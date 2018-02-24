Моуриньо: "Мое доверие нужно заработать"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо предупредил своих игроков, что те должны завоевать его доверие, приведя в пример молодого полузащитника Скотта Мактоминея.

В матче Лиги Чемпионов против "Севильи" на этой неделе Моуриньо предпочел Мактоминея дорогостоящему Полю Погба. Жозе поступил так неслучайно, потому что Скотту удалось заслужить его доверие.



"Мое доверие не достается бесплатно. Думаю, здесь обратная связь. Это не тренер должен доверять игрокам. Это игрок должен заставить тренера поверить в него. Все просто".



"Иногда такое впечатление, что мы должны давать игрокам все, а они ничего не должны нам взамен. Не думаю, что это так устроено".



"Скотт заработал то доверие, которое я ему оказываю. Со своего первого дня тренировок вместе с первой командой он двигался шаг за шагом, но, конечно, он еще многому должен научиться".



"Даже сейчас, после восьми выходов в старте или около того, ему предстоит еще многое узнать, но с самого первого момента он заработал мое доверие тем, как он выступает".



"Конечно, он будет ошибаться, у него будут плохие матчи, он будет оказываться на лавке и будет не попадать в заявку, но я всегда знаю, какой настрой у него будет, когда я захочу задействовать его в игре".



"Я знаю, какого рода игрока я развиваю. Я знаю, что за счет своих качеств он станет по-настоящему хорошим игроком. Я знаю, в чем он хорош, в чем он еще прибавит, и я знаю, что он вырастет в очень хорошего игрока", — цитирует Моуриньо Sky Sports.