Ходжсон: "Деле Алли — не симулянт"
Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон заявил, что не считает полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли симулянтом.
В последнее время Алли заработал дурную славу как игрок, который не прочь обмануть арбитра. Теперь каждое падение Деле в чужой штрафной рассматривается под микроскопом — как это было в недавнем матче Кубка Англии против "Рочдейла".
В преддверии визита "шпор" на "Селхерст Парк" Ходжсон выступил в поддержку своего бывшего подопечного по сборной Англии и заявил, что не предостерегал свою команду насчет нырков Алли.
"Во время командного собрания мы говорили о "Тоттенхэме" и обсуждали их игроков, однако мы определенно не заостряли внимание на Деле Алли и симуляциях, потому что я не верю в то, что он симулирует".
"Он просто бежит с мячом и иногда получает по ногам. Во время нашей совместной работы я не видел никаких намеков на то, что он склонен к жульничеству".
"Да, его будут бить в штрафной площади, на нем будут фолить. Некоторые пенальти будут ставить, другие — нет, и когда пенальти не назначают, люди будут говорить, что он нырял. Такова природа современного футбола".
"Однако он не жулик и не ныряльщик, я уверен в этом", — цитирует Ходжсона Sky Sports.
25.02.2018 08:00
Просмотров: 369
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
птдораз ты ,раз поддерживаешь петуха
(ответить)
Мразь редкостная
(ответить)
Перед ЧМ заставляют врать, чтобы не ломать репутацию игрока и мог нырять против других сборных. Уже второй говорит этот бред. Все знают какой он дельфин.
(ответить)
Старпер знает что говорит...
(ответить)
Просто с бутсами не угадал
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий