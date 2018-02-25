Конте: "Мы имели отличные шансы на победу"

Антонио Конте Наставник "Челси" Антонио Конте считает, что его команда имела все шансы вернуться от "Манчестер Юнайтед" с победой, а не с поражением.

Открыв счет в воскресном матче на "Олд Траффорд" и имея игровое преимущество над соперником, "синие" сбавили обороты во втором тайме и в итоге потерпели поражение со счетом 2:1. Конте лишь остается жалеть о результате, ведь победа была вполне осязаема.

"Мы имели отличные шансы добыть хороший результат против "Манчестер Юнайтед", но вместо этого мы говорим о поражении".

"Нужно быть лучшей командой к концу матча, а не только в первом тайме. Мы имели отличные шансы набрать три очка здесь. Нам нужно по-настоящему включаться в работу, поскольку ситуация в лиге очень сложная, и нам предстоит битва за попадание в Лигу Чемпионов. Надеюсь, игроки это скоро осознают".

"Удача важна для каждой команды, но в этом сезоне нам не сильно везет. Мы расстроены, что при такой игре завершили матч поражением", — сообщил Конте BBC.



Метки Конте, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2018 19:50

Количество просмотров Просмотров: 1811

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Последние комментарии:




  1. cleverley88 25.02.2018 21:07 # cleverley88
    Мозги не делай! Ничего не имели!

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  2. fc-oil 25.02.2018 20:44 # fc-oil
    Азара опять там какой-то ноунейм школьник схавал. Ни одной обводки не сделал.
    Вместо Мораты лучше пару берез купить. Разницы никакой, а зарплату платить не надо.

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  3. miracle 25.02.2018 20:29 # miracle
    глотай мочу, парик -.-

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  4. mufc1994 25.02.2018 20:21 # mufc1994
    А мы имели челси

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  5. oleg918 25.02.2018 20:05 # oleg918
    Сегодня красный день с утра было все понятно.

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  6. scouser2005 25.02.2018 20:04 # scouser2005
    В него вселился безмозг ))

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  7. ry-l 25.02.2018 20:03 # ry-l
    Шанс имели да, пока очко тренера Челси не сжалось во втором тайме и он решил пытаться удержать ничью.

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  8. sir-alex-67 25.02.2018 20:01 # sir-alex-67
    мало насосали судьям, а так МЮ мог решать еще за 30 мин

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  9. gwindelruhel 25.02.2018 19:59 # gwindelruhel
    Ну с такой игрой вообще-то поражение было очевидным.

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  10. celebrate 25.02.2018 19:56 # celebrate
    Но ты выпустил морату(((

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