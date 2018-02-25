Невилл: "Позорный и бесхарактерный "Арсенал"

Арсенал Эксперт Sky Sports Гари Невилл подверг жесточайшей критике игру "Арсенала" в финале Кубка Лиги против "Манчестер Сити".

Команда Арсена Венгера стала легким препятствием для "горожан" на пути к первому английскому трофею Хосепа Гвардиолы. "Канониры" показали просто удручающий футбол, потерпев поражение со счетом 0:3. Комментировавший эту игру в прямом эфире Невилл был безжалостен к лондонцам.

"У них слишком слабый центр обороны. И за последние 10 лет ничего не изменилось. Такой гол (первый в исполнении Серхио Агуэро) неприятно пропускать в кубковом финале, это непростительно".

"Это было плохо. 30 тысяч фанатов "Арсенала" слева от меня уже покинули стадион. Они заслуживали большего в заключительные полчаса. Их команда ничего им не показала. Даже если отстраниться от их действий в обороне, их игра была плохой. Они плохо играли в пас".

"Рэмси, Джака. Озил. Они ходят пешком по полю "Уэмбли". Почему они ходят пешком? Это позор. Абсолютный позор".

"Я даже не хочу говорить о них, потому что это абсолютный позор. Они абсолютно бесхарактерны".

"Мне сложно подобрать слова, чтобы описать поведение "Арсенала". Мне даже перестал нравиться их футбол. "Ливерпуль" играет лучше, "Тоттенхэм" играет лучше — есть четыре или пять команд, которые показывают футбол лучше, чем они".

"Это черный, черный день для "Арсенала" — их команда просто не вышла играть сегодня", — сообщил Невилл в эфире.



Метки Арсенал, Кубок Лиги, Манчестер Сити, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2018 21:50

Количество просмотров Просмотров: 6316

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Последние комментарии:




  1. french 26.02.2018 09:13 # french
    Гундявый недокоуч прав, очень слабая игра и полное отсутствие желания бороться.

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  2. tursa 26.02.2018 08:46 # tursa
    пока у тебя джака уилшер рамсей кошельны это костяк команды, ты можешь только о 6 месте мечтать

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  3. emily-lfc-2005 26.02.2018 08:36 # emily-lfc-2005
    Время Венгера прошло.

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  4. scouser2005 26.02.2018 05:29 # scouser2005
    Если Венгеру перестать платить зарплату, он все равно не уйдет? А если не пускать на Эиирейтс? Он будет ходить вокруг с криками «Озил.. опоменайся сын мой...» ))

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  5. kansansan 25.02.2018 23:10 # kansansan
    Кроенке с Веней нахуй из Арсенала... Сучки убили команду...

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  6. pauk 25.02.2018 22:51 # pauk
    будто такое в первый раз.
    пока венгер у руля, а на поле клоуны вегера - такое будет повторяться регулярно.

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  7. saladdin81 25.02.2018 22:46 # saladdin81
    Осталось вылететь от Милана и можно сказать , что Арсенал превратился в посредственность. Я не был ярым сторонником смены тренера, но похоже что больше без вариантов, тренера нужно менять. А в идеале во всем виноваты и бывшие акционеры спихнувшие акции Американцу, которые теперь жалеют об этом. Очень тяжело смотреть на игру Арса. Куда же делась комбинационная игра, похоже игроки реально не выкладываются и существуют в тепличных условиях!!

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  8. ska-skvo 25.02.2018 22:29 # ska-skvo
    Проститутки

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  9. fanat-united 25.02.2018 22:11 # fanat-united
    Америку открыл, все и так знают что они бесxарактерные сучки

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  10. wilshere-95 25.02.2018 21:59 # wilshere-95
    Всё по делу. Венгер это тряпка об которую вытирают ноги абсолютно любая организованная команда.

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  11. fly-emirates7 25.02.2018 21:57 # fly-emirates7
    Все по делу сказал... противно было смотреть...

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  12. wengerrrro 25.02.2018 21:54 # wengerrrro
    факт фактом

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