусе "Уэмбли". Затем Пеп пояснил, что турнир выиграла команда, а не только он.



"Я хочу поздравить всех сотрудников и болельщиков "Манчестер Сити". Этот трофей выиграл клуб, а не я один. Это очень важно до всех донести".



"В первом тайме мы играли не слишком здорово и допустили много ошибок. После перерыва заиграли с мужеством и характером – и были великолепны. Было очень важно победить после поражения от "Уигана", ведь мы 45 минут действовали в меньшинстве. Теперь мы постараемся выиграть все оставшиеся матчи в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов", - сообщил Гвардиола BBC.