Венгер напоминает Райту растолстевшего Роналдо

Арсен Венгер Бывший нападающий "Арсенала" Иан Райт заявил, что главный тренер "канониров" Арсен Венгер напоминает ему растолстевшего Роналдо.

В конце 90-х Райт выступал под руководством Венгера, который француз еще вдохновлял "Арсенал" на большие победы. По мнению Иана, с тех пор Арсен утратил мастерство и стал напоминать Мохаммеда Али на излете карьеры или растолстевшего Роналдо.

"Я разговаривал с Арсеном во время Чемпионата Мира в Бразилии. Беседа продолжалась несколько часов, и он меня по-хорошему очаровал. Он сказал, что принимает критику в свой адрес, хотя лично я критикую из добрых побуждений".

"Когда я наблюдаю за ним, он напоминает мне Мохаммеда Алли или растолстевшего бразильца Роналдо. Проблема лишь в том, что в окружении Арсена нет никого, кто мог бы выбросить на ринг белое полотенце", - цитирует Райта Daily Star.




Метки Арсенал, Венгер, Райт

Автор foxmcfc   

Дата 25.02.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. speedwagon-ars 25.02.2018 16:49 # speedwagon-ars
    а что ж ты сука не сказал ему что ему пора сьебать с клуба еще в 2006 была

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  2. gerrard08 25.02.2018 14:10 # gerrard08
    Интересное сравнение.

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