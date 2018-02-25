Мерсон прогнозирует победу "Арсенала" в финале Кубка Лиги

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон уверен, что с помощью стремительного нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга "Арсенал" сможет переиграть "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги.

Мерсон ожидает, что в воскресном матче на "Уэмбли" "горожане" будут владеть подавляющим территориальным преимуществом, однако скорость Обамеянга должна стат грозным оружием "канониров". Поэтому Пол прогнозирует победу своего бывшего клуба со счетом 2:1.



"Думаю, "Арсенал" может выиграть Кубок Лиги, потому что "Манчестер Сити" будет играть возле центральной линии. Они будут владеть мячом около 70 процентов времени и играть вдали от своих ворот".



"Если "Арсенал" сможет делать передачи верхом, "Сити" будет не догнать Обамеянга. Он слишком быстр для них".



"Их голкипер, наверное, будет играть в пяти метрах за пределами своей штрафной площади, чтобы забирать все подборы. В этом шанс "Арсенала", они должны быть быстры", — цитирует Мерсона Daily Express.