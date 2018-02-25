Невилл: "Позорный и бесхарактерный "Арсенал"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл подверг жесточайшей критике игру "Арсенала" в финале Кубка Лиги против "Манчестер Сити".
Команда Арсена Венгера стала легким препятствием для "горожан" на пути к первому английскому трофею Хосепа Гвардиолы. "Канониры" показали просто удручающий футбол, потерпев поражение со счетом 0:3. Комментировавший эту игру в прямом эфире Невилл был безжалостен к лондонцам.
"У них слишком слабый центр обороны. И за последние 10 лет ничего не изменилось. Такой гол (первый в исполнении Серхио Агуэро) неприятно пропускать в кубковом финале, это непростительно".
"Это было плохо. 30 тысяч фанатов "Арсенала" слева от меня уже покинули стадион. Они заслуживали большего в заключительные полчаса. Их команда ничего им не показала. Даже если отстраниться от их действий в обороне, их игра была плохой. Они плохо играли в пас".
"Рэмси, Джака. Озил. Они ходят пешком по полю "Уэмбли". Почему они ходят пешком? Это позор. Абсолютный позор".
"Я даже не хочу говорить о них, потому что это абсолютный позор. Они абсолютно бесхарактерны".
"Мне сложно подобрать слова, чтобы описать поведение "Арсенала". Мне даже перестал нравиться их футбол. "Ливерпуль" играет лучше, "Тоттенхэм" играет лучше — есть четыре или пять команд, которые показывают футбол лучше, чем они".
"Это черный, черный день для "Арсенала" — их команда просто не вышла играть сегодня", — сообщил Невилл в эфире.
25.02.2018 21:50
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Последние комментарии:
Гундявый недокоуч прав, очень слабая игра и полное отсутствие желания бороться.
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пока у тебя джака уилшер рамсей кошельны это костяк команды, ты можешь только о 6 месте мечтать
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Время Венгера прошло.
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Если Венгеру перестать платить зарплату, он все равно не уйдет? А если не пускать на Эиирейтс? Он будет ходить вокруг с криками «Озил.. опоменайся сын мой...» ))
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Кроенке с Веней нахуй из Арсенала... Сучки убили команду...
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будто такое в первый раз.
пока венгер у руля, а на поле клоуны вегера - такое будет повторяться регулярно.
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Осталось вылететь от Милана и можно сказать , что Арсенал превратился в посредственность. Я не был ярым сторонником смены тренера, но похоже что больше без вариантов, тренера нужно менять. А в идеале во всем виноваты и бывшие акционеры спихнувшие акции Американцу, которые теперь жалеют об этом. Очень тяжело смотреть на игру Арса. Куда же делась комбинационная игра, похоже игроки реально не выкладываются и существуют в тепличных условиях!!
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Проститутки
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Америку открыл, все и так знают что они бесxарактерные сучки
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Всё по делу. Венгер это тряпка об которую вытирают ноги абсолютно любая организованная команда.
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Все по делу сказал... противно было смотреть...
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факт фактом
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