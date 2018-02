Клопп считает лучшим левшой Месси, а не Салаха

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что лучше всех свою левую ногу использует не Мохамед Салах, а Лионель Месси из "Барселоны".

Из 23 голов, забитых Салахом в дебютном сезоне за "Ливерпуль", 20 египтянин провел левой ногой. Таким образом, Мохамед уже установил новый рекорд Премьер-Лиги.



Тем не менее, Клопп трезво оценивает возможности своего подопечного, купленного прошлым летом у "Ромы". По мнению немца, лучше всех левой ногой играет все же Месси, а вовсе не Салах.



"Он лучший левша во всем мире? А как же Лионель Месси? Он ведь тоже левша. Думаю, вам не стоит забывать о нем, ребята. Я не люблю делить игроков на категории, я просто доволен тем, как Салах выступает за нас".



"Если честно, меня удивило, что он забил головой и еще парочку мячей с правой. Но в целом мне все равно, какую часть тела он использует. Да, у него хорошая левая нога, но это не так уж важно", - сообщил Клопп Four Four Two.