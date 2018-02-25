"Юнайтед" одержал волевую победу над "Челси"

Гол и результативная передача Ромелу Лукаку позволили "Манчестер Юнайтед" отпраздновать волевую победу над "Челси" со счетом 2:1 и вернуться на вторую позицию в Премьер-Лиге.

После безголевого матча в Лиге Чемпионов против "Севильи" наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо вернул в старт Поля Погба и Антони Мартиаля, которые заменили Андера Эрреру и Хуана Мату.



Две перестановки сделал и Антонио Конте относительно ничьей 1:1 с "Барселоной". Тренер "синих" оказал доверие Данни Дринкуотеру и Альваро Морате.



Гости на удивление мощно начали матч и уже на четвертой минуте создали прекрасный момент. Эден Азар выполнил передачу на левый фланг Маркосу Алонсо, который в касание направил мяч во вратарскую, а там Мората сотряс перекладину.



Вскоре хозяева провели несколько вылазок, однако игровое преимущество оставалось на стороне "Челси". "Юнайтед" откровенно проспал начало встречи, но где-то с середины тайма стал добавлять в активности.



Первый серьезный момент "дьяволы" создали на 28-й минуте, когда Алексис Санчес в центре штрафной площади принял передачу с левого края от Мартиаля. Подработав мяч, вторым касанием чилиец пробил, однако Тибо Куртуа был наготове.



В конце концов хозяева настолько увлеклись атаками, что на 32-й минуте пропустили кинжальный ответ соперника. Протащив мяч вперед, Виллиан сыграл в стенку с Эденом Азаром, а затем ворвался в штрафную площадь по правому краю и пробил в ближний угол ворот — 0:1. Эшли Янг и Скотт Мактоминей совершенно прозевали прорыв бразильца.



Однако "Юнайтед" не стал унывать и уже спустя семь минут сравнял счет. Ромелу Лукаку потолкался на подступах к штрафной и помог своей команде завладеть мячом, а затем пошел вглубь площадки, где дождался передачи от Мартиаля и хладнокровно переиграл Тибо Куртуа — 1:1.



В остатке тайма уже ничего не произошло, хотя "синие" выглядели активнее Не изменилась игра и после перерыва — хозяева в атаке молчали, вплоть до 67-й минуты, когда классным ударом с полоборота отметился Лукаку, однако Куртуа выловил мяч из под перекладины.



Постепенно атаки "Челси" сошли на нет, и хозяева завладели инициативой. А уже на 75-й минуте "Юнайтед" повел в счете. Лукаку на дриблинге избавился от двух опекунов и с дальнего края штрафной навесил к ближней штанге, где отличный удар головой нанес появившийся на замену Джесси Лингард — 2:1.



В остатке матча "дьяволы" принялись играть на удержание, но достаточно умеренно, не прижимаясь слишком к своим воротам. Финальный штурм в исполнении гостей получился неубедительным, а гол Мораты на 86-й минуте не был засчитан из-за офсайда.



Открыв счет и доминируя над соперником, "Челси" умудрился упустить нити игры и потерпеть поражение, которое сильно осложняет задачу "синих" по завоеванию места в топ-4. "Юнайтед", а также персонально Лукаку и Погба, ответили своим критикам и вернулись на вторую позицию в Премьер-Лиге.



"Манчестер Юнайтед" — "Челси". Отчет о матче