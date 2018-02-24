Кариус: "Увидел все, что хочу видеть в футбольном матче"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команда показала совершенную игру в победном матче против "Вест Хэма".

Разгромив "молотобойцев" со счетом 4:1,"красные" минимум на сутки поднялись на вторую позицию в Премьер-Лиге. И хотя Лорису Кариусу не удалось сохранить свои ворота на замке в этом матче, Клопп остался чрезвычайно доволен игрой в исполнении своей команды.



"Когда я проснулся этим утром, то не ожидал увидеть такой игры. Каждый испытал наслаждение, наблюдая за ней".



"Игра была напряженной, была агрессивной, была злой, была полной желания. Я увидел все, что хочу видеть в футбольном матче, и подобное случается нечасто".



"Кроме того, мы забили после стандарта. Вы заводите разговор о стандартах лишь тогда, когда у нас возникают с ними проблемы, поэтому было приятно на сей раз забить самим".



"Сможем ли мы остаться вторыми? Это зависит от других результатов. Теперь нам не нужно переживать насчет этого", — цитирует Клоппа Daily Express.