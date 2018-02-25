Гвардиола не позволит игрокам "Сити" выпить в случае победы над "Арсеналом"

Пеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола предупредил, что запретит алкоголь в случае победы в финале Кубка Лиги над "Арсеналом".

В случае победы сегодня на "Уэмбли" Гвардиола сможет выиграть свой первый трофей с "Сити" – триумф, к которому Пеп стремится уже на протяжении полутора лет в Англии.

Однако бурное празднование в раздевалке испанец исключает. Поскольку у "горожан" на носу визит к "Арсеналу" в рамках Премьер-Лиги, игроки "Сити" не смогут отметить победу в финале Кубка Лиги.

"Думаю, глупо говорить до игры о том, как мы будем праздновать победу. Перед этим мы должны сыграть, собственно, сам матч. Но, как правило, мы не отмечаем победы подобным образом", - сообщил Гвардиола The Independent.




Метки Гвардиола, Кубок Лиги, Манчестер Сити

Автор foxmcfc   

Дата 25.02.2018 15:00

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  1. red-john 25.02.2018 18:00 # red-john
    Правильно - лишай мотивации своих игроков и дальше.

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  2. iroquez 25.02.2018 16:33 # iroquez
    даст выпить перед матчем чтоб больше мочи на гуниров вылить

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  3. feldkurat 25.02.2018 15:52 # feldkurat
    Может подействовать, как антистимул.
    Задачи надо ставить по мене поступления
    Очень может статься, что запрет алкоголя может и не понадобиться.

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  4. dred 25.02.2018 15:16 # dred
    А сам бухнет

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