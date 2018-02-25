Конте: "Мы имели отличные шансы на победу"

Наставник "Челси" Антонио Конте считает, что его команда имела все шансы вернуться от "Манчестер Юнайтед" с победой, а не с поражением.

Открыв счет в воскресном матче на "Олд Траффорд" и имея игровое преимущество над соперником, "синие" сбавили обороты во втором тайме и в итоге потерпели поражение со счетом 2:1. Конте лишь остается жалеть о результате, ведь победа была вполне осязаема.



"Мы имели отличные шансы добыть хороший результат против "Манчестер Юнайтед", но вместо этого мы говорим о поражении".



"Нужно быть лучшей командой к концу матча, а не только в первом тайме. Мы имели отличные шансы набрать три очка здесь. Нам нужно по-настоящему включаться в работу, поскольку ситуация в лиге очень сложная, и нам предстоит битва за попадание в Лигу Чемпионов. Надеюсь, игроки это скоро осознают".



"Удача важна для каждой команды, но в этом сезоне нам не сильно везет. Мы расстроены, что при такой игре завершили матч поражением", — сообщил Конте BBC.