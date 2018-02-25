"Тоттенхэм" вырвал победу у "Пэлас" благодаря Кейну
24-й гол Харри Кейна в этом сезоне Премьер-Лиги позволил "Тоттенхэму" вырвать минимальную победу на исходе матча против "Кристал Пэлас" и минимум на пару часов подняться на четвертую позицию.
Относительно поражения 3:1 от "Эвертона" в стартовом составе "орлов" появились Аарон Ван-Биссака и Джайро Ридевалд, заменив отправившихся в лазарет Джоэла Уорда и Йоана Кабайе.
"Шпоры" неожиданно недосчитались Яна Вертонгена, который не успел восстановиться после полученного на тренировке ушиба. Вместо бельгийца вышел Виктор Ваньяма.
В первом тайме гости имели троекратное преимущество по владению мячом, но оно не находило отражения в моментах. В створ подопечные Маурисио Почеттино и вовсе пробили лишь однажды, когда голкипер "Пэлас" Уэйн Хеннесси заблокировал удар в упор Харри Кейна. Позже Кейн попытался заработать пенальти, однако его падение случилось уже после зафиксированного офсайда.
После перерыва атаки "Тоттенхэма" стали гораздо акцентированнее. "Орлы" все сильнее прижимались к своим воротам, чувство приближающегося гола витало в воздухе, однако мяч упорно не шел в сетку.
"Пэлас" полностью пожертвовал своими атаками, но выстоять до конца не смог. За две минуты до истечения основного времени Кейн на дальней штанге замкнул подачу с углового, пробив головой над руками голкипера — 0:1.
Если в первом тайме "орлы" еще хоть как-то огрызались, то во втором ушли в глухую оборону. "Пэлас" был близок к набранному очку, однако "Тоттенхэм" оказался настойчивее и заслужил эту победу.
"Кристал Пэлас" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
25.02.2018 16:55
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Последние комментарии:
Да, 2 гол у пенсов украли. Это правда.
Но заслужили пенсы ночью?
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Объективно сейчас в четверке Челси нет места, по игре и Ливерпуль и ТТх больше заслуживают, ну а МЮ.. у них хоть форвард есть, в отличие от нас(Днората)
(ответить)
всем пенсам и лузерпульцам сосать у МЮ, всегда были под МЮ
вилиан лучший, зря сменили азара
мактоминей пусть выбирает Англию, будушие АПЛ
пенсы балет как всегда
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Моур учится на ошибках)))
(ответить)
2 тайм были лучшие ...молодцы хороший comeback
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Ну вот, могут же когда захотят.
Мы зрители, нам нужно зрелище.
Играть надо от души.
Как Лукаку, Виллиан, Мората, Азар, Погба.
Порадовали наконец...
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Убери азара из состава - обычный середняк челси
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хороший матч. чуть не повезло.
после матча не пересматривал эпизод с голом, но на трансляции - офсайда не было (выставленная нога защитника МЮ)
(ответить)
Как же челсей поимели боже)))
(ответить)
Судья плохо отсудил.. помог МЮ.
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справедливый результат, по 3 очка за две игры. по правде не ожидал, максимум ничья! игра оставляет желать лучшего
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ОРУУУУУУ АХХАХАХАХХАХАХА
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Какое же скум г0вно, на своем поле даблдекер красный выставил, в моменте с Моратой не было офсайда, но обоссаный насосал на отскок, и да, Мората бесполезный кусок дерьма.
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на классе.
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хосе аннигилировал коконтекса. рип
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С победой!
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Судья явно предвзято судил. Отнял чистый гол и весь ворой тайм позволял игрокам МЮ фолить безнаказанно. Ну и конечно пока в Челси такая защита то ничего им не светит. Пс Фабрегас кусок гавна как и Мората
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ОБОССАЛИИИ
ЧЛЕНСИ 5 место ХАХАХХАХАХАХАХХА
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Если после этого отрезка пенсы будут говорить что Жиру хоть чем то лучше Мораты то е6ал я их всех в рот...
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далбаебик, далбаёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёбиииииииииииииииииииииииииик(((
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