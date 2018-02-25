Гвардиола хотел играть за Венгера

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подтвердил, что хотел выступать под руководством Арсена Венгера за "Арсенал".

На излете игровой карьеры Гвардиола добивался перехода сразу в несколько английских клубов, включая "Уиган" и "Манчестер Сити". Также испанец был не прочь попробовать свои силы за "Арсенал".



Более того, Пеп лично контактировал с Венгером и даже ездил к французу в гости. Однако Арсен отказал своему сегодняшнему сопернику по финалу Кубка Лиги — у "канониров" просто не нашлось места для ветерана.



"Я попросил его о встрече, а он пригласил меня к себе домой и был очень добр ко мне. Я сказал, что мечтаю играть в Премьер-Лиге, хочу выступать за "Арсенал" и чувствую, что могу помочь им".



"Возможно, это немного высокомерно, но он сказал, что для меня нет места. Я полностью его понимаю, хотя, чего скрывать, мне хотелось бы поиграть в "Арсенале". Это оказалось невозможно, но обиды я не держу", - сообщил Гвардиола Sky Sports.