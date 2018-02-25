Клопп считает лучшим левшой Месси, а не Салаха
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что лучше всех свою левую ногу использует не Мохамед Салах, а Лионель Месси из "Барселоны".
Из 23 голов, забитых Салахом в дебютном сезоне за "Ливерпуль", 20 египтянин провел левой ногой. Таким образом, Мохамед уже установил новый рекорд Премьер-Лиги.
Тем не менее, Клопп трезво оценивает возможности своего подопечного, купленного прошлым летом у "Ромы". По мнению немца, лучше всех левой ногой играет все же Месси, а вовсе не Салах.
"Он лучший левша во всем мире? А как же Лионель Месси? Он ведь тоже левша. Думаю, вам не стоит забывать о нем, ребята. Я не люблю делить игроков на категории, я просто доволен тем, как Салах выступает за нас".
"Если честно, меня удивило, что он забил головой и еще парочку мячей с правой. Но в целом мне все равно, какую часть тела он использует. Да, у него хорошая левая нога, но это не так уж важно", - сообщил Клопп Four Four Two.
25.02.2018 13:00
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Последние комментарии:
Держите перевод от знающих английский язык.
"Лучший ли Салах левоногий футболист в мире? Во всем мире? А Месси разве не левоногий? Может, не стоит забывать про него? Меня не беспокоит, кто именно лучший. Я знаю, что он точно входит в категорию лучших.
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Тренер бы скюма залимонил бы своему в идентичной ситуации.
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Словесной не место кляузе.
Тише, дегенераты!
Ваше слово, товарищ браузер.
Довольно жить законом, данным САФой.
Клячу АПЛ загоним.
Левой! Левой! Левой!
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обоссал ливапул
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Всё верно. Держит ситуацию под контролем. Что бы звезду не словил.
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Вау, вот это он Америку открыл
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