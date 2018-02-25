Моуриньо предвкушает "четыре больших матча" на "Олд Траффорд"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что находится в предвкушении ближайших матчей на "Олд Траффорд", которые могут предопределить этот сезон для его команды.
Воскресный матч против "Челси" в рамках Премьер-Лиги ознаменует начало очень сложного и одновременно невероятно важного отрезка для "красных дьяволов".
Помимо встречи с действующим чемпионом, до конца марта "Юнайтед" также предстоит принять на "Олд Траффорд" заклятых соперников из "Ливерпуля", "Севилью" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов и "Брайтон" в четвертьфинале Кубка Англии. Жозе надеется, что его подопечные достойно пройдут эту дистанцию.
"Думаю, следующие несколько недель на "Олд Траффорд" будут удивительными. Два больших матча против прямых соперников по Премьер-Лиге и два матча на вылет. Если все сложится хорошо, по окончании этого отрезка мы окажемся в четвертьфинале Лиги Чемпионов и полуфинале Кубка Англии".
"Иногда у нас бывают периоды по три, четыре или пять выездных матчей подряд, но в этот раз нас ждет серия из четырех матчей дома, разделенная лишь выездом к "Кристал Пэлас". Это будут четыре больших матча на "Олд Траффорд", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
25.02.2018 07:00
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мог бы решить выход в 1/4 в первом матче, но теперь придется разрываться на все стороны, какой же клопп топ все таки что продумал это
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Великий Предвкушатель
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