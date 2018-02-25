"Ливерпуль" хочет укрепить опорную зону с помощью Жоржиньо

Одним из приоритетов "Ливерпуля" грядущим летом будет укрепление опорной зоны, и своей целью номер главный тренер "красных" Юрген Клопп избрал полузащитника "Наполи" Жоржиньо.

По информации The Times, по окончании этого сезона Клопп планирует совершить три больших приобретения. Во-первых, Юргену нужен новый голкипер. Во-вторых, "красные" все еще должны восполнить январскую потерю Филиппе Коутиньо.



В-третьих, "Ливерпуль" нуждается в чистокровном опорнике. Ни Джордан Хендерсон, ни Джорджиньо Вейналдум, ни даже приходящий из "РБ Лейпцига" Наби Кейта таковыми не являются, а Эмре Джан с высокой вероятностью покинет "Энфилд" в конце сезона, когда истечет его контракт.



Однако заполучить Жоржиньо будет не так просто, ведь своей блестящей игрой в этом сезоне 26-летний итальянец бразильского происхождения обратил на себя внимание и некоторых других топ-клубов Европы, помимо "Ливерпуля".



Добавим, что главным претендентом "Ливерпуля" в борьбе за Жоржиньо, чей контракт с "Наполи" действителен до 2020 года, может стать "Манчестер Юнайтед", который находится в поисках замены для завершающего игровую карьеру Майкла Кэррика.