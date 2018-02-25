"Тоттенхэм" вырвал победу у "Пэлас" благодаря Кейну

Харри Кейн 24-й гол Харри Кейна в этом сезоне Премьер-Лиги позволил "Тоттенхэму" вырвать минимальную победу на исходе матча против "Кристал Пэлас" и минимум на пару часов подняться на четвертую позицию.

Относительно поражения 3:1 от "Эвертона" в стартовом составе "орлов" появились Аарон Ван-Биссака и Джайро Ридевалд, заменив отправившихся в лазарет Джоэла Уорда и Йоана Кабайе.

"Шпоры" неожиданно недосчитались Яна Вертонгена, который не успел восстановиться после полученного на тренировке ушиба. Вместо бельгийца вышел Виктор Ваньяма.

В первом тайме гости имели троекратное преимущество по владению мячом, но оно не находило отражения в моментах. В створ подопечные Маурисио Почеттино и вовсе пробили лишь однажды, когда голкипер "Пэлас" Уэйн Хеннесси заблокировал удар в упор Харри Кейна. Позже Кейн попытался заработать пенальти, однако его падение случилось уже после зафиксированного офсайда.

После перерыва атаки "Тоттенхэма" стали гораздо акцентированнее. "Орлы" все сильнее прижимались к своим воротам, чувство приближающегося гола витало в воздухе, однако мяч упорно не шел в сетку.

"Пэлас" полностью пожертвовал своими атаками, но выстоять до конца не смог. За две минуты до истечения основного времени Кейн на дальней штанге замкнул подачу с углового, пробив головой над руками голкипера — 0:1.

Если в первом тайме "орлы" еще хоть как-то огрызались, то во втором ушли в глухую оборону. "Пэлас" был близок к набранному очку, однако "Тоттенхэм" оказался настойчивее и заслужил эту победу.

"Кристал Пэлас" — "Тоттенхэм". Отчет о матче



Метки Кристал Пэлас, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2018 16:55

Количество просмотров Просмотров: 6568

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. scouser2005 25.02.2018 19:15 # scouser2005
    Да, 2 гол у пенсов украли. Это правда.
    Но заслужили пенсы ночью?

    (ответить)

  2. akado 25.02.2018 19:05 # akado
    Объективно сейчас в четверке Челси нет места, по игре и Ливерпуль и ТТх больше заслуживают, ну а МЮ.. у них хоть форвард есть, в отличие от нас(Днората)

    (ответить)

  3. sir-alex-67 25.02.2018 19:03 # sir-alex-67
    всем пенсам и лузерпульцам сосать у МЮ, всегда были под МЮ

    вилиан лучший, зря сменили азара

    мактоминей пусть выбирает Англию, будушие АПЛ

    пенсы балет как всегда

    (ответить)

  4. smokekush 25.02.2018 19:03 # smokekush
    Моур учится на ошибках)))

    (ответить)

  5. sj606 25.02.2018 19:03 # sj606
    2 тайм были лучшие ...молодцы хороший comeback

    (ответить)

  6. scouser2005 25.02.2018 19:03 # scouser2005
    Ну вот, могут же когда захотят.
    Мы зрители, нам нужно зрелище.
    Играть надо от души.
    Как Лукаку, Виллиан, Мората, Азар, Погба.
    Порадовали наконец...

    (ответить)

  7. hamann20 25.02.2018 19:02 # hamann20
    Убери азара из состава - обычный середняк челси

    (ответить)

  8. pauk 25.02.2018 19:02 # pauk
    хороший матч. чуть не повезло.
    после матча не пересматривал эпизод с голом, но на трансляции - офсайда не было (выставленная нога защитника МЮ)

    (ответить)

  9. smokekush 25.02.2018 19:02 # smokekush
    Как же челсей поимели боже)))

    (ответить)

  10. olegxit 25.02.2018 19:02 # olegxit
    Судья плохо отсудил.. помог МЮ.

    (ответить)

  11. jaguar 25.02.2018 19:02 # jaguar
    справедливый результат, по 3 очка за две игры. по правде не ожидал, максимум ничья! игра оставляет желать лучшего

    (ответить)

  12. mikkiynwa 25.02.2018 19:02 # mikkiynwa
    ОРУУУУУУ АХХАХАХАХХАХАХА

    (ответить)

  13. admet 25.02.2018 19:01 # admet
    Какое же скум г0вно, на своем поле даблдекер красный выставил, в моменте с Моратой не было офсайда, но обоссаный насосал на отскок, и да, Мората бесполезный кусок дерьма.

    (ответить)

  14. scholes18 25.02.2018 19:01 # scholes18
    на классе.

    (ответить)

  15. hammersmith 25.02.2018 19:01 # hammersmith
    хосе аннигилировал коконтекса. рип

    (ответить)

  16. dragonishka 25.02.2018 19:00 # dragonishka
    С победой!

    (ответить)

  17. goya 25.02.2018 19:00 # goya
    Судья явно предвзято судил. Отнял чистый гол и весь ворой тайм позволял игрокам МЮ фолить безнаказанно. Ну и конечно пока в Челси такая защита то ничего им не светит. Пс Фабрегас кусок гавна как и Мората

    (ответить)

  18. mikkiynwa 25.02.2018 19:00 # mikkiynwa
    ОБОССАЛИИИ

    ЧЛЕНСИ 5 место ХАХАХХАХАХАХАХХА

    (ответить)

  19. cristean2 25.02.2018 18:59 # cristean2
    Если после этого отрезка пенсы будут говорить что Жиру хоть чем то лучше Мораты то е6ал я их всех в рот...

    (ответить)

  20. mancityman 25.02.2018 18:59 # mancityman
    далбаебик, далбаёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёбиииииииииииииииииииииииииик(((

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: