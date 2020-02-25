Дайер не жалеет, что отказал "Юнайтед"

Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер не жалеет, что отказал "Манчестер Юнайтед" и остался в Лондоне.

Перед началом каждого из двух последних сезонов "Юнайтед" пытался приобрести Дайера. Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо является большим поклонником таланта Эрика и хотел бы видеть игрока сборной Англии в своей команде.



Несмотря на то, что "Тоттенхэм" до сих пор не выиграл ни одного трофея с Маурисио Почеттино, Дайер не жалеет о своем решении. По словам Эрика, его мотивирует атмосфера, сложившаяся в лондонском клубе.



"Я не могу говорить за других парней, могу говорить только за себя. То, что произошло полтора года назад, осталось в прошлом. Мне нравится работать с этим тренером, с этими игроками, и мы уже предвкушаем переезд на новый стадион".



"Помогло то, что в команде собрано много молодых игроков, все мы примерно одного возраста. Мы весело проводим время и стали настоящими друзьями друг другу", - сообщил Дайер Goal.