Ходжсон: "Деле Алли — не симулянт"

Деле Алли Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон заявил, что не считает полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли симулянтом.

В последнее время Алли заработал дурную славу как игрок, который не прочь обмануть арбитра. Теперь каждое падение Деле в чужой штрафной рассматривается под микроскопом — как это было в недавнем матче Кубка Англии против "Рочдейла".

В преддверии визита "шпор" на "Селхерст Парк" Ходжсон выступил в поддержку своего бывшего подопечного по сборной Англии и заявил, что не предостерегал свою команду насчет нырков Алли.

"Во время командного собрания мы говорили о "Тоттенхэме" и обсуждали их игроков, однако мы определенно не заостряли внимание на Деле Алли и симуляциях, потому что я не верю в то, что он симулирует".

"Он просто бежит с мячом и иногда получает по ногам. Во время нашей совместной работы я не видел никаких намеков на то, что он склонен к жульничеству".

"Да, его будут бить в штрафной площади, на нем будут фолить. Некоторые пенальти будут ставить, другие — нет, и когда пенальти не назначают, люди будут говорить, что он нырял. Такова природа современного футбола".

"Однако он не жулик и не ныряльщик, я уверен в этом", — цитирует Ходжсона Sky Sports.



Метки Алли, Кристал Пэлас, Тоттенхэм, Ходжсон

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2018 08:00

Количество просмотров Просмотров: 369

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  1. chr1s8rown 25.02.2018 09:11 # chr1s8rown
    птдораз ты ,раз поддерживаешь петуха

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  2. osnovnoy2005 25.02.2018 08:58 # osnovnoy2005
    Мразь редкостная

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  3. thierryhenry14 25.02.2018 08:34 # thierryhenry14
    Перед ЧМ заставляют врать, чтобы не ломать репутацию игрока и мог нырять против других сборных. Уже второй говорит этот бред. Все знают какой он дельфин.

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  4. zzspurs 25.02.2018 08:27 # zzspurs
    Старпер знает что говорит...

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  5. high-malvern 25.02.2018 08:08 # high-malvern
    Просто с бутсами не угадал

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