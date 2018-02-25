"Сити" разгромил "Арсенал" и завоевал Кубок Лиги
"Манчестер Сити" завоевал свой первый трофей при Хосепе Гвардиоле, в доминирующей манере переиграв "Арсенал" в финале Кубка Лиги — 0:3.
После неожиданного поражения от "Эстерсунда" в Лиге Европы наставник "канониров" Арсен Венгер вернул в команду большинство основных игроков, включая выздоровевших Аарона Рэмси и Месута Озила.
Рулевой "горожан" Хосеп Гвардиола отреагировал на вылет из Кубка Англии от рук "Уигана", доверив место в старте Венсану Компани, Николасу Отаменди, Кайлу Уолкеру и Кевину Де Брюйне. Габриэль Жезус расположился в запасе.
Матч начался с уверенного контроля мяча в исполнении "Сити", однако первый по-настоящему серьезный момент создал "Арсенал". На восьмой минуте Озил классно открылся на правом краю штрафной и прострелил вдоль ворот. Спешивший на подмогу партнерам Уолкер помешал Пьер-Эмерику Обамеянгу нормально нанести удар, поэтому Клаудио Браво ногами остановил снаряд, а затем справился и с добиванием габонского бомбардира.
Вскоре Начо Монреалю не удалось заработать пенальти нырком, а затем последовал ответ "горожан". На 18-й минуте Браво ввел мяч в игру от своих ворот, а Шкодран Мустафи неожиданно потерял позицию и позволил Серхио Агуэро завладеть снарядом. Аргентинец вышел один на один с Давидом Оспиной и технично перебросил через голкипера — 1:0.
В дальнейшем "Арсенал" практически ничего не показывал в атаке, комбинационная игра у лондонцев не клеилась. "Сити" по-прежнему владел инициативой, но для второго гола сделал недостаточно.
Зато во втором тайме дело сдвинулось с мертвой точки. Еще немного надавив, на 58-й минуте "горожане" удвоили счет. Илкай Гюндоган нанес удар с линии штрафной, а оказавшийся в гуще игроков Компани подправил мяч в противоход Оспине — 0:2.
"Канониры" были деморализованы и вскоре пропустили в третий раз. Данило снабдил передачей в штрафной Давида Сильву, который на движении избавился от Калума Чемберса и пробил низом мимо Оспины — 0:3.
В остатке матча "Сити" сосредоточился на сдерживании соперника, так и не позволив "Арсеналу" забить хотя бы гол престижа.
Полтора года длилось ожидание первого трофея Хосепа Гвардиолы с "Манчестер Сити" — первого, но, вероятно, далеко не последнего. "Горожане" переиграли "Арсенал" в доминирующей манере, показав огромное преимущество в классе.
"Арсенал" — "Манчестер Сити" — 0:3 (0:1)
Голы: Агуэро 18, Компани 58, Давид Сильва 65.
"Арсенал": Оспина, Беллерин, Мустафи, Чемберс (Уэлбек 65), Косьелни, Монреаль (Колашинац 26), Джака, Уилшир, Рэмси (Ивоби 73), Озил, Обамеянг.
"Манчестер Сити": Браво, Уолкер, Компани, Отаменди, Данило, Фернандиньо (Бернарду Силва 52), Давид Сильва, Гюндоган, Де Брюйне, Сане (Жезус 77), Агуэро (Фоден 89).
Предупреждения: Беллерин, Рэмси, Чемберс — Фернандиньо, Компани.
25.02.2018 21:25
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Последние комментарии:
Мы наблюдаем закат щельси, господа! Главный их защитник уже переметнулся на сторону тех, кого хейтил конечно меньше величайшего Ливерпуля, но всё же.
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Из года в год мсье Венгер ставит болт на защиту и в опорную зону и делает акцент лишь на атаку.
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Рубрика "кукарекания гейгуннеров":
25.02.2018 10:09 #
reams
Арсенал должен вынести в одну калитку ситиков
Источник: http://fapl.ru/posts/60795/?c=1#c6611121
(ответить)
Мустафи ебантяй надо всю защиту сжигать и новую брать
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Мне кажется, что твари начали забывать:
1. Челси - действующий чемпион АПЛ
2. Челси - последний клуб из АПЛ, кто брал ЛЧ
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если представим что сити отдачт очки арсу и чолси, то мю и лфк могут прилично сократить отставание до 7 и 9 очков
(ответить)
Тупа у фапли горит от успеха Сити.
(ответить)
Начал болеть за Челси, когда у них был характер и дух победителей... Сейчас, увы ничего не осталось, кроме дриблинга Азара и привозов Кристенсена.
(ответить)
Доброго времени суток, господа!
Как я и предсказывал в начале сезона, самый великий клуб Англии (манчестера уж точно) Manchester Сити в каждом туре устраивает всем клубам анальную порку и уже выиграл один трофей. Все в мире уже без ума от гениальности Агуэро и КДБ, даже Месси считает наш величайший клуб главным фаворитом ЛЧ.
Как же смешно вспоминать как первыми несогласными с таким очевидным прогнозом были абсолютно eбaнутые фонады синей помойки chelsea...
Удачи в Лиге Европы!
(ответить)
Ненавижу я этих якобы тру-фэнов Шити, вам самим не стыдно болеть за этот искусственный клуб без истории, не будь шейхов с их деньгами вы бы не болели за этот недоклуб, вы же как проститутки
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http://ipic.su/img/img7/fs/luzerka.1513685290.png
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Должны были сливать этот кубок лиги (кубок арсенала ) Арсу, он их по праву...А теперь выглядим так, как-будто отобрали конфету у старца-маразматика венгера.Ужас.
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гейгуннеры соснули)
впрочем ничего нового.
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Нормально пинсы каминг аутнулись в городских.
(ответить)
бля, Рокуэлл топарь жутчайший
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избить гомосексуалистов каждый может. Не понимаю радости этих 2,5 фонадов голубой помойки Олахакбар Сити.
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dimancity
25.02.2018 В 22:58
0
Я начал болеть за сити когда там играл тевес милнер и там не было шейхов! И ответить почему сложно, нравились игроки и футбол!! Не все тут глоры без мозгов....
орнул с очередного далбаёбика ))
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12.12.2017 15:51 #
bezviz
в январе белотти и баркли подписываем, возвращаем Зума, пи3да всем! может даже сити догоним, если у них вдруг начнется спад
Источник: http://fapl.ru/posts/59152/
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Оч красивая и крутая победа сити,мои поздравления,игра радует глаз, а арсену желаю найти в себе силу духа и признать свою безпомощность
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членси- клуб глиноместов и педиков
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