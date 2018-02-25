Моуриньо объяснил, почему победа над "Челси" особенная

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что считает победу над "Челси" особенной лишь из-за важности матча, а не потому, что обыграл свою бывшую команду.

В преддверии визита на "Олд Траффорд" действующего чемпиона Премьер-Лиги Моуриньо говорил, что его чувства к "Челси" постепенно угасают, и такие матчи значат для него все меньше и меньше.



Отпраздновав волевую победу со счетом 2:1, Моуриньо лишь повторил свою точку зрения. Жозе в восторге от того, как сыграли "красные дьяволы" против такого сильного соперника.



"Эта победа не является особенной, потому что мы обыграли "Челси", но это очень особенная победа, потому что мы обыграли чемпиона, обыграли великолепную команду, которую сложно победить, и сохранили за собой второе место — место, за которое мы сражаемся".



"Это очень важный результат. Он ощущается особенным, потому что игроки выложились без остатка. Невозможно победить такую классную команду, не продемонстрировав классной игры, и сегодня нам это удалось".



"Мы не очень хорошо начали — "Челси" начал гораздо лучше, однако мы приспособились, обрели концентрацию и стали прибавлять с течением матча", — цитирует Моуриньо BBC.