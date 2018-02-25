Конте: "Мы имели отличные шансы на победу"
Наставник "Челси" Антонио Конте считает, что его команда имела все шансы вернуться от "Манчестер Юнайтед" с победой, а не с поражением.
Открыв счет в воскресном матче на "Олд Траффорд" и имея игровое преимущество над соперником, "синие" сбавили обороты во втором тайме и в итоге потерпели поражение со счетом 2:1. Конте лишь остается жалеть о результате, ведь победа была вполне осязаема.
"Мы имели отличные шансы добыть хороший результат против "Манчестер Юнайтед", но вместо этого мы говорим о поражении".
"Нужно быть лучшей командой к концу матча, а не только в первом тайме. Мы имели отличные шансы набрать три очка здесь. Нам нужно по-настоящему включаться в работу, поскольку ситуация в лиге очень сложная, и нам предстоит битва за попадание в Лигу Чемпионов. Надеюсь, игроки это скоро осознают".
"Удача важна для каждой команды, но в этом сезоне нам не сильно везет. Мы расстроены, что при такой игре завершили матч поражением", — сообщил Конте BBC.
25.02.2018 19:50
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Последние комментарии:
Мозги не делай! Ничего не имели!
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Азара опять там какой-то ноунейм школьник схавал. Ни одной обводки не сделал.
Вместо Мораты лучше пару берез купить. Разницы никакой, а зарплату платить не надо.
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глотай мочу, парик -.-
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А мы имели челси
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Сегодня красный день с утра было все понятно.
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В него вселился безмозг ))
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Шанс имели да, пока очко тренера Челси не сжалось во втором тайме и он решил пытаться удержать ничью.
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мало насосали судьям, а так МЮ мог решать еще за 30 мин
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Ну с такой игрой вообще-то поражение было очевидным.
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Но ты выпустил морату(((
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