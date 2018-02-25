Мерсон прогнозирует победу "Арсенала" в финале Кубка Лиги

Пьер-Эмерик Обамеянг Эксперт Sky Sports Пол Мерсон уверен, что с помощью стремительного нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга "Арсенал" сможет переиграть "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги.

Мерсон ожидает, что в воскресном матче на "Уэмбли" "горожане" будут владеть подавляющим территориальным преимуществом, однако скорость Обамеянга должна стат грозным оружием "канониров". Поэтому Пол прогнозирует победу своего бывшего клуба со счетом 2:1.

"Думаю, "Арсенал" может выиграть Кубок Лиги, потому что "Манчестер Сити" будет играть возле центральной линии. Они будут владеть мячом около 70 процентов времени и играть вдали от своих ворот".

"Если "Арсенал" сможет делать передачи верхом, "Сити" будет не догнать Обамеянга. Он слишком быстр для них".

"Их голкипер, наверное, будет играть в пяти метрах за пределами своей штрафной площади, чтобы забирать все подборы. В этом шанс "Арсенала", они должны быть быстры", — цитирует Мерсона Daily Express.



Метки Арсенал, Кубок Лиги, Манчестер Сити, Мерсон

Автор mihajlo   

Дата 25.02.2018 00:05

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 25.02.2018 07:56 # high-malvern
    Арсенал не муму и не пенсы, что бы конкретно запарковаться и играть на вынос на самого быстрого, ибо какое-то говнеццо у них, в центре обороны, вместо защитников бегает. Надо быть инициативнее.

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  2. abse 25.02.2018 06:27 # abse
    Арсенал уже давно не быстр. Они только и делают что катают мяч поперёк чужой штрафной и ждут того момента когда бы зайти с этим мячом в ворота

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  3. theo-zm 25.02.2018 06:15 # theo-zm
    Порвём мы ситей
    Они играть не умеют
    Я думаю счёт будет три ноль

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  4. liverpool1892est 25.02.2018 03:14 # liverpool1892est
    Хорошую траву дунул этот Мерсон...тоже хочу такую

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  5. ccchelsea 25.02.2018 00:39 # ccchelsea
    Абсолютно ебонутый.

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