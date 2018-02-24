Уинтерберн считает, что Моуриньо пока не нашел применения Санчесу

Алексис Санчес Бывший защитник "Арсенала" Найджел Уинтерберн считает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо до сих пор не нашел применения нападающему Алексису Санчесу.

Как шутят болельщики в социальных сетях, соло Санчеса на рояле во время своей презентации футболистом МЮ так и остается его лучшей игрой за новый клуб. Перебравшись на "Олд Траффорд" в заключительный день зимнего трансферного окна, 29-летний чилиец все еще находится в поисках своего места в команде Моуриньо.

В последних матчах Моуриньо преимущественно использует Алексиса на левом фланге, однако Уинтерберн считает, что со временем Жозе может решиться усадить Ромелу Лукаку в запас и передвинуть Санчеса на острие.

"Со временем он оставит свой след в "Манчестер Юнайтед", я уверен в этом".

"Лично мне кажется, что в этом сезоне Санчес не играет на том же высоком уровне, что и в прошлом сезоне. У него небольшой спад в форме. А сейчас он вдобавок отправился в новый клуб. "Манчестер Юнайтед" пытается разобраться, как лучше всего использовать Санчеса, учитывая их комбинационную игру".

"Мне просто интересно, будет ли однажды Санчес играть центрального нападающего, вместо Лукаку. Мне кажется, у него получилось бы очень, очень хорошо. Тогда можно было бы использовать Мартиаля или Рэшфорда на одном из флангов. Думаю, это могло бы привести в восторг фанатов "Юнайтед". Это способ ввести в состав еще одного креативного игрока".

"Он добьется огромного успеха, но ему потребуется немного времени, чтобы привыкнуть к отличиям между стилями Арсена Венгера и Жозе Моуриньо", — сообщил Уинтерберн Sky Sports.



Метки Манчестер Юнайтед, Санчес, Уинтерберн

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2018 22:00

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 25.02.2018 08:06 # high-malvern
    Херня трансфер. Типа Рэшфорд теперь гниет на лавке и профита никакого.

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  2. bes-ter 25.02.2018 02:20 # bes-ter
    Следует признать что Жозе купил его не из за необходимости, а дабы поднасрать Пепу.

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  3. jbannon 24.02.2018 22:55 # jbannon
    Манчестер Юнайтед" пытается разобраться, как лучше всего использовать Санчеса, учитывая ОТСУТСТВИЕ У НИХ комбинационнОЙ игрЫ".

    Я поправил ошибку, не благодарите

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  4. gerrard08 24.02.2018 22:36 # gerrard08
    чмоу: "В смысле он не защитник?"

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  5. awesome-arsenal 24.02.2018 22:03 # awesome-arsenal
    найс перешел!!!!

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