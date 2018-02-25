"Юнайтед" одержал волевую победу над "Челси"

Джесси Лингард и Ромелу Лукаку Гол и результативная передача Ромелу Лукаку позволили "Манчестер Юнайтед" отпраздновать волевую победу над "Челси" со счетом 2:1 и вернуться на вторую позицию в Премьер-Лиге.

После безголевого матча в Лиге Чемпионов против "Севильи" наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо вернул в старт Поля Погба и Антони Мартиаля, которые заменили Андера Эрреру и Хуана Мату.

Две перестановки сделал и Антонио Конте относительно ничьей 1:1 с "Барселоной". Тренер "синих" оказал доверие Данни Дринкуотеру и Альваро Морате.

Гости на удивление мощно начали матч и уже на четвертой минуте создали прекрасный момент. Эден Азар выполнил передачу на левый фланг Маркосу Алонсо, который в касание направил мяч во вратарскую, а там Мората сотряс перекладину.

Вскоре хозяева провели несколько вылазок, однако игровое преимущество оставалось на стороне "Челси". "Юнайтед" откровенно проспал начало встречи, но где-то с середины тайма стал добавлять в активности.

Первый серьезный момент "дьяволы" создали на 28-й минуте, когда Алексис Санчес в центре штрафной площади принял передачу с левого края от Мартиаля. Подработав мяч, вторым касанием чилиец пробил, однако Тибо Куртуа был наготове.

В конце концов хозяева настолько увлеклись атаками, что на 32-й минуте пропустили кинжальный ответ соперника. Протащив мяч вперед, Виллиан сыграл в стенку с Эденом Азаром, а затем ворвался в штрафную площадь по правому краю и пробил в ближний угол ворот — 0:1. Эшли Янг и Скотт Мактоминей совершенно прозевали прорыв бразильца.

Однако "Юнайтед" не стал унывать и уже спустя семь минут сравнял счет. Ромелу Лукаку потолкался на подступах к штрафной и помог своей команде завладеть мячом, а затем пошел вглубь площадки, где дождался передачи от Мартиаля и хладнокровно переиграл Тибо Куртуа — 1:1.

В остатке тайма уже ничего не произошло, хотя "синие" выглядели активнее Не изменилась игра и после перерыва — хозяева в атаке молчали, вплоть до 67-й минуты, когда классным ударом с полоборота отметился Лукаку, однако Куртуа выловил мяч из под перекладины.

Постепенно атаки "Челси" сошли на нет, и хозяева завладели инициативой. А уже на 75-й минуте "Юнайтед" повел в счете. Лукаку на дриблинге избавился от двух опекунов и с дальнего края штрафной навесил к ближней штанге, где отличный удар головой нанес появившийся на замену Джесси Лингард — 2:1.

В остатке матча "дьяволы" принялись играть на удержание, но достаточно умеренно, не прижимаясь слишком к своим воротам. Финальный штурм в исполнении гостей получился неубедительным, а гол Мораты на 86-й минуте не был засчитан из-за офсайда.

Открыв счет и доминируя над соперником, "Челси" умудрился упустить нити игры и потерпеть поражение, которое сильно осложняет задачу "синих" по завоеванию места в топ-4. "Юнайтед", а также персонально Лукаку и Погба, ответили своим критикам и вернулись на вторую позицию в Премьер-Лиге.

"Манчестер Юнайтед" — "Челси". Отчет о матче



Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. bezviz 25.02.2018 21:21 # bezviz
    я понял почему гг так радовались выходу в финал) им нравится когда их унижают по крупному)))

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  2. kansansan 25.02.2018 21:20 # kansansan
    КАК? Сука КАК можно превратить топ команду в полное дно за полтора сезона ??? Ебаного Кроенке и Веню нахуй из Арсенала... Как фанату очень больно такое смотреть...

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  3. fanat-united 25.02.2018 21:17 # fanat-united
    арсенал как всегда раздвинул булки

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  4. berloga777 25.02.2018 21:17 # berloga777
    Безвиз переобулся, ну все, песда теперь Шитям, через год будут писос сосать по всем фронтам, а тут так, пока по инерции

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  5. highneken 25.02.2018 21:16 # highneken
    К награждению не одного адекватного болельщика Арсенала на трибунах не останется .

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  6. bezviz 25.02.2018 21:10 # bezviz
    через недельку так же о6оссым, 3 очка уже можно засчитывать заранее

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  7. bluehonorcfc9 25.02.2018 21:09 # bluehonorcfc9
    Хоть ВП порадовали ..

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  8. sausage 25.02.2018 21:09 # sausage
    Я предлагаю Уэлбека убрать.Пока Венгер на него надеется, не будет счастья Арсеналу. Я бы таким нигерам вообще не давал играть в футбол.

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  9. bluehonorcfc9 25.02.2018 21:09 # bluehonorcfc9
    НЕТ СИЛЬНЕЙ МЕДВЕДЯ ЗВЕРЯ! ВИРТУС ПРО ИДЕТ К ПОБЕДЕ!

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  10. mancityman 25.02.2018 21:08 # mancityman
    Первого марта повторим на Эмирейтс)))

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  11. mancityman 25.02.2018 21:07 # mancityman
    Габи выходит, тоже кинет палку

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  12. bezviz 25.02.2018 21:07 # bezviz
    где там главные кукарекалки венгеро, реамс? аа, тю забыл, вы ведьуже под шконарне принимаете уринку))

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  13. eden10 25.02.2018 21:06 # eden10
    Ахаахахахаххаахахаххаахазахахахахахахахахахахах
    ахахахахаххаахахахахаахах
    Ахахахахахахахахааххахахахахахахахаха
    Ахахаахахаххаха
    ОРУУУУУ С ГРИТА ПРОСТО ОРУ

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  14. highneken 25.02.2018 21:06 # highneken
    Хаха лузеры передачи считают на своей половине при 0:3 ))

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  15. high-malvern 25.02.2018 21:05 # high-malvern
    Мальчишки скачут, девчонки плачут. С победой Сити!

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  16. mancityman 25.02.2018 21:05 # mancityman
    Как же Сане пиздат

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  17. electric 25.02.2018 21:05 # electric
    нахой эти болелы гг орут? 0-3 горят

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  18. iroquez 25.02.2018 21:04 # iroquez
    е6ут гуниров без гондона

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  19. jaguar 25.02.2018 21:03 # jaguar
    арсенал вообще без боя... еще
    не понятно почему Мхитаряна нет

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  20. central-07 25.02.2018 21:03 # central-07
    Слили ненужный кубок (с) канонир

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