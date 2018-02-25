Конте столь эмоционален у бровки из-за отца

Наставник "Челси" Антонио Конте признался, что столь эмоциональным поведением у бровки во время матчей обязан своему отцу.

Эмоциональное поведение у бровки всегда было визитной карточкой Конте. Порой кажется, что итальянскому специалисту удается передавать свою энергию игрокам.



В преддверии выезда к "Манчестер Юнайтед" к Жозе Моуриньо, который однажды сделал замечание Антонио по поводу его чрезмерных эмоций, Конте рассказал, почему он ведет себя таким образом во время матчей.



"Я такой из-за моего первого владельца, которым, когда я начинал играть в футбол, был мой отец. Он был для меня владельцем, тренером, ответственным за форму и за газон".



"Моя жизнь на поле началась с того, что следил за командой своего отца. Поэтому я должен благодарить его за ту страсть, которой обладаю по отношению к этому виду спорта".



"Мой отец посмотрел недавний матч с "Уотфордом", а затем позвонил мне и сказал: "Я не видел у тебя правильной злости, правильной страсти". Так он сказал".



"Может быть, в будущем, когда я стану старше, то постараюсь быть спокойнее и переживать игру более расслабленно. Однако, думаю, в этом моя сила — присутствовать у бровки, подгонять своих игроков и себя".



"Что насчет моей жены и моей дочери? Они начинают беспокоиться, когда не видят меня активным. Потому что это означает, что я не счастлив".



"Когда-то я был ассистентом. Помню, в некоторых матчах я кричал больше, чем главный тренер. Много раз, после окончания матча, мне приходилось извиняться. Но именно таким образом я переживаю игру", — цитирует Конте The Telegraph.