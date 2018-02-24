28-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 25 февраля двумя поединками продолжится 28-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

КРИСТАЛ ПЭЛАС — ТОТТЕНХЭМ 14:30



В преддверии этого дерби главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон остался только с 12 игроками первой команды — лазарет "орлов" переполнен. "Тоттенхэм" успешно преодолел небольшой кризис посреди сезона и продолжает делать все возможное, чтобы ворваться в топ-4. Отвлеченность "Арсенала" с "Манчестер Сити" на финал Кубка Лиги и очное противостояние "Манчестер Юнайтед" и "Челси" дарит "шпорам" прекрасную возможность улучшить свое положение. Все пять последних встреч соперников в рамках Премьер-Лиги завершились победами "Тоттенхэма", причем в этих пяти "Пэлас" забил только один гол.



Лазарет "Пэлас" катастрофически огромен, несмотря на двухнедельный перерыв с последнего матча. Хулиан Сперони, Мартин Келли, Джоэл Уорд, Скотт Данн, Йоан Кабайе, Джеффри Шлюпп, Уилфрид Заха, Рубен Лофтус-Чик, Джейсон Панчеон, Коннор Уикхэм, — все они отсутствуют.



У "Тоттенхэма" под вопросом Тоби Алдервейрелд. Впервые в старте в рамках Премьер-Лиги может появиться Лукас Моура.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЧЕЛСИ 17:05



Ранее в этом сезоне "Манчестер Юнайтед" одержал только одну победу во встречах со своими прямыми конкурентами — 1:3 на поле "Арсенала" в декабре. В больших матчах "красные дьяволы" демонстрируют не только плохие результаты, но и ужасный футбол, словно боясь играть первым номером. "Челси" находится всего в трех очках позади "Юнайтед" и может выпасть из топ-4 в случае поражения — такой сценарий был бы нежелателен для Антонио Конте, который и без того находится под огромным давлением. "Дьяволы" одержали только одну победу в 14 последних встречах с "синими" с учетом всех соревнований — как раз дома в прошлом сезоне.



Полузащитник "Юнайтед" Адер Эррера пропустит несколько недель с мышечной травмой, полученной в матче Лиги Чемпионов против "Севильи". Также вне игры Фил Джонс, Маркос Рохо, Дейли Блинд и Златан Ибрагимович.



"Челси" отправляется в Манчестер без Давида Луиса, Тьемуэ Бакайоко и Росса Баркли.