"Юнайтед" одержал волевую победу над "Челси"
Гол и результативная передача Ромелу Лукаку позволили "Манчестер Юнайтед" отпраздновать волевую победу над "Челси" со счетом 2:1 и вернуться на вторую позицию в Премьер-Лиге.
После безголевого матча в Лиге Чемпионов против "Севильи" наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо вернул в старт Поля Погба и Антони Мартиаля, которые заменили Андера Эрреру и Хуана Мату.
Две перестановки сделал и Антонио Конте относительно ничьей 1:1 с "Барселоной". Тренер "синих" оказал доверие Данни Дринкуотеру и Альваро Морате.
Гости на удивление мощно начали матч и уже на четвертой минуте создали прекрасный момент. Эден Азар выполнил передачу на левый фланг Маркосу Алонсо, который в касание направил мяч во вратарскую, а там Мората сотряс перекладину.
Вскоре хозяева провели несколько вылазок, однако игровое преимущество оставалось на стороне "Челси". "Юнайтед" откровенно проспал начало встречи, но где-то с середины тайма стал добавлять в активности.
Первый серьезный момент "дьяволы" создали на 28-й минуте, когда Алексис Санчес в центре штрафной площади принял передачу с левого края от Мартиаля. Подработав мяч, вторым касанием чилиец пробил, однако Тибо Куртуа был наготове.
В конце концов хозяева настолько увлеклись атаками, что на 32-й минуте пропустили кинжальный ответ соперника. Протащив мяч вперед, Виллиан сыграл в стенку с Эденом Азаром, а затем ворвался в штрафную площадь по правому краю и пробил в ближний угол ворот — 0:1. Эшли Янг и Скотт Мактоминей совершенно прозевали прорыв бразильца.
Однако "Юнайтед" не стал унывать и уже спустя семь минут сравнял счет. Ромелу Лукаку потолкался на подступах к штрафной и помог своей команде завладеть мячом, а затем пошел вглубь площадки, где дождался передачи от Мартиаля и хладнокровно переиграл Тибо Куртуа — 1:1.
В остатке тайма уже ничего не произошло, хотя "синие" выглядели активнее Не изменилась игра и после перерыва — хозяева в атаке молчали, вплоть до 67-й минуты, когда классным ударом с полоборота отметился Лукаку, однако Куртуа выловил мяч из под перекладины.
Постепенно атаки "Челси" сошли на нет, и хозяева завладели инициативой. А уже на 75-й минуте "Юнайтед" повел в счете. Лукаку на дриблинге избавился от двух опекунов и с дальнего края штрафной навесил к ближней штанге, где отличный удар головой нанес появившийся на замену Джесси Лингард — 2:1.
В остатке матча "дьяволы" принялись играть на удержание, но достаточно умеренно, не прижимаясь слишком к своим воротам. Финальный штурм в исполнении гостей получился неубедительным, а гол Мораты на 86-й минуте не был засчитан из-за офсайда.
Открыв счет и доминируя над соперником, "Челси" умудрился упустить нити игры и потерпеть поражение, которое сильно осложняет задачу "синих" по завоеванию места в топ-4. "Юнайтед", а также персонально Лукаку и Погба, ответили своим критикам и вернулись на вторую позицию в Премьер-Лиге.
"Манчестер Юнайтед" — "Челси". Отчет о матче
25.02.2018 19:00
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Последние комментарии:
я понял почему гг так радовались выходу в финал) им нравится когда их унижают по крупному)))
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КАК? Сука КАК можно превратить топ команду в полное дно за полтора сезона ??? Ебаного Кроенке и Веню нахуй из Арсенала... Как фанату очень больно такое смотреть...
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арсенал как всегда раздвинул булки
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Безвиз переобулся, ну все, песда теперь Шитям, через год будут писос сосать по всем фронтам, а тут так, пока по инерции
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К награждению не одного адекватного болельщика Арсенала на трибунах не останется .
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через недельку так же о6оссым, 3 очка уже можно засчитывать заранее
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Хоть ВП порадовали ..
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Я предлагаю Уэлбека убрать.Пока Венгер на него надеется, не будет счастья Арсеналу. Я бы таким нигерам вообще не давал играть в футбол.
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НЕТ СИЛЬНЕЙ МЕДВЕДЯ ЗВЕРЯ! ВИРТУС ПРО ИДЕТ К ПОБЕДЕ!
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Первого марта повторим на Эмирейтс)))
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Габи выходит, тоже кинет палку
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где там главные кукарекалки венгеро, реамс? аа, тю забыл, вы ведьуже под шконарне принимаете уринку))
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Ахаахахахаххаахахаххаахазахахахахахахахахахахах
ахахахахаххаахахахахаахах
Ахахахахахахахахааххахахахахахахахаха
Ахахаахахаххаха
ОРУУУУУ С ГРИТА ПРОСТО ОРУ
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Хаха лузеры передачи считают на своей половине при 0:3 ))
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Мальчишки скачут, девчонки плачут. С победой Сити!
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Как же Сане пиздат
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нахой эти болелы гг орут? 0-3 горят
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е6ут гуниров без гондона
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арсенал вообще без боя... еще
не понятно почему Мхитаряна нет
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Слили ненужный кубок (с) канонир
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