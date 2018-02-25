Венгер напоминает Райту растолстевшего Роналдо

Бывший нападающий "Арсенала" Иан Райт заявил, что главный тренер "канониров" Арсен Венгер напоминает ему растолстевшего Роналдо.

В конце 90-х Райт выступал под руководством Венгера, который француз еще вдохновлял "Арсенал" на большие победы. По мнению Иана, с тех пор Арсен утратил мастерство и стал напоминать Мохаммеда Али на излете карьеры или растолстевшего Роналдо.



"Я разговаривал с Арсеном во время Чемпионата Мира в Бразилии. Беседа продолжалась несколько часов, и он меня по-хорошему очаровал. Он сказал, что принимает критику в свой адрес, хотя лично я критикую из добрых побуждений".



"Когда я наблюдаю за ним, он напоминает мне Мохаммеда Алли или растолстевшего бразильца Роналдо. Проблема лишь в том, что в окружении Арсена нет никого, кто мог бы выбросить на ринг белое полотенце", - цитирует Райта Daily Star.