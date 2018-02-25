"Сити" разгромил "Арсенал" и завоевал Кубок Лиги

Серхио Агуэро "Манчестер Сити" завоевал свой первый трофей при Хосепе Гвардиоле, в доминирующей манере переиграв "Арсенал" в финале Кубка Лиги — 0:3.

После неожиданного поражения от "Эстерсунда" в Лиге Европы наставник "канониров" Арсен Венгер вернул в команду большинство основных игроков, включая выздоровевших Аарона Рэмси и Месута Озила.

Рулевой "горожан" Хосеп Гвардиола отреагировал на вылет из Кубка Англии от рук "Уигана", доверив место в старте Венсану Компани, Николасу Отаменди, Кайлу Уолкеру и Кевину Де Брюйне. Габриэль Жезус расположился в запасе.

Матч начался с уверенного контроля мяча в исполнении "Сити", однако первый по-настоящему серьезный момент создал "Арсенал". На восьмой минуте Озил классно открылся на правом краю штрафной и прострелил вдоль ворот. Спешивший на подмогу партнерам Уолкер помешал Пьер-Эмерику Обамеянгу нормально нанести удар, поэтому Клаудио Браво ногами остановил снаряд, а затем справился и с добиванием габонского бомбардира.

Вскоре Начо Монреалю не удалось заработать пенальти нырком, а затем последовал ответ "горожан". На 18-й минуте Браво ввел мяч в игру от своих ворот, а Шкодран Мустафи неожиданно потерял позицию и позволил Серхио Агуэро завладеть снарядом. Аргентинец вышел один на один с Давидом Оспиной и технично перебросил через голкипера — 1:0.

В дальнейшем "Арсенал" практически ничего не показывал в атаке, комбинационная игра у лондонцев не клеилась. "Сити" по-прежнему владел инициативой, но для второго гола сделал недостаточно.

Зато во втором тайме дело сдвинулось с мертвой точки. Еще немного надавив, на 58-й минуте "горожане" удвоили счет. Илкай Гюндоган нанес удар с линии штрафной, а оказавшийся в гуще игроков Компани подправил мяч в противоход Оспине — 0:2.

"Канониры" были деморализованы и вскоре пропустили в третий раз. Данило снабдил передачей в штрафной Давида Сильву, который на движении избавился от Калума Чемберса и пробил низом мимо Оспины — 0:3.

В остатке матча "Сити" сосредоточился на сдерживании соперника, так и не позволив "Арсеналу" забить хотя бы гол престижа.

Полтора года длилось ожидание первого трофея Хосепа Гвардиолы с "Манчестер Сити" — первого, но, вероятно, далеко не последнего. "Горожане" переиграли "Арсенал" в доминирующей манере, показав огромное преимущество в классе.

"Арсенал" — "Манчестер Сити" — 0:3 (0:1)

Голы: Агуэро 18, Компани 58, Давид Сильва 65.

"Арсенал": Оспина, Беллерин, Мустафи, Чемберс (Уэлбек 65), Косьелни, Монреаль (Колашинац 26), Джака, Уилшир, Рэмси (Ивоби 73), Озил, Обамеянг.

"Манчестер Сити": Браво, Уолкер, Компани, Отаменди, Данило, Фернандиньо (Бернарду Силва 52), Давид Сильва, Гюндоган, Де Брюйне, Сане (Жезус 77), Агуэро (Фоден 89).

Предупреждения: Беллерин, Рэмси, Чемберс — Фернандиньо, Компани.

Манчестер Сити — обладатель Кубка Лиги



Метки Арсенал, Кубок Лиги, Манчестер Сити, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2018 21:25

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Последние комментарии:




  1. electric 26.02.2018 09:22 # electric
    Мы наблюдаем закат щельси, господа! Главный их защитник уже переметнулся на сторону тех, кого хейтил конечно меньше величайшего Ливерпуля, но всё же.

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  2. beatles-red 26.02.2018 09:16 # beatles-red
    Из года в год мсье Венгер ставит болт на защиту и в опорную зону и делает акцент лишь на атаку.

