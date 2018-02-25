Невилл: "Позорный и бесхарактерный "Арсенал"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл подверг жесточайшей критике игру "Арсенала" в финале Кубка Лиги против "Манчестер Сити".

Команда Арсена Венгера стала легким препятствием для "горожан" на пути к первому английскому трофею Хосепа Гвардиолы. "Канониры" показали просто удручающий футбол, потерпев поражение со счетом 0:3. Комментировавший эту игру в прямом эфире Невилл был безжалостен к лондонцам.



"У них слишком слабый центр обороны. И за последние 10 лет ничего не изменилось. Такой гол (первый в исполнении Серхио Агуэро) неприятно пропускать в кубковом финале, это непростительно".



"Это было плохо. 30 тысяч фанатов "Арсенала" слева от меня уже покинули стадион. Они заслуживали большего в заключительные полчаса. Их команда ничего им не показала. Даже если отстраниться от их действий в обороне, их игра была плохой. Они плохо играли в пас".



"Рэмси, Джака. Озил. Они ходят пешком по полю "Уэмбли". Почему они ходят пешком? Это позор. Абсолютный позор".



"Я даже не хочу говорить о них, потому что это абсолютный позор. Они абсолютно бесхарактерны".



"Мне сложно подобрать слова, чтобы описать поведение "Арсенала". Мне даже перестал нравиться их футбол. "Ливерпуль" играет лучше, "Тоттенхэм" играет лучше — есть четыре или пять команд, которые показывают футбол лучше, чем они".



"Это черный, черный день для "Арсенала" — их команда просто не вышла играть сегодня", — сообщил Невилл в эфире.