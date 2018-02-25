"Сити" разгромил "Арсенал" и завоевал Кубок Лиги

"Манчестер Сити" завоевал свой первый трофей при Хосепе Гвардиоле, в доминирующей манере переиграв "Арсенал" в финале Кубка Лиги — 0:3.

После неожиданного поражения от "Эстерсунда" в Лиге Европы наставник "канониров" Арсен Венгер вернул в команду большинство основных игроков, включая выздоровевших Аарона Рэмси и Месута Озила.



Рулевой "горожан" Хосеп Гвардиола отреагировал на вылет из Кубка Англии от рук "Уигана", доверив место в старте Венсану Компани, Николасу Отаменди, Кайлу Уолкеру и Кевину Де Брюйне. Габриэль Жезус расположился в запасе.



Матч начался с уверенного контроля мяча в исполнении "Сити", однако первый по-настоящему серьезный момент создал "Арсенал". На восьмой минуте Озил классно открылся на правом краю штрафной и прострелил вдоль ворот. Спешивший на подмогу партнерам Уолкер помешал Пьер-Эмерику Обамеянгу нормально нанести удар, поэтому Клаудио Браво ногами остановил снаряд, а затем справился и с добиванием габонского бомбардира.



Вскоре Начо Монреалю не удалось заработать пенальти нырком, а затем последовал ответ "горожан". На 18-й минуте Браво ввел мяч в игру от своих ворот, а Шкодран Мустафи неожиданно потерял позицию и позволил Серхио Агуэро завладеть снарядом. Аргентинец вышел один на один с Давидом Оспиной и технично перебросил через голкипера — 1:0.



В дальнейшем "Арсенал" практически ничего не показывал в атаке, комбинационная игра у лондонцев не клеилась. "Сити" по-прежнему владел инициативой, но для второго гола сделал недостаточно.



Зато во втором тайме дело сдвинулось с мертвой точки. Еще немного надавив, на 58-й минуте "горожане" удвоили счет. Илкай Гюндоган нанес удар с линии штрафной, а оказавшийся в гуще игроков Компани подправил мяч в противоход Оспине — 0:2.



"Канониры" были деморализованы и вскоре пропустили в третий раз. Данило снабдил передачей в штрафной Давида Сильву, который на движении избавился от Калума Чемберса и пробил низом мимо Оспины — 0:3.



В остатке матча "Сити" сосредоточился на сдерживании соперника, так и не позволив "Арсеналу" забить хотя бы гол престижа.



Полтора года длилось ожидание первого трофея Хосепа Гвардиолы с "Манчестер Сити" — первого, но, вероятно, далеко не последнего. "Горожане" переиграли "Арсенал" в доминирующей манере, показав огромное преимущество в классе.



"Арсенал" — "Манчестер Сити" — 0:3 (0:1)



Голы: Агуэро 18, Компани 58, Давид Сильва 65.



"Арсенал": Оспина, Беллерин, Мустафи, Чемберс (Уэлбек 65), Косьелни, Монреаль (Колашинац 26), Джака, Уилшир, Рэмси (Ивоби 73), Озил, Обамеянг.



"Манчестер Сити": Браво, Уолкер, Компани, Отаменди, Данило, Фернандиньо (Бернарду Силва 52), Давид Сильва, Гюндоган, Де Брюйне, Сане (Жезус 77), Агуэро (Фоден 89).



Предупреждения: Беллерин, Рэмси, Чемберс — Фернандиньо, Компани.



