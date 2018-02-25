Мерсон прогнозирует победу "Арсенала" в финале Кубка Лиги
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон уверен, что с помощью стремительного нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга "Арсенал" сможет переиграть "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги.
Мерсон ожидает, что в воскресном матче на "Уэмбли" "горожане" будут владеть подавляющим территориальным преимуществом, однако скорость Обамеянга должна стат грозным оружием "канониров". Поэтому Пол прогнозирует победу своего бывшего клуба со счетом 2:1.
"Думаю, "Арсенал" может выиграть Кубок Лиги, потому что "Манчестер Сити" будет играть возле центральной линии. Они будут владеть мячом около 70 процентов времени и играть вдали от своих ворот".
"Если "Арсенал" сможет делать передачи верхом, "Сити" будет не догнать Обамеянга. Он слишком быстр для них".
"Их голкипер, наверное, будет играть в пяти метрах за пределами своей штрафной площади, чтобы забирать все подборы. В этом шанс "Арсенала", они должны быть быстры", — цитирует Мерсона Daily Express.
25.02.2018 00:05
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Последние комментарии:
Арсенал не муму и не пенсы, что бы конкретно запарковаться и играть на вынос на самого быстрого, ибо какое-то говнеццо у них, в центре обороны, вместо защитников бегает. Надо быть инициативнее.
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Арсенал уже давно не быстр. Они только и делают что катают мяч поперёк чужой штрафной и ждут того момента когда бы зайти с этим мячом в ворота
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Порвём мы ситей
Они играть не умеют
Я думаю счёт будет три ноль
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Хорошую траву дунул этот Мерсон...тоже хочу такую
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Абсолютно ебонутый.
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