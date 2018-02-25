Гвардиола хотел играть за Венгера

Гвардиола и Венгер Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подтвердил, что хотел выступать под руководством Арсена Венгера за "Арсенал".

На излете игровой карьеры Гвардиола добивался перехода сразу в несколько английских клубов, включая "Уиган" и "Манчестер Сити". Также испанец был не прочь попробовать свои силы за "Арсенал".

Более того, Пеп лично контактировал с Венгером и даже ездил к французу в гости. Однако Арсен отказал своему сегодняшнему сопернику по финалу Кубка Лиги — у "канониров" просто не нашлось места для ветерана.

"Я попросил его о встрече, а он пригласил меня к себе домой и был очень добр ко мне. Я сказал, что мечтаю играть в Премьер-Лиге, хочу выступать за "Арсенал" и чувствую, что могу помочь им".

"Возможно, это немного высокомерно, но он сказал, что для меня нет места. Я полностью его понимаю, хотя, чего скрывать, мне хотелось бы поиграть в "Арсенале". Это оказалось невозможно, но обиды я не держу", - сообщил Гвардиола Sky Sports.




Метки Арсенал, Венгер, Гвардиола, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 25.02.2018 17:00

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  1. scouser2005 25.02.2018 20:37 # scouser2005
    Лысый мстить будет сегодня.....

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  2. sir-alex-67 25.02.2018 18:00 # sir-alex-67
    эта новость была 2 недели назад на Евроспорте

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