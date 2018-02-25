Гвардиола не позволит игрокам "Сити" выпить в случае победы над "Арсеналом"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола предупредил, что запретит алкоголь в случае победы в финале Кубка Лиги над "Арсеналом".

В случае победы сегодня на "Уэмбли" Гвардиола сможет выиграть свой первый трофей с "Сити" – триумф, к которому Пеп стремится уже на протяжении полутора лет в Англии.



Однако бурное празднование в раздевалке испанец исключает. Поскольку у "горожан" на носу визит к "Арсеналу" в рамках Премьер-Лиги, игроки "Сити" не смогут отметить победу в финале Кубка Лиги.



"Думаю, глупо говорить до игры о том, как мы будем праздновать победу. Перед этим мы должны сыграть, собственно, сам матч. Но, как правило, мы не отмечаем победы подобным образом", - сообщил Гвардиола The Independent.