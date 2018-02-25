Гвардиола: "Трофей выиграл "Сити", а не только я один"

Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что Кубок Лиги прежде всего выиграл клуб и только потом он сам.

Благодаря победе в финале Кубка Лиги над "Арсеналом" Гвардиола завоевал свой первый трофей в Англии. К этому достижению Пеп шел полтора года своего пребывания в "Сити".

После матча Гвардиола наблюдал за награждением с поля, пока игроки получали трофей на верхнем ярусе "Уэмбли". Затем Пеп пояснил, что турнир выиграла команда, а не только он.

"Я хочу поздравить всех сотрудников и болельщиков "Манчестер Сити". Этот трофей выиграл клуб, а не я один. Это очень важно до всех донести".

"В первом тайме мы играли не слишком здорово и допустили много ошибок. После перерыва заиграли с мужеством и характером – и были великолепны. Было очень важно победить после поражения от "Уигана", ведь мы 45 минут действовали в меньшинстве. Теперь мы постараемся выиграть все оставшиеся матчи в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов", - сообщил Гвардиола BBC.




Метки Гвардиола, Кубок Лиги, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 25.02.2018 22:10

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  1. gidro-met 26.02.2018 00:16 # gidro-met
    вот и хорош, КАЛ - то что тебе нужно..ну и Апл можешь взять пока Челси в кризисе.

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  2. idalgo 25.02.2018 23:31 # idalgo
    там Венгер что-ли справа пристроился?

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  3. winslow 25.02.2018 22:21 # winslow
    Лысый надо тащить в ЛЧ !!!!

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