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  3. fc-zenit 26.02.2018 09:14 # fc-zenit
    Рубрика "кукарекания гейгуннеров":

    25.02.2018 10:09 #
    reams
    Арсенал должен вынести в одну калитку ситиков
    Источник: http://fapl.ru/posts/60795/?c=1#c6611121

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  4. kalei 26.02.2018 08:57 # kalei
    Мустафи ебантяй надо всю защиту сжигать и новую брать

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  5. sellman 26.02.2018 08:48 # sellman
    Мне кажется, что твари начали забывать:

    1. Челси - действующий чемпион АПЛ
    2. Челси - последний клуб из АПЛ, кто брал ЛЧ

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  6. tursa 26.02.2018 08:20 # tursa
    если представим что сити отдачт очки арсу и чолси, то мю и лфк могут прилично сократить отставание до 7 и 9 очков

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  7. webb 26.02.2018 08:16 # webb
    Тупа у фапли горит от успеха Сити.

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  8. cfc000000 26.02.2018 08:11 # cfc000000
    Начал болеть за Челси, когда у них был характер и дух победителей... Сейчас, увы ничего не осталось, кроме дриблинга Азара и привозов Кристенсена.

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  9. sterling07 26.02.2018 08:10 # sterling07
    Доброго времени суток, господа!
    Как я и предсказывал в начале сезона, самый великий клуб Англии (манчестера уж точно) Manchester Сити в каждом туре устраивает всем клубам анальную порку и уже выиграл один трофей. Все в мире уже без ума от гениальности Агуэро и КДБ, даже Месси считает наш величайший клуб главным фаворитом ЛЧ.
    Как же смешно вспоминать как первыми несогласными с таким очевидным прогнозом были абсолютно eбaнутые фонады синей помойки chelsea...
    Удачи в Лиге Европы!

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  10. raimbek1 26.02.2018 08:04 # raimbek1
    Ненавижу я этих якобы тру-фэнов Шити, вам самим не стыдно болеть за этот искусственный клуб без истории, не будь шейхов с их деньгами вы бы не болели за этот недоклуб, вы же как проститутки

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  11. meshuggah 26.02.2018 07:13 # meshuggah
    http://ipic.su/img/img7/fs/luzerka.1513685290.png

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  12. mcfc-fantactic 26.02.2018 07:11 # mcfc-fantactic
    Должны были сливать этот кубок лиги (кубок арсенала ) Арсу, он их по праву...А теперь выглядим так, как-будто отобрали конфету у старца-маразматика венгера.Ужас.

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  13. fc-zenit 26.02.2018 06:57 # fc-zenit
    гейгуннеры соснули)
    впрочем ничего нового.

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  14. skychnie-oboi 26.02.2018 06:39 # skychnie-oboi
    Нормально пинсы каминг аутнулись в городских.

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  15. hammersmith 26.02.2018 02:49 # hammersmith
    бля, Рокуэлл топарь жутчайший

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  16. injection-4-u 26.02.2018 00:40 # injection-4-u
    избить гомосексуалистов каждый может. Не понимаю радости этих 2,5 фонадов голубой помойки Олахакбар Сити.

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  17. mancityman 26.02.2018 00:07 # mancityman
    dimancity
    25.02.2018 В 22:58
    0
    Я начал болеть за сити когда там играл тевес милнер и там не было шейхов! И ответить почему сложно, нравились игроки и футбол!! Не все тут глоры без мозгов....

    орнул с очередного далбаёбика ))

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  18. kos9k 26.02.2018 00:04 # kos9k
    12.12.2017 15:51 #
    bezviz

    в январе белотти и баркли подписываем, возвращаем Зума, пи3да всем! может даже сити догоним, если у них вдруг начнется спад

    Источник: http://fapl.ru/posts/59152/

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  19. bartello 25.02.2018 23:43 # bartello
    Оч красивая и крутая победа сити,мои поздравления,игра радует глаз, а арсену желаю найти в себе силу духа и признать свою безпомощность

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  20. rentv 25.02.2018 23:43 # rentv
    членси- клуб глиноместов и педиков

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