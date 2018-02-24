Кариус: "Увидел все, что хочу видеть в футбольном матче"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что его команда показала совершенную игру в победном матче против "Вест Хэма".

Разгромив "молотобойцев" со счетом 4:1,"красные" минимум на сутки поднялись на вторую позицию в Премьер-Лиге. И хотя Лорису Кариусу не удалось сохранить свои ворота на замке в этом матче, Клопп остался чрезвычайно доволен игрой в исполнении своей команды.

"Когда я проснулся этим утром, то не ожидал увидеть такой игры. Каждый испытал наслаждение, наблюдая за ней".

"Игра была напряженной, была агрессивной, была злой, была полной желания. Я увидел все, что хочу видеть в футбольном матче, и подобное случается нечасто".

"Кроме того, мы забили после стандарта. Вы заводите разговор о стандартах лишь тогда, когда у нас возникают с ними проблемы, поэтому было приятно на сей раз забить самим".

"Сможем ли мы остаться вторыми? Это зависит от других результатов. Теперь нам не нужно переживать насчет этого", — цитирует Клоппа Daily Express.



Метки Вест Хэм, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.02.2018 21:00

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  1. liverfun 24.02.2018 21:24 # liverfun
    эт че, клопп и кариус одинаково думают и вью одинаковые дают?

    (ответить)

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