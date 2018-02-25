Клопп считает лучшим левшой Месси, а не Салаха

Клопп и Салах Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что лучше всех свою левую ногу использует не Мохамед Салах, а Лионель Месси из "Барселоны".

Из 23 голов, забитых Салахом в дебютном сезоне за "Ливерпуль", 20 египтянин провел левой ногой. Таким образом, Мохамед уже установил новый рекорд Премьер-Лиги.

Тем не менее, Клопп трезво оценивает возможности своего подопечного, купленного прошлым летом у "Ромы". По мнению немца, лучше всех левой ногой играет все же Месси, а вовсе не Салах.

"Он лучший левша во всем мире? А как же Лионель Месси? Он ведь тоже левша. Думаю, вам не стоит забывать о нем, ребята. Я не люблю делить игроков на категории, я просто доволен тем, как Салах выступает за нас".

"Если честно, меня удивило, что он забил головой и еще парочку мячей с правой. Но в целом мне все равно, какую часть тела он использует. Да, у него хорошая левая нога, но это не так уж важно", - сообщил Клопп Four Four Two.




Метки Клопп, Ливерпуль, Салах

Автор foxmcfc   

Дата 25.02.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. stepalex 25.02.2018 13:53 # stepalex
    Держите перевод от знающих английский язык.
    "Лучший ли Салах левоногий футболист в мире? Во всем мире? А Месси разве не левоногий? Может, не стоит забывать про него? Меня не беспокоит, кто именно лучший. Я знаю, что он точно входит в категорию лучших.

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  2. gerrard08 25.02.2018 13:52 # gerrard08
    Тренер бы скюма залимонил бы своему в идентичной ситуации.

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  3. scouser2005 25.02.2018 13:40 # scouser2005
    Словесной не место кляузе.
    Тише, дегенераты!
    Ваше слово, товарищ браузер.
    Довольно жить законом, данным САФой.
    Клячу АПЛ загоним.
    Левой! Левой! Левой!

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  4. gunars 25.02.2018 13:38 # gunars
    обоссал ливапул

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  5. electric 25.02.2018 13:13 # electric
    Всё верно. Держит ситуацию под контролем. Что бы звезду не словил.

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  6. januzaj00 25.02.2018 13:06 # januzaj00
    Вау, вот это он Америку открыл

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