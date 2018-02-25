Ходжсон: "Деле Алли — не симулянт"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон заявил, что не считает полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли симулянтом.

В последнее время Алли заработал дурную славу как игрок, который не прочь обмануть арбитра. Теперь каждое падение Деле в чужой штрафной рассматривается под микроскопом — как это было в недавнем матче Кубка Англии против "Рочдейла".



В преддверии визита "шпор" на "Селхерст Парк" Ходжсон выступил в поддержку своего бывшего подопечного по сборной Англии и заявил, что не предостерегал свою команду насчет нырков Алли.



"Во время командного собрания мы говорили о "Тоттенхэме" и обсуждали их игроков, однако мы определенно не заостряли внимание на Деле Алли и симуляциях, потому что я не верю в то, что он симулирует".



"Он просто бежит с мячом и иногда получает по ногам. Во время нашей совместной работы я не видел никаких намеков на то, что он склонен к жульничеству".



"Да, его будут бить в штрафной площади, на нем будут фолить. Некоторые пенальти будут ставить, другие — нет, и когда пенальти не назначают, люди будут говорить, что он нырял. Такова природа современного футбола".



"Однако он не жулик и не ныряльщик, я уверен в этом", — цитирует Ходжсона Sky Sports.