"Тоттенхэм" вырвал победу у "Пэлас" благодаря Кейну

24-й гол Харри Кейна в этом сезоне Премьер-Лиги позволил "Тоттенхэму" вырвать минимальную победу на исходе матча против "Кристал Пэлас" и минимум на пару часов подняться на четвертую позицию.

Относительно поражения 3:1 от "Эвертона" в стартовом составе "орлов" появились Аарон Ван-Биссака и Джайро Ридевалд, заменив отправившихся в лазарет Джоэла Уорда и Йоана Кабайе.



"Шпоры" неожиданно недосчитались Яна Вертонгена, который не успел восстановиться после полученного на тренировке ушиба. Вместо бельгийца вышел Виктор Ваньяма.



В первом тайме гости имели троекратное преимущество по владению мячом, но оно не находило отражения в моментах. В створ подопечные Маурисио Почеттино и вовсе пробили лишь однажды, когда голкипер "Пэлас" Уэйн Хеннесси заблокировал удар в упор Харри Кейна. Позже Кейн попытался заработать пенальти, однако его падение случилось уже после зафиксированного офсайда.



После перерыва атаки "Тоттенхэма" стали гораздо акцентированнее. "Орлы" все сильнее прижимались к своим воротам, чувство приближающегося гола витало в воздухе, однако мяч упорно не шел в сетку.



"Пэлас" полностью пожертвовал своими атаками, но выстоять до конца не смог. За две минуты до истечения основного времени Кейн на дальней штанге замкнул подачу с углового, пробив головой над руками голкипера — 0:1.



Если в первом тайме "орлы" еще хоть как-то огрызались, то во втором ушли в глухую оборону. "Пэлас" был близок к набранному очку, однако "Тоттенхэм" оказался настойчивее и заслужил эту победу.



"Кристал Пэлас" — "Тоттенхэм". Отчет о матче