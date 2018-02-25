Лапорт рассказал, почему отказал "Сити" полтора года назад

Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт рассказал, почему отказался от перехода на "Этихад" летом 2016.

В прошлом месяце "горожане" обновили свой трансферный рекорд, заплатив 57 миллионов фунтов "Атлетику" из Бильбао за Лапорта. Заполучить этого игрока главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола хотел еще с момента своего назначения в клубе.



По словам Эмерика, полтора года назад он не был готов отправиться на "Этихад". 23-летний защитник надеется, что переход в "Сити" поможет ему получить место в сборной Франции в преддверии Чемпионата Мира в России.



"Я был травмирован и не думал, что то правильный момент для перехода сюда. Травма слегка осложнила ситуацию, но я понимал, что мне еще предоставится этот шанс, если я продолжу упорно работать, потому что в "Сити" знали о моем потенциале. Я понимал, что мне нужно делать и над чем работать".



"Да, я надеюсь поехать на Чемпионат Мира. Знаю, у меня есть шансы, но я должен сосредоточиться на остатке сезона и на том, чтобы продолжать играть хорошо, в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов", — цитирует Лапорта The Telegraph.