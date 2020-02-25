Дайер не жалеет, что отказал "Юнайтед"

Эрик Дайер Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер не жалеет, что отказал "Манчестер Юнайтед" и остался в Лондоне.

Перед началом каждого из двух последних сезонов "Юнайтед" пытался приобрести Дайера. Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо является большим поклонником таланта Эрика и хотел бы видеть игрока сборной Англии в своей команде.

Несмотря на то, что "Тоттенхэм" до сих пор не выиграл ни одного трофея с Маурисио Почеттино, Дайер не жалеет о своем решении. По словам Эрика, его мотивирует атмосфера, сложившаяся в лондонском клубе.

"Я не могу говорить за других парней, могу говорить только за себя. То, что произошло полтора года назад, осталось в прошлом. Мне нравится работать с этим тренером, с этими игроками, и мы уже предвкушаем переезд на новый стадион".

"Помогло то, что в команде собрано много молодых игроков, все мы примерно одного возраста. Мы весело проводим время и стали настоящими друзьями друг другу", - сообщил Дайер Goal.




Метки Дайер, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 25.02.2018 16:00

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  1. cunningham 25.02.2018 16:44 # cunningham
    еще бы, на равных финалистом прошлого года лч играть или севилье сейчас отскакивать с лишнехромосомным переводчиком шарлатаном.

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  2. sir-alex-67 25.02.2018 16:33 # sir-alex-67
    очень рад что ты отказал МЮ, таких днарей только в чусле и лузерпуль

